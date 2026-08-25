Revisão da imprensa: Líbano sob pressão entre a escalada nas armas sul-americana e iraniana

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O Sul no centro das preocupações e Ali al-Taher como o ponto de cristalização

A imprensa de 25 de agosto de 2026 coloca o Líbano diante de dois movimentos que se cruzam. O primeiro é militar e diz directamente respeito ao Sul, com a continuação das operações israelitas e a tensão em torno das alturas de Ali al-Taher. O segundo é regional. Resulta do dramático agravamento da pressão económica dos EUA contra o Irão. Entre os dois está o Estado libanês, que tenta preservar o caminho das negociações enquanto procura garantias internacionais. Vários jornais descrevem uma fase em que o calendário diplomático permanece suspenso dos desenvolvimentos militares. Al Jumhouria, de 25 de agosto de 2026, relata que ainda não foi fixada uma data para a oitava sessão de negociação direta entre o Líbano e Israel em Roma. Segundo as fontes diplomáticas citadas pelo jornal diário, Beirute não recebeu nenhuma nova informação do mediador americano. Eles acreditam, no entanto, que Washington prefere limitar as operações em torno de Ali al-Taher em vez de permitir que o confronto se espalhe. A mesma publicação menciona um medo diferente: Israel poderia ter escolhido uma opção militar para impor uma nova realidade no Sul antes de se chegar a um compromisso político. Este pressuposto baseia-se, nomeadamente, na continuação das operações de bombardeamento e destruição em vários sectores. Al Jumhouria também salienta que a evolução de Ali al-Taher pode afetar diretamente a retomada das negociações.

Al Arabi Al Jadid de 25 de agosto de 2026 também apresenta Ali al-Taher como um dos principais pontos de tensão. De acordo com informações recolhidas pelo jornal, o exército libanês não se oporia a tomar posição sobre estas alturas. No entanto, pediria garantias americanas. Estes deverão incluir a cessação das operações israelitas na região e uma retirada total de Israel antes do destacamento das tropas libanesas. O diário diz que a questão é uma parte importante das discussões entre Beirute e Washington. Ele também relata que o presidente Joseph Aoun trocou com os americanos em uma fórmula que permitiu que o exército para implantar após a retirada de elementos Hezbollah. O Presidente também informou o Presidente da Câmara, Nabih Berri, deste processo. O jornal acrescenta, no entanto, que o Hezbollah é cauteloso com as garantias americanas ou israelenses. Esta divergência complica, portanto, uma solução que, no papel, transferiria o controle da área para o exército sem uma grande batalha. Al Arabi Al Jadid também relata a continuação das greves israelenses e recorda que as Nações Unidas consideram a linha azul como a referência relevante no Sul. A Força Interina das Nações Unidas no Líbano afirma que qualquer presença militar israelita a norte desta linha constitui uma violação da Resolução 1701.

Annahar de 25 de agosto de 2026 descreve dois cenários relativos às alturas de Ali al-Taher. De acordo com uma fonte de segurança citada pelo jornal diário, ou o Hezbollah entrega a área ao exército libanês ou Israel lança uma operação militar para assumir o controle dela. Esta alternativa ilustra a redução da margem de manobra libanesa. O jornal também aponta que a questão do futuro método de verificação de acordos permanece nas mãos do mediador americano. Uma fonte oficial afirma que Joseph Aoun não negociou com as autoridades italianas a escolha do país ou agência responsável por esta missão. De acordo com esta versão, Washington mantém a responsabilidade de definir a fórmula adequada. Ao mesmo tempo, Annahar observa que as operações israelenses de bombardeio, destruição e terraplenagem continuam em várias localidades do sul. A combinação desta pressão militar e a falta de um calendário preciso para o novo encontro em Roma é, portanto, incerta.

Paris e Riade querem fortalecer o estado enquanto Washington mantém o papel decisivo

A atividade diplomática em torno do Líbano é o outro componente principal da primeira página. Asharq Al-Awsat, de 25 de agosto de 2026, dá um lugar central à visita do príncipe saudita Mohammed bin Salmane a Paris e suas discussões com o presidente francês Emmanuel Macron. O comunicado conjunto franco-saudio afirma a vontade de ambos os países de intensificarem os seus esforços para chegar a uma solução definitiva do conflito no Líbano. Esta abordagem deve, de acordo com o relatório diário, fortalecer o Estado libanês e suas instituições, preservar sua soberania e integridade territorial. Paris e Riade reafirmam também o seu apoio às forças armadas libanesas. Apelam à plena aplicação da Resolução 1701, ao desarmamento de grupos armados não estatais e à retirada de Israel de todo o território libanês. O comunicado também apoia os esforços de Joseph Aoun e do governo liderado por Nawaf Salam. A aproximação franco-saudiana confere assim ao dossier libanês uma dimensão que vai além das negociações apenas com Israel. Coloca a reconstrução das instituições e o reforço do exército no centro da estratégia diplomática.

Ad Diyar de 25 de agosto de 2026 pergunta precisamente sobre os objetivos franceses. Segundo fontes diplomáticas citadas pelo jornal diário, Paris procuraria um compromisso saudita significativo na preparação de uma conferência de apoio ao exército libanês e às forças de segurança. A França deseja uma participação financeira e política capaz de dar a esta iniciativa uma base árabe mais forte. O jornal também se refere ao debate sobre a possível força sucessora da Força Provisória das Nações Unidas no Líbano. Paris gostaria de manter um lugar nesta arquitetura futura. No entanto, a imprensa também descreve a influência crescente da Itália, particularmente após os contatos políticos e militares libaneses com Roma. Ad Diyar considera que Washington continua sendo o ator externo com o peso decisivo. De acordo com sua análise publicada em 25 de agosto de 2026, as outras potências devem lidar com as escolhas americanas, seja o papel francês, italiano, saudita ou iraniano.

O mesmo contexto explica a importância da visita anunciada por uma importante delegação económica dos Emirados Árabes Unidos. Vários jornais de 25 de agosto de 2026 relatam que Joseph Aoun discutiu os preparativos para esta visita com o embaixador libanês nos Emirados Árabes Unidos, Tarek Mnaymneh. A delegação, liderada pelo Ministro do Comércio Externo, Thani ben Ahmed Al Zeyoudi, inclui 67 líderes económicos e empresariais e viaja para o Líbano em 26 e 27 de Agosto. Além de sua dimensão comercial, esta visita vem quando as autoridades procuram colocar o Líbano em canais de investimento árabes. Assim, complementa o aspecto político franco-saudico com uma perspectiva económica do Golfo. Ad Diyar de 25 de agosto de 2026 faz dele mesmo um dos principais títulos de seu um, evocando a reabertura das portas do investimento do Golfo.

Washington transforma confronto com Teerã em guerra financeira

A segunda grande notícia comum a todos é o Irão. Várias publicações de 25 de agosto de 2026 dão um lugar importante ao novo mecanismo de sanções anunciado por Washington. Asharq Al-Awsat apresenta esta ofensiva como um « desembarque econômico » projetado para isolar ainda mais Teerã. Segundo o jornal, o Departamento do Tesouro dos EUA ampliou o âmbito das sanções secundárias para incluir ativos digitais, tecnologia, ouro, aviação e navegação. Cerca de 60 pessoas, entidades e navios ligados ao Irão são afectados pelas medidas comunicadas na vida quotidiana. O Ministro do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, explica que o objectivo é cortar os canais económicos que ainda permitem o funcionamento do sistema iraniano. Ele também avisa os países e empresas que continuam sua relação com Teerã que eles podem ser excluídos do sistema financeiro baseado em dólares. O Presidente Donald Trump diz que o Irão está em colapso.

Al Arabi Al Jadid, de 25 de agosto de 2026, mais detalhes sobre a mecânica procurada por Washington. Os relatórios diários dizem que as novas sanções devem incluir compradores e transportadores de petróleo iranianos, companhias de navegação, gabinetes de câmbio, zonas francas, operações financeiras e outros intermediários que permitam à economia iraniana manter-se ligada ao comércio internacional. Ao mesmo tempo, o rial iraniano atingiu uma nova baixa, cerca de 2,02 milhões de riais por um dólar, de acordo com os dados reportados pelo jornal. Washington quer colocar os parceiros comerciais do Irão antes de uma alternativa: manter a sua relação com Teerão ou manter o seu acesso ao sistema financeiro dominado pelos EUA. No entanto, as autoridades iranianas desafiaram a apresentação americana. O vice-ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros Kazem Gharibabadi sublinha a contradição que vê entre a alegação americana de ter destruído largamente as capacidades iranianas e a necessidade declarada de conduzir uma ofensiva financeira de magnitude excepcional.

Al Akhbar de 25 de agosto de 2026 também dedica grande atenção ao que ele descreve como um « carnival » de sanções. O jornal observa que a China é um dos principais testes da eficiência do dispositivo americano, já que compraria mais de 80% do petróleo iraniano exportado de fontes que retoma. Por conseguinte, a verdadeira questão passa a ser a aplicação de sanções secundárias a actores fora do Irão. Se Washington conseguir convencer ou forçar compradores, transportadores e intermediários financeiros a retirarem-se, o impacto poderá ser considerável. Caso contrário, Teerão manteria rotas comerciais que permitiriam amortizar parte do choque. Esta questão passa por vários jornais: o anúncio americano é maciço, mas a sua eficácia dependerá do comportamento dos parceiros económicos do Irão.

A mediação continua activa apesar da escalada económica

Mas o endurecimento americano não significa parar a diplomacia. Al Quds Al Arabi, de 25 de agosto de 2026, relata que o líder do exército paquistanês, Asim Munir, visitou Teerã na tentativa de reviver os esforços de mediação com Washington. De acordo com fontes paquistanesas relatadas por vários jornais, Munir havia trocado com Donald Trump antes de sua viagem. A visita visa, em particular, reduzir a crise de confiança entre os Estados Unidos e o Irão. Interveio também antes de uma visita a Teerão pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros de Omani Badr Al Busaidi. Omã deve discutir navegação no Estreito de Ormuz. A coexistência entre sanções máximas e mediações mostra que as duas lógicas não excluem. Washington aumenta o custo econômico da recusa do Irã, ao mesmo tempo que permite que os canais sejam mantidos para trazer as partes de volta à negociação.

Ad Diyar de 25 de agosto de 2026 também descreve os intercâmbios envolvendo o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros Abbas Araghchi, Omã e Paquistão como uma tentativa de recircular mensagens entre Washington e Teerão. A questão do Estreito de Ormuz continua a ser essencial. As perturbações no tráfego marítimo têm efeitos muito superiores ao Irão. Al Arabi Al Jadid, de 25 de agosto de 2026, observa que o petróleo está evoluindo em torno de US $ 90 e que os preços dos combustíveis estão sofrendo as consequências de parar ou reduzir a passagem de certos navios que transportam produtos petrolíferos. O confronto econômico torna-se assim um problema global de oferta e preço. Também afecta o Líbano, cuja vulnerabilidade energética permanece elevada.

Esta fragilidade já aparece no sector da electricidade libanesa. Al Arabi Al Jadid, de 25 de agosto de 2026, relata que o aumento excepcional dos preços do petróleo afeta diretamente a eletricidade no Líbano. O preço internacional do óleo diesel teria se aproximado de US $ 1.500 por tonelada, enquanto o orçamento da instituição de 2026 tinha sido construído com uma suposição de cerca de US $680. O jornal diário acrescenta as consequências da guerra, perdas não técnicas e a diminuição da cobrança de faturas em várias regiões. O braço entre Washington e Teerão não é, portanto, apenas um assunto político internacional para Beirute. As suas consequências energéticas podem agravar directamente as dificuldades financeiras e sociais libanesas.

Caso Shibani revela tensões internas em torno da relação com o Irã

A questão iraniana tem finalmente uma extensão libanesa directa com o destino de Mohammad Reza Shibani. Vários jornais de 25 de agosto de 2026 relatam que o ex-embaixador iraniano obteve uma residência de seis meses no Líbano sem recuperar o estatuto de embaixador acreditado. Al Akhbar afirma que o diretor geral de segurança Hassan Choucair desempenhou um papel na busca de uma fórmula para evitar mais confronto com Teerão. De acordo com o diário, a solução agora distingue duas questões: o direito de Shibani ficar no Líbano e seu status diplomático. Sua presença se torna legal por seis meses, mas sua missão como embaixador permanece completa. Al Akhbar apresenta esta evolução como um fracasso para aqueles que pediram a sua partida.

Annahar, de 25 de agosto de 2026, adota uma leitura diferente e insiste nas contradições institucionais causadas por essa solução. O jornal relata que a Direção Geral de Segurança concedeu a Shibani uma residência de cortesia, ao passo que o Ministério dos Negócios Estrangeiros não estaria envolvido nesta decisão. Ele lembra que o ministro dos Negócios Estrangeiros, Youssef Raggi, havia defendido uma posição muito mais rigorosa após a classificação de Shibani entre pessoas indesejáveis. Para Annahar, o caso vai além da situação pessoal do antigo embaixador. Isso levanta a questão da capacidade do Estado de implementar consistentemente suas próprias decisões sobre soberania e relações diplomáticas. Asharq Al-Awsat, de 25 de agosto de 2026, confirma a concessão de uma residência de seis meses a título civil e informa que o Ministério dos Negócios Estrangeiros não tinha sido informado da decisão no momento em que as suas fontes foram entrevistadas.

O tratamento do de 25 de agosto mostra assim uma única linha de tensão em várias formas. No Sul, o Líbano está tentando evitar uma batalha em torno de Ali al-Taher descarrilando o caminho diplomático. Em Paris, França e Arábia Saudita procuram colocar o Estado e o exército no centro do povoado. Em Washington, o governo Trump lança uma ofensiva econômica de magnitude excepcional contra Teerã. Finalmente, em Beirute, o caso Shibani mostra que a relação com o Irão continua a causar diferenças dentro das próprias instituições. O fio condutor comum não é, portanto, um acontecimento isolado, mas uma questão de equilíbrio de poder: quem pode impor as regras da próxima fase, enquanto as negociações continuam sem ter ainda produzido um acordo e a pressão militar, financeira e diplomática está a aumentar simultaneamente?

Política local: o Estado libanês confrontado com o teste Sul, as divisões de negociação e a relação com o Irã

Joseph Aoun defende o Estado enquanto a crise no Sul impõe o seu calendário

A política interna do Líbano continua dominada pela guerra no Sul e pela capacidade do Estado de tomar a iniciativa numa questão transversal entre o Hezbollah, Israel e os Estados Unidos. Em 25 de agosto de 2026, várias publicações descreveram uma presidência que procurou manter o caminho diplomático, evitando uma nova extensão do conflito. Esta estratégia reflecte-se nas actividades do Presidente Joseph Aoun, mas também nos debates em torno das alturas de Ali al-Taher e nas negociações directas com Israel. Ad Diyar de 25 de agosto de 2026 relata que Joseph Aoun recebeu o ministro da Defesa Michel Menassa para examinar a situação de segurança e as necessidades do exército. Ele também se reuniu com vários políticos. Juntamente com o deputado Ahmad al-Khair, discutiu os resultados da sua visita a Roma e as discussões sobre o acordo-quadro. A questão é central, uma vez que as autoridades ainda esperam conseguir acordos para estabilizar o Sul sem mais confrontos gerais. Ao mesmo tempo, Aoun aproveitou a comemoração do nascimento do profeta para chamar os libaneses à paciência, à unidade e à reconstrução de um Estado forte e justo. Ele apresentou a unidade nacional como o baluarte principal diante dos desafios. Esta declaração assume um significado político particular num país onde a escolha das negociações com Israel é agora directamente contestada pelo Hezbollah.

A situação de Ali al-Taher concentra grande parte dessas contradições. Al Arabi Al Jadid, de 25 de agosto de 2026, relata que o exército libanês estaria disposto a assumir o controle das alturas, desde que fossem obtidas garantias americanas sobre a cessação das operações israelenses e a retirada prévia das forças israelenses. Segundo notícias do jornal, Joseph Aoun abordou esta possibilidade com os americanos e informou o Presidente da Câmara, Nabih Berri. O objetivo seria impedir que a disputa culminasse em uma batalha que poderia levar a um novo prolongamento da guerra. Contudo, o Hezbollah não confiaria nas salvaguardas americanas ou israelitas. A questão já não é apenas militar. Afecta directamente a divisão de responsabilidades entre a Presidência, o exército e o Hezbollah. Também levanta a questão de saber se o Estado pode tornar-se o único interlocutor no regime relativo ao território libanês.

Annahar de 25 de agosto de 2026 resume esta situação com dois cenários: uma entrega das alturas de Ali al-Taher ao exército libanês ou uma operação israelense para levá-los à força. O diário acredita que o arquivo está agora integrado nas relações regionais de poder. Esta leitura dá à decisão do Hezbollah uma grande importância política. Uma transferência para o exército fortaleceria a posição do Estado e poderia evitar uma batalha. Uma recusa prolongada aumentaria o risco de uma operação israelita. A questão da soberania, regularmente invocada pelas várias forças políticas, confronta-se assim com uma situação muito concreta: determinar quem controla uma posição militar estratégica e em que condições tal controlo pode ser transferido para o exército.

Hezbollah ataca a escolha das negociações e simultaneamente abre a questão de um diálogo com Washington

O desacordo político mais claro diz respeito às negociações diretas entre o Estado e Israel. Al Arabi Al Jadid, de 25 de agosto de 2026, relatou as declarações do deputado Hassan Ezzeddine, membro do bloco parlamentar do Hezbollah. Considera que o acordo-quadro levou o poder político a afastar-se dos seus próprios compromissos. Ele acusa as autoridades de perderem sua orientação nacional e até mesmo pede a acusação dos responsáveis pela coordenação com Israel. Para o Hezbollah, o problema inclui a existência de uma coordenação militar e de segurança prevista no mecanismo de negociação. Essas declarações mostram a extensão do conflito político em torno do método escolhido pelo Estado. O governo vê as negociações como uma forma de conseguir a retirada e estabilização de Israel. Pelo contrário, o Hezbollah vê-o como um mecanismo que poderia impor condições israelitas ao Líbano.

Al Sharq de 25 de agosto de 2026 relata uma crítica comparável de Hassan Ezzeddine. O senhor deputado pergunta que negociações directas trouxeram realmente desde que foram lançadas e acusa o poder de ter escolhido este caminho, apesar das divisões que provoca. Opôs-se às negociações directas a uma fórmula indirecta que, na sua opinião, poderia ter beneficiado de um apoio nacional mais amplo. Ele chega ao ponto de considerar que o poder político perdeu a sua capacidade de governar quando se afasta das preocupações da população enquanto prossegue uma estratégia que ainda não obteve a retirada de Israel. A virulência desta posição mostra que a questão do Sul já não se limita ao desacordo táctico. Faz parte do debate sobre a legitimidade das decisões executivas e sobre o modo como devem ser tomadas as principais decisões de segurança nacional.

No entanto, o mesmo Hezbollah envia um sinal diferente para Washington. Annahar de 25 de agosto de 2026 remonta a Mahmoud Qomati, que disse que o partido não fechou permanentemente a porta para contato direto com os americanos e que uma decisão dependeria das circunstâncias e interesse político. O diário observa que tal afirmação não é apresentada como uma improvisação. Teria sido precedida de discussões internas sobre a possível utilidade de um canal com Washington. O paradoxo é importante: o Hezbollah critica as negociações diretas conduzidas pelo Estado com Israel, mas ele mesmo prevê a possibilidade de contato direto com os Estados Unidos. Annahar observa, no entanto, que o partido não considera Washington um mediador neutro e não necessariamente prevê a abertura imediata de um diálogo.

Al Akhbar de 25 de agosto de 2026 coloca esta questão nos debates internos da administração americana. Os relatórios diários que alguns funcionários americanos consideram que as autoridades libanesas enfrentam sérias dificuldades em cumprir os seus compromissos e que os intermediários árabes ou regionais mencionaram a utilidade dos contactos com o Hezbollah. O jornal menciona também uma abordagem atribuída ao Vice-Presidente dos EUA, JD Vance, segundo a qual o caso libanês poderia ser integrado num acordo mais amplo com o Irão. Insiste nas declarações de Tom Barrack, que considerou difícil chegar a um acordo sério na ausência de Hezbollah e do Irão, antes de deixar claro que Washington estava negociando com o Estado libanês e considerando o Hezbollah como uma organização terrorista estrangeira. Estas posições sucessivas alimentam no Líbano interpretações conflitantes da possível existência de um novo caminho de diálogo.

Nawaf Salam favorece o regresso das pessoas deslocadas e mantém o objectivo da retirada de Israel

O Primeiro-Ministro Nawaf Salam, por sua vez, procura ligar a política negocial às consequências concretas da guerra. Ad Diyar de 25 de agosto de 2026 relata que recebeu uma delegação da cidade sulista de Dhayra. O chefe de governo afirmou que o Estado não permitiria que os habitantes desta e de outras populações do Sul suportassem as consequências do deslocamento sozinho. Estão a ser estudadas várias soluções de habitação, incluindo o pagamento de subsídios de renda. Em particular, Salam afirmou que essas medidas deveriam ser tomadas em paralelo com os esforços para conseguir uma retirada total de Israel e criar condições para um regresso seguro dos habitantes às suas aldeias e terras.

Al Sharq de 25 de agosto de 2026 também relata que Nawaf Salam se recusa a governar por vazamentos ou por declarações atribuídas a fontes anônimas. O seu gabinete salientou que as suas posições devem ser consideradas oficiais quando publicadas directamente por ele ou pelos seus serviços. Esse esclarecimento ocorre em um clima político onde informações sobre negociações, relações com Washington e diferenças institucionais circulam muitas vezes através de fontes anônimas. Reflete o desejo de controlar ainda mais as palavras do governo. Ao mesmo tempo, o Primeiro-Ministro mantém a sua linha a favor de um Estado único, forte e justo. Por ocasião da comemoração religiosa de 25 de agosto, ele esperava que os libaneses pudessem se encontrar sob o teto do mesmo Estado capaz de proteger sua dignidade e segurança.

Esta linha recebe apoio explícito dos Mufti da República, Abdellatif Deriane. Al Jumhouria, de 25 de agosto de 2026, relata que o mufti declarou seu apoio ao presidente, ao governo e ao seu primeiro-ministro em seus esforços para parar os ataques israelenses, libertar o território e impor autoridade estatal sobre o Líbano como um todo. Também defendeu os esforços do governo para resolver a crise econômica e social. Deriane salientou, sobretudo, a necessidade de ter a coragem da paz, acreditando que uma decisão de trégua para pôr fim à destruição pode ser mais difícil e corajosa do que uma decisão de guerra. Finalmente, afirmou que qualquer ataque político à Presidência do Conselho de Ministros constituía um ataque ao país e defendeu a cooperação entre as três Presidências.

O caso Shibani expõe uma divergência institucional na relação com Teerão

A situação de Mohammad Reza Shibani é outra questão política interna onde as diferenças são visíveis. O ex-embaixador iraniano não foi acreditado como novo embaixador, mas sua estadia no Líbano foi eventualmente prorrogada. Al Akhbar, de 25 de agosto de 2026, informa que o Diretor-Geral da Segurança Geral, Hassan Choucair, contribuiu para uma solução que permite que Shibani permaneça no território por seis meses. O jornal afirma que a fórmula se baseia nos poderes administrativos da Segurança Geral e separa o seu direito de residência do seu antigo estatuto diplomático. Ele afirma que esta solução foi politicamente coordenada com Joseph Aoun e Nabih Berri. Segundo Al Akhbar, impede que o caso se torne um confronto direto com Teerão.

Annahar, de 25 de agosto de 2026, insiste mais nos problemas institucionais colocados por esta decisão. O jornal relata que o Ministério dos Negócios Estrangeiros não teria sido consultado antes da concessão da residência da comuna. O ministro Youssef Raggi afirmou, no entanto, que a continuação da existência de Shibani no Líbano após sua classificação como uma pessoa indesejável representava um problema jurídico e diplomático. O jornal lembra que a pergunta agora excede a pessoa de Shibani. Trata-se da capacidade do Estado para aplicar uniformemente uma decisão soberana. Para Annahar, a solução administrativa certamente evita uma crise imediata com o Irã, mas também revela a existência de diferentes leituras dentro do aparelho estatal.

Asharq Al-Awsat, de 25 de agosto de 2026, confirma a existência desta divergência. Os relatos diários de que Shibani obteve uma residência legal de seis meses como cidadão iraniano e não como diplomata. Uma fonte de segurança explica que Hassan Choucair propôs esta solução com base em sua competência jurídica e informou os políticos relevantes. Por outro lado, fontes do Departamento de Relações Exteriores afirmaram que o departamento não tinha sido informado da decisão no momento da entrevista. A coexistência destas duas versões mostra que o problema também diz respeito aos canais de decisão entre a Presidência, o Governo, a Segurança Geral e a diplomacia libanesa.

Exército se torna o ponto de convergência de estratégias concorrentes

Nesta paisagem fragmentada, o exército libanês parece ser uma das poucas instituições em torno das quais vários atores, embora contrários aos demais, convergem. Joseph Aoun insiste em seu papel no Sul. Nawaf Salam procura fortalecer a autoridade estatal. A França e a Arábia Saudita anunciam o seu apoio às forças armadas. Mesmo os cenários relativos a Ali al-Taher consideram o exército como a força susceptível de assumir o controle da posição se uma solução política for encontrada. Ad Diyar, de 25 de agosto de 2026, relata que Paris deseja obter de Riade um compromisso importante na conferência preparatória para apoiar o exército e as forças de segurança. Em particular, a França procuraria uma participação financeira saudita que desse ao projecto uma dimensão árabe mais forte.

O papel do exército está também ligado ao futuro da maquinaria internacional no Sul. Al Joumhouria, de 25 de agosto de 2026, salienta que a visita do comandante do exército Rodolphe Haykal a Roma foi planejada independentemente das negociações diretas com Israel e dos mecanismos de apoio à instituição militar. Ao mesmo tempo, as discussões sobre a Força Provisória das Nações Unidas no Líbano permanecem abertas. A falta de acordo quanto à força ou ao mecanismo para levar a cabo determinadas missões após o termo do mandato actual torna ainda mais importante a capacidade dos militares de mobilizarem e exercerem a sua autoridade.

A política interna libanesa de 25 de agosto de 2026 está assim estruturada em torno de uma contradição persistente. As principais instituições estatais defendem uma estratégia de negociação, fortalecendo o exército e buscando garantias internacionais. O Hezbollah desafia uma parte essencial desta estratégia, nomeadamente as negociações directas com Israel, permitindo simultaneamente uma possível abertura a Washington. O caso Shibani mostra que a relação com o Irão continua a causar diferenças dentro das próprias instituições. Entre estas linhas de fracturas, Ali al-Taher torna-se muito mais do que uma posição militar. Seu destino pode determinar a credibilidade do exército, a continuidade das negociações e o equilíbrio político entre o Estado e o Hezbollah na próxima fase.

Citações e discursos de figuras políticas: Estado, paz e soberania no centro dos discursos

Joseph Aoun coloca a unidade nacional acima das divisões políticas

As declarações das autoridades libanesas relatadas pela imprensa em 25 de agosto de 2026 são amplamente dominadas por três noções: o Estado, a soberania e a busca de uma saída da guerra. O presidente Joseph Aoun usa a comemoração do nascimento do profeta para colocar estas questões em um apelo mais amplo para a unidade nacional. Ad Diyar, de 25 de agosto de 2026, relata que se refere a um Líbano confrontado com sérios desafios, entre repetidos ataques israelenses ao território e uma crise econômica e social que continua a afetar os cidadãos. O Presidente apela aos libaneses para que se baseiem nos valores da paciência, da coerência e da unidade, a fim de enfrentar estas dificuldades e continuar a reconstrução de um Estado « forte e justo ». Salienta, acima de tudo, a capacidade desse Estado para proteger todos os seus cidadãos sem discriminação. Sua mensagem termina com uma clara declaração política: a unidade nacional deve ser o principal baluarte do país diante dos desafios. A declaração assume uma dimensão particular numa altura em que as negociações com Israel, a questão do desarmamento e o controlo das posições militares no Sul causam fortes divisões internas.

Al Binaa, de 25 de agosto de 2026, relata a mesma declaração, enfatizando o chamado de Joseph Aoun para reconstruir uma autoridade pública capaz de proteger todos os libaneses. O Presidente associa explicitamente os valores da coexistência e da tolerância ao pacto nacional libanês. O discurso busca, portanto, apresentar o fortalecimento do Estado não como a vitória de um lado sobre o outro, mas como condição para a manutenção do sistema de convivência. Essa ideia também se reflete em sua atividade política. Vários jornais de 25 de agosto relataram ter recebido o ministro da Defesa, Michel Menassa, para examinar a situação de segurança e as necessidades da instituição militar. Reuniu-se igualmente com os deputados com quem discutiu os resultados da sua visita a Roma e o acordo-quadro. A mensagem presidencial sobre a unidade é assim acompanhada de uma acção centrada no exército, na negociação e na procura de apoio internacional.

O deputado Ghassan Hasbani, recebido por Joseph Aoun, dá a esta questão uma formulação política mais direta. Al Sharq, de 25 de agosto de 2026, informa que insiste na existência de um Estado libanês legítimo representando a população em fóruns nacionais e internacionais. Considera essencial, nesta fase, preservar este papel e não reconhecer qualquer legitimidade paralela capaz de falar em nome do Líbano. Esta declaração refere-se diretamente ao debate sobre o lugar do Hezbollah e a identidade do interlocutor autorizado a negociar questões de guerra e paz. Assim, complementa o discurso presidencial: onde Joseph Aoun insiste na unidade e reconstrução do Estado, Hasbani enfatiza a exclusividade de sua representação política.

Nawaf Salam associa paz ao retorno do povo do Sul

O Primeiro-Ministro Nawaf Salam segue uma linha estreita, mas o seu discurso centra-se mais nas consequências humanas da guerra. Ad Diyar de 25 de agosto de 2026 relata que, por ocasião da comemoração religiosa, Salam chama a reter da tradição profética justiça, compaixão, tolerância, rejeição de divisões e a prioridade dada à paz. Ele espera que os próximos dias tragam segurança e estabilidade ao Líbano, permitam que os habitantes retornem às suas casas e levem todos os libaneses a se encontrarem sob a autoridade de um estado « forte e justo ». A expressão se une diretamente ao vocabulário usado por Joseph Aoun. Mostra a existência de um eixo comum entre a Presidência da República e a Presidência do Conselho sobre a centralidade do Estado.

Nawaf Salam então transformou este princípio em um compromisso concreto quando recebeu uma delegação de Dhayra. De acordo com Ad Diyar de 25 de agosto de 2026, o Primeiro-Ministro afirma que o Estado não abandonará os habitantes desta localidade ou outras populações do sul que enfrentam o fardo do deslocamento. Ele anunciou o estudo de várias soluções habitacionais, incluindo alocação de aluguel. Acima de tudo, associa esta resposta social à acção diplomática a favor da retirada total de Israel. O objetivo declarado é criar condições para que os habitantes do Sul retornem em segurança às suas aldeias e terras. A fórmula mostra que o governo procura retratar a negociação não como uma escolha abstrata, mas como uma forma de recuperar os deslocados.

Al Sharq, de 25 de agosto de 2026, também relata o desenvolvimento do escritório Nawaf Salam sobre sua comunicação. O Primeiro-Ministro afirma não utilizar fugas ou declarações atribuídas a fontes anónimas. Suas posições, diz o escritório, são anunciadas direta e oficialmente. Esta intervenção pode parecer secundária, mas intervém num contexto em que as negociações e as relações entre funcionários libaneses são alimentadas por numerosas informações anónimas. Salam procura assim distinguir seu discurso oficial do fluxo de cenários políticos que circulam em torno de negociações, Hezbollah e relações com Washington.

Nabih Berri favorece um discurso de coesão e deixa caminhos políticos abertos

O presidente Nabih Berri também usa a comemoração religiosa para entregar uma mensagem política centrada na justiça e na dignidade. Ad Diyar, de 25 de agosto de 2026, relata que deseja que as oportunidades espirituais se tornem momentos diários de ação baseados nos valores da justiça e da proteção da dignidade humana. Insiste na dimensão moral da vida pública sem entrar nas controvérsias imediatas sobre as negociações nesta declaração.

Esta restrição é notável enquanto Berri está no centro de vários casos sensíveis. As informações relatadas por Al Arabi Al Jadid em 25 de agosto de 2026 indicam que Joseph Aoun o havia informado de suas ações sobre Ali al-Taher e a possibilidade de um destacamento do exército após a retirada de elementos do Hezbollah. Assim, Berri continua a ser um interlocutor indispensável entre a Presidência e o movimento xiita. Seu papel também aparece no caso Mohammad Reza Shibani. Al Akhbar de 25 de agosto de 2026 afirma que a fórmula que permitiu ao ex-embaixador iraniano obter uma residência de seis meses foi coordenada com o Presidente da Câmara. A posição de Berri é, portanto, menos multiplicar declarações públicas do que manter canais de compromisso nos casos em que as posições institucionais são muito distantes.

Al Akhbar, de 25 de agosto de 2026, relata que Berri está otimista sobre o futuro desenvolvimento das relações entre o Líbano e a Síria. O jornal atribui-lhe uma avaliação positiva da sua reunião com o ministro sírio dos Negócios Estrangeiros, Assaad al-Chibani. Segundo esta leitura, a nova Síria procuraria estabilizar o seu ambiente e reduzir as tensões com os vários componentes libaneses. Esta posição é importante porque a relação com Damasco está gradualmente voltando ao debate político libanês após as convulsões na Síria. Mostra também que Berri pretende preservar uma função de mediação regional para além do Sul.

Hezbollah endurece seu discurso contra negociações, mas relaxa o de Washington

O contraste mais marcante nas declarações políticas vem do Hezbollah. Hassan Ezzeddine assume uma posição muito difícil sobre o poder. Al Arabi Al Jadid, de 25 de agosto de 2026, relata que acusa o acordo-quadro de ter levado a autoridade política a se voltar contra as prioridades que ela própria havia estabelecido. Ele considera que o poder perdeu sua bússola nacional e quebrou parte da unidade interna. Mais importante ainda, ele pede a acusação dos responsáveis pelo que ele chama de comunicação e coordenação com o inimigo israelense. Baseia-se nas leis libanesas que proíbem as relações com Israel e critica a presença de mecanismos de segurança e coordenação militar no acordo-quadro.

Al Sharq de 25 de agosto de 2026 relata outra parte de seu argumento. Hassan Ezzeddine perguntou o que as autoridades tinham obtido escolhendo negociações diretas. Recorda que uma fórmula indirecta teria, na sua opinião, permitido ao Estado negociar com um apoio interno mais amplo. Por outro lado, a escolha de discussões diretas foi feita em um contexto de profunda divisão. Ele também acusa o poder de querer satisfazer condições americanas e israelenses. O deputado chega ao ponto de acreditar que as autoridades perdem a capacidade de governar quando se afastam dos problemas dos cidadãos e prosseguem uma política que não produziu os resultados anunciados. O discurso constitui assim um ataque direto à estratégia de Joseph Aoun e Nawaf Salam.

No entanto, Mahmoud Qomati simultaneamente introduz uma grande nuance no discurso de Hezbollah. Annahar, de 25 de agosto de 2026, relata que ele não fecha permanentemente a porta para comunicação direta com os Estados Unidos. Na sua opinião, tal decisão seria tomada à luz dos interesses e circunstâncias políticas. O diário acredita que esta afirmação foi refletida e que não é uma mera improvisação dos meios de comunicação social. Assim, o Hezbollah parece distinguir dois casos: rejeita o princípio ou forma de negociações directas com Israel, mas não considera o contacto com Washington absolutamente impossível. Este desenvolvimento é tanto mais notável quanto os Estados Unidos mantêm uma posição muito hostil em relação a ele.

No entanto, a sombra é rapidamente enquadrada pelo partido. Ad Diyar, de 25 de agosto de 2026, relata que, após as interpretações das palavras de Qomati, Hezbollah especificou que o « processo político » ao qual concedeu uma chance designou o canal americano-iraniano ligado a Islamabad e não o acordo-quadro libanês-israelense. A precisão impede que as falas de Qomati sejam interpretadas como adesão à estratégia seguida pelo Estado. Por conseguinte, o Hezbollah afirma a sua vontade de esperar e dar uma oportunidade à política, mas continua a favorecer um acordo regional no qual o Irão desempenha um papel central.

Abdellatif Deriane faz da paz uma escolha política corajosa

O discurso mais desenvolvido sobre a paz é o dos Mufti da República Abdellatif Deriane. Al Jumhouria de 25 de agosto de 2026 relatou seu apoio explícito a Joseph Aoun, Nawaf Salam e ao Governo em seus esforços para acabar com os ataques israelenses, libertar o território e estender a autoridade do Estado sobre todas as terras libanesas. Apoia igualmente os esforços para resolver a crise económica e social e a renovação das relações com a Síria e a aproximação com a Arábia Saudita.

Deriane, acima de tudo, formula uma defesa política da escolha da paz. Considera necessário possuir a « coragem da esperança » e a « coragem da paz ». Segundo ele, a paz pode ser mais difícil do que a guerra. Ele apresentou a decisão de uma trégua para parar ataques e destruição como uma decisão corajosa. Por outro lado, considera que a guerra não é necessariamente a escolha certa para a protecção da vida, da dignidade e do futuro. Assim, sua intervenção confere legitimidade religiosa e política à estratégia negocial defendida pelo executivo.

O mufti também está envolvido no debate sobre o equilíbrio institucional. Disse que qualquer ataque à Presidência do Conselho se destinava ao país no seu conjunto. Ele também recusou os ataques às outras duas Presidências e considerou a cooperação entre as três como uma garantia de unidade nacional. Num contexto em que o governo é directamente desafiado pelo Hezbollah e em que surgem divergências institucionais no caso Shibani, esta declaração pretende claramente evitar que as disputas políticas se transformem em conflitos entre instituições ou comunidades.

Saad Hariri coloca a moderação no centro de sua mensagem política

O ex-primeiro-ministro Saad Hariri também falou no debate. Al Sharq, de 25 de agosto de 2026, relata que se aproveita da comemoração religiosa para recordar os valores da compaixão, moderação e justiça. Considera que o Líbano necessita particularmente destes princípios no período em curso. A sua mensagem política baseia-se em três ideias: a moderação capaz de proteger a unidade nacional, um Estado capaz de proteger os cidadãos e um diálogo capaz de preservar o futuro. Mesmo que ele não mais tenha a presidência do governo, sua intervenção se une à linha defendida por Nawaf Salam e Abdellatif Deriane sobre a prioridade dada às instituições e ao diálogo.

Os discursos políticos de 25 de agosto de 2026 revelam assim duas visões concorrentes da saída da crise. Joseph Aoun, Nawaf Salam, Abdellatif Deriane e vários funcionários próximos da linha institucional apresentam o estado, o exército, a negociação e a paz como ferramentas para recuperar o território e proteger os cidadãos. O Hezbollah, através da voz de Hassan Ezzeddine, desafia fortemente as negociações diretas com Israel e acusa o poder de ter atravessado fronteiras políticas e legais. Mas Mahmoud Qomati também introduz a possibilidade de contato com Washington, um sinal de que a recusa em negociar não é absoluta e depende do interlocutor e do quadro escolhido. Entre essas posições, Nabih Berri mantém um discurso público de coesão, permanecendo comprometido com compromissos políticos. As citações de hoje mostram, assim, menos consenso do que uma batalha sobre a própria definição do caminho para a soberania: negociação liderada pelo Estado, acordo regional mais amplo ou combinação dos dois.

Diplomacia: Paris e Riade empurram um assentamento libanês enquanto Washington mantém sua mão

Paris e Riade colocam o Líbano no centro de sua coordenação

A diplomacia libanesa de 25 de agosto de 2026 é marcada por um aumento das iniciativas externas em torno do futuro do Sul, do exército e do lugar do Estado. A sequência mais importante vem de Paris. A visita de Mohammed bin Salman à França levou a uma posição comum com o presidente Emmanuel Macron sobre o Líbano. Asharq Al-Awsat, de 25 de agosto de 2026, informa que os dois líderes concordaram em intensificar seus esforços para chegar a uma solução final do conflito no Líbano. Sua abordagem baseia-se no fortalecimento do Estado e de suas instituições, bem como na preservação da soberania e integridade territorial do país. O comunicado franco-saudio também apoia os esforços do presidente Joseph Aoun e do governo liderado por Nawaf Salam. Solicita a plena aplicação da Resolução 1701, o desarmamento continuado de grupos armados não estatais e a retirada de Israel de todo o território libanês. Finalmente, Paris e Riade afirmam seu compromisso com as forças armadas libanesas. A mensagem vai, portanto, além da cessação das hostilidades. Elabora um regulamento baseado num aumento da força das instituições libanesas e do exército.

Al Joumhouria de 25 de agosto de 2026 também insiste nesta declaração. No entanto, o jornal diário regista um elemento diplomático significativo: o texto franco-saudio centra-se na resolução 1701 sem incorporar explicitamente a fórmula do acordo-quadro que actualmente estrutura negociações directas entre o Líbano e Israel. Esta diferença é notada enquanto ainda não foi fixada uma data para a oitava reunião das negociações em Roma. De acordo com fontes diplomáticas citadas por Al Joumhouria, Beirute não recebeu nenhuma nova informação do mediador americano para organizar esta reunião. A diplomacia franco-saudiana e o processo liderado por Washington prosseguem, portanto, o mesmo objectivo geral de estabilização, mas não são descritos nos jornais como mecanismos perfeitamente idênticos.

Ad Diyar de 25 de agosto de 2026 vai mais longe em sua interpretação dos objetivos franceses. Segundo fontes diplomáticas citadas pelo jornal, Paris busca dois compromissos de Riade. O primeiro diz respeito à conferência de apoio ao exército libanês e às forças de segurança. A França gostaria que a participação saudita não fosse apenas política. Gostaria também de uma contribuição financeira capaz de dar à conferência um peso superior árabe e internacional. A este respeito, o jornal recorda a antiga ajuda saudita de três bilhões de dólares ao exército libanês, uma grande parte da qual deveria ser fornecida com equipamento francês antes da suspensão do regime. Assim, Paris procuraria restaurar a cooperação triangular entre a França, a Arábia Saudita e a instituição militar libanesa.

O segundo objectivo atribuído a Paris diz respeito ao futuro da presença internacional no Sul. Ad Diyar, de 25 de agosto de 2026, afirma que a França gostaria que o apoio saudita reduzisse as reservas de sua participação na futura força sucessora da Força Provisória das Nações Unidas no Líbano. Paris gostaria também que Riade usasse a sua influência para encorajar as autoridades libanesas a tomarem as medidas necessárias com as Nações Unidas. Assim, a França procuraria preservar um papel operacional nos acordos de segurança do Sul, e não apenas uma influência diplomática geral. Esta leitura também reflete uma preocupação francesa: ver outras potências ocidentais ocupar o espaço que tradicionalmente ocupava no Líbano.

Roma se instala em arranjos diplomáticos e militares

A Itália parece ser um dos actores cujo papel está a crescer. Os recentes deslocamentos de Joseph Aoun e do comandante do exército Rodolphe Haykal para Roma reforçaram esta percepção. Ad Diyar de 25 de agosto de 2026 descreve um novo mapa de influência internacional em que Washington permanece dominante, mas onde Roma adquire importância crescente. O dia-a-dia liga esta evolução ao desejo americano de diversificar os parceiros europeus envolvidos no Líbano. A Itália tem várias vantagens: a sua experiência na Força Provisória das Nações Unidas no Líbano, o peso político do seu governo e a presença do Vaticano. O jornal acredita que Roma poderia desempenhar um papel nas negociações libanesa-israelenses, no futuro mecanismo de verificação ou no mecanismo de substituição da atual força internacional.

Al Joumhouria de 25 de agosto de 2026, no entanto, fornece um importante esclarecimento. De acordo com suas fontes diplomáticas, a visita de Rodolphe Haykal a Roma havia sido previamente agendada e não deveria ser interpretada como uma etapa em negociações diretas com Israel. Trata-se de esforços e mecanismos de apoio ao exército libanês. Esta distinção é essencial. Mostra que a aproximação com Roma está a desenvolver-se a vários níveis que não devem ser confundidos: negociação política, por um lado, e apoio militar e institucional, por outro.

Annahar de 25 de agosto de 2026 relata que uma fonte oficial libanesa negou que Joseph Aoun tinha negociado na Itália a escolha do ator responsável pelo futuro mecanismo de verificação. Segundo essa fonte, o caso permanece nas mãos do mediador americano, que conhece as características precisas da missão. Ela também afirma que as informações de uma lista de países devolvidos ao Líbano não são exatas. Este desenvolvimento confirma uma hierarquia diplomática: A Itália está a ganhar importância e pode tornar-se um parceiro importante, mas Washington mantém a responsabilidade central na definição do mecanismo.

A questão de Roma continua também ligada às negociações directas com Israel. Al Arabi Al Jadid, de 25 de agosto de 2026, informa que a Presidência libanesa ainda não recebeu uma data final para uma nova reunião. Um acordo de princípio existiria para uma reunião no início de Setembro, mas existem várias questões em aberto. Estes incluem a definição de uma segunda zona experimental, o país responsável pelo acompanhamento da sua execução e a coordenação que substituirá certas funções da Força Interina das Nações Unidas no Líbano após o termo do seu mandato. Assim, a diplomacia libanesa encontra-se numa fase em que o local de discussão é identificado, mas em que o conteúdo operacional permanece incompleto.

Washington continua a ser o árbitro central do caso libanês

O lugar americano é a força motriz por trás de quase todas as iniciativas. Ad Diyar de 25 de agosto de 2026 considera que os Estados Unidos dominam o novo mapa de influência internacional no Líbano. De acordo com a análise do jornal, nenhum outro ator pode desempenhar plenamente seu papel sem considerar as escolhas de Washington. Esta situação diz respeito tanto à França como à Itália, mas também à Arábia Saudita. O peso americano vem de sua capacidade de influenciar Israel, organizar equilíbrios regionais e determinar as modalidades de mecanismos de segurança.

Esta centralidade é particularmente evidente no caso de Ali al-Taher. Al-Arabi Al-Jadid, de 25 de agosto de 2026, relata que o exército libanês poderia concordar em assumir o controle das alturas, mas que pediu garantias americanas sobre a cessação das operações israelenses e a retirada prévia das forças israelenses. Segundo o jornal, Joseph Aoun discutiu essa possibilidade com os americanos. Por conseguinte, a diplomacia libanesa procura menos mediação do que uma garantia para impedir que uma transferência para o exército seja seguida de novas greves.

No entanto, a posição americana não parece perfeitamente uniforme nos jornais. As declarações de Tom Barrack geraram um debate importante. Ad Diyar de 25 de agosto de 2026 relata que ele considerou difícil chegar a um acordo sério até Hezbollah e Irã foram representados no processo. O oficial dos EUA então afirmou que Washington estava negociando com o estado libanês e não com Hezbollah. Al Akhbar de 25 de agosto de 2026 interpreta essas declarações como um reflexo de um debate dentro da administração dos EUA. Segundo o jornal diário, alguns funcionários considerariam que uma solução duradoura poderia exigir um tratamento do caso libanês em um contexto regional envolvendo o Irã. Esta leitura continua a ser a das fontes citadas pelo jornal e não é uma posição oficial americana estabelecida. No entanto, mostra que a questão do interlocutor relevante permanece no centro da especulação diplomática.

O caso Shibani testa as relações entre Beirute e Teerão

A diplomacia libanesa deve também gerir uma crise com o Irão em torno de Mohammad Reza Shibani. O dossiê revela os limites entre a política interna e as relações internacionais. Asharq Al-Awsat, de 25 de agosto de 2026, informa que as autoridades libanesas lhe concederam uma residência por seis meses como cidadão iraniano e não como diplomata. A solução permite-lhe permanecer no território sem devolver o seu estatuto de embaixador. Segundo uma fonte de segurança citada pelo jornal diário, o Diretor Geral de Segurança Geral Hassan Choucair propôs esta fórmula com base em sua competência jurídica e informou os líderes políticos envolvidos.

No entanto, a situação continua a ser institucionalmente sensível. Asharq Al-Awsat informa que fontes do Ministério dos Negócios Estrangeiros libanês alegaram que não tinham sido informadas da concessão desta residência no momento em que foram entrevistados. O ministro Youssef Raggi tinha anteriormente defendido uma linha mais rigorosa no que diz respeito à aplicação da decisão tomada em relação a Shibani. O compromisso administrativo evita assim uma ruptura com Teerão, mas não elimina as diferenças dentro do Estado libanês.

Al Akhbar de 25 de agosto de 2026 dá a decisão uma leitura muito mais política. O diário acredita que a fórmula é um retrocesso para aqueles que desejam transformar o caso Shibani em um confronto com o Irã. Segundo suas informações, Hassan Choucair havia conduzido uma mediação que levou ao acordo de Joseph Aoun, com coordenação com Nabih Berri. O jornal também afirma que Teerã poderia usar o ex-embaixador em uma função política relativa ao Líbano e Síria. Essa última informação permanece atribuída ao cotidiano e não é confirmada por outras publicações do corpus. No entanto, mostra que a pergunta de Shibani é percebida para ir muito além de uma mera formalidade de residência.

Damasco retorna gradualmente à equação libanesa

A relação com a Síria é outro projeto diplomático. Al Akhbar de 25 de agosto de 2026 relata que Nabih Berri está otimista sobre a evolução das relações entre Beirute e Damasco. O Presidente da Câmara descreveu a sua reunião com o Ministro sírio dos Negócios Estrangeiros, Assaad al-Chibani, como franca e produtiva. Segundo o jornal, Berri acredita que as novas autoridades sírias buscam estabilidade e querem reduzir as tensões com seu meio ambiente. Esta avaliação sugere uma vontade de normalizar após as convulsões políticas em Damasco.

No entanto, a questão síria continua intimamente ligada às relações entre a Síria, Israel, Turquia e os Estados Unidos. Al Quds Al Arabi, de 25 de agosto de 2026, relata que Assaad al-Chibani se encontrou na Jordânia com o chefe do serviço de inteligência estrangeira israelense, Roman Gofman. Segundo fontes citadas pelo jornal diário, as discussões incidiram sobre questões de segurança, incluindo a possibilidade de um mecanismo de coordenação para evitar o confronto entre a Síria e Israel ou entre Israel e a Turquia em território sírio. Estão ocorrendo discussões enquanto as forças israelenses continuam a invadir áreas do sul da Síria.

Esta evolução diz directamente respeito ao Líbano. Uma estabilização da relação entre Damasco e seus vizinhos mudaria o ambiente estratégico de Beirute. Por outro lado, um confronto israelo-turco ou israelo-sírio acrescentaria uma nova fonte de tensão na fronteira oriental e em toda a região. Por conseguinte, a diplomacia libanesa deve reconstruir as suas relações com a nova Síria, ao mesmo tempo que segue um processo regional que não controla.

Os Emirates preparam um grande retorno econômico

Finalmente, a dimensão económica da diplomacia surge com a preparação de uma importante visita emirati. Várias publicações de 25 de agosto de 2026 informam que Joseph Aoun recebeu o Embaixador do Líbano nos Emirados Árabes Unidos, Tarek Mnaymneh, para discutir os preparativos para a delegação prevista para 26 e 27 de agosto. Deve ser liderada pelo Ministro do Comércio Externo, Thani ben Ahmed Al Zeyoudi, em Emirati, e incluir 67 líderes económicos e empresários. Ad Diyar apresenta esta visita como uma possível reabertura das portas de investimento do Golfo no Líbano.

A relação económica com os Emirados já se baseia em intercâmbios significativos. Os dados publicados por Al Sharq em 25 de agosto de 2026 indicam que os Emirados Árabes Unidos estão em segundo lugar entre os destinos das exportações libanesas nas estatísticas diárias, em $167 milhões, ou 11 por cento do total das exportações. Por conseguinte, uma delegação desta dimensão pode ser interpretada como uma tentativa de transformar uma relação comercial existente em novos investimentos.

Esta visita complementa os arranjos diplomáticos observados em outras capitais. Paris e Riade estão trabalhando em acordo político e apoio institucional. Roma está desenvolvendo seu papel militar e diplomático. Washington mantém o controle sobre garantias e mecanismos de negociação. Teerão continua a ser um player chave através do Hezbollah e das relações bilaterais. Damasco está gradualmente retornando aos intercâmbios políticos. Abu Dhabi, finalmente, traz uma dimensão econômica que pode tornar-se essencial se a situação de segurança permitir uma retomada do investimento.

Assim, a diplomacia libanesa de 25 de agosto de 2026 parece ser uma diplomacia de multiplicação de apoio em vez de alinhamento com um parceiro. Mas esta diversificação tem um limite claro: as várias iniciativas permanecem dependentes da evolução do conflito no Sul e da capacidade dos Estados Unidos para obter ou não concessões israelenses. O apoio franco-saudiano reforça politicamente as instituições. A Itália oferece uma nova plataforma. Os Emirados abrem uma perspectiva económica. No entanto, enquanto as questões de Ali al-Taher, a retirada israelita e o futuro acordo internacional não forem resolvidos, a diplomacia libanesa continua essencialmente empenhada numa corrida destinada a impedir que a dinâmica militar assuma definitivamente as negociações.

Política Internacional: Washington estrangula Irã enquanto crises regionais buscam novo equilíbrio

A ofensiva financeira dos EUA abre nova fase contra Teerão

O confronto entre os Estados Unidos e o Irã domina em grande parte a política internacional na imprensa de 25 de agosto de 2026. Após vários meses de conflitos e tensões militares, Washington move uma parte essencial de sua ofensiva para o terreno econômico. Asharq Al-Awsat, de 25 de agosto de 2026, relata que a administração do presidente Donald Trump apresenta esta nova fase como um « desembarque econômico ». O Departamento do Tesouro dos EUA está estendendo sanções secundárias a ativos digitais, tecnologia, ouro, aviação e navegação. Aproximadamente 60 pessoas, entidades e navios relacionados com o Irão são visados. O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, explica que o objetivo é cortar o último caminho econômico para que o sistema iraniano permaneça conectado aos mercados globais. Os parceiros comerciais de Teerão estão, portanto, sob pressão directa. Washington ameaça empresas e instituições que facilitam transações iranianas com uma exclusão do sistema financeiro baseado em dólares. Donald Trump resume sua leitura da situação dizendo que o Irã « escrava completamente ».

Al Quds Al Arabi, de 25 de agosto de 2026, descreve uma operação econômica e financeira destinada a isolar o regime iraniano em todo o mundo. Segundo o jornal diário, as autoridades americanas querem impor a cada país um calendário para reduzir ou parar certas atividades com Teerã. O regime deverá incluir agências bancárias iranianas no estrangeiro e redes utilizadas para comercializar petróleo. Cinco sectores são particularmente mencionados: activos digitais, tecnologia, ouro, aviação e navegação. A mensagem americana é um dissuasor deliberado. Qualquer entidade que continue a financiar ou facilitar actividades económicas iranianas poderá ser sujeita a sanções secundárias.

Al Arabi Al Jadid, de 25 de agosto de 2026, aponta que esta ofensiva ocorre à medida que o rial iraniano atinge um novo patamar. O diário representa cerca de 2,02 milhões de riais por dólar no momento da abertura do mercado. O Secretário do Tesouro dos EUA apresenta sanções como a fase decisiva de uma estratégia para cortar as « arterias » económicas do Irão. Ele também advertiu que uma possível reação militar de Teerão contra as forças dos EUA ou contra os países do Golfo resultaria em uma resposta rápida de Washington. Por conseguinte, a estratégia combina dois instrumentos. A pressão financeira deve enfraquecer a economia iraniana, enquanto a ameaça militar visa impedir Teerão de alargar o conflito.

Al Akhbar de 25 de agosto de 2026 concentra-se nos possíveis limites deste dispositivo. O jornal considera que o teste real não está mais no Irã, mas em países que compram seu petróleo, transportam seus bens ou facilitam suas transações. A China é central nesta equação. Segundo dados diários, Pequim compraria mais de 80% do petróleo iraniano exportado. A eficácia da estratégia dos EUA depende, portanto, da capacidade de Washington de obrigar atores externos a romper ou reduzir suas relações com Teerã. Se as sanções secundárias chegarem a esses intermediários, a economia iraniana poderá perder recursos essenciais. Caso contrário, as redes comerciais que permitem a Teerão contornar algumas das sanções continuariam a funcionar.

Teerã contesta história americana e mantém ameaça a Ormuz

Oficiais iranianos respondem à pressão contestando primeiro a história de uma vitória americana. Al Arabi Al Jadid, de 25 de agosto de 2026, relata que o vice-ministro das Relações Exteriores iraniano Kazem Gharibabadi está questionando a consistência das declarações de Washington. Ele observou que os Estados Unidos alegaram que havia desmantelado em grande parte as capacidades militares iranianas e enfraquecido severamente o programa nuclear, embora considerasse necessário lançar o que apresentou como a maior ofensiva financeira já organizada contra um oponente. O oficial iraniano transforma assim o argumento americano num sinal da resistência de Teerão. O Presidente do Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, também responde a Donald Trump em um tom desafiador.

Ao mesmo tempo, o Estreito de Ormuz continua a ser uma grande alavanca. Segundo Al Arabi Al Jadid, de 25 de agosto de 2026, o secretário do Conselho de Segurança Supremo iraniano Mohsen Rezaei afirma que o estreito permanece fechado apesar das declarações americanas. Está condicionada a uma mudança no comportamento de Washington e ao cumprimento de compromissos anteriores. O oficial iraniano também insiste na extensão das costas iranianas no Golfo para justificar o papel de Teerão na gestão da segurança da passagem. Referiu-se a um acordo com Omã relativo a uma via navegável, mas disse que a sua implementação permaneceu ligada ao comportamento americano.

Este confronto vai além dos dois protagonistas. A perturbação da passagem através da Ormuz afecta directamente os exportadores, importadores e transportadores de energia. Al Binaa de 25 de agosto de 2026 relatou tráfego marítimo muito menor do que o habitual no início da semana. Os dados citados pelo jornal indicam que menos de 20 navios atravessaram o estreito durante um período em que o tráfego era anteriormente significativamente maior. Por conseguinte, a questão passa a ser uma questão de segurança económica internacional. Também explica por que várias potências regionais estão tentando reabrir canais diplomáticos com Teerão.

Islamabad e Muscat tentam impedir a separação definitiva

A principal iniciativa de mediação é o deslocamento do líder do exército paquistanês Asim Munir para Teerão. Al Quds Al Arabi, de 25 de agosto de 2026, relata que esta visita visa reviver os esforços entre o Irã e os Estados Unidos. Três fontes paquistanesas citadas pela imprensa indicam que Munir trocou com Donald Trump antes de seu deslocamento. De acordo com uma dessas fontes, Washington queria que o Paquistão usasse sua influência para trazer o Irã de volta à negociação. O chefe do exército é acompanhado pelo Ministro do Interior paquistanês Mohsin Naqvi. Islamabad apresenta oficialmente a visita como uma contribuição para a paz e estabilidade regionais.

Al Arabi Al Jadid, de 25 de agosto de 2026, afirma que as discussões não dizem respeito apenas às relações entre Washington e Teerão. A sua delegação deverá também abordar os ataques de Houthis à Arábia Saudita e a nova arquitectura de cooperação entre o Paquistão, a Turquia e a Arábia Saudita. Uma fonte paquistanesa descreve uma crise de confiança entre americanos e iranianos e apresenta a missão de Munir como uma tentativa de reduzir essa desconfiança. O Irão, por seu lado, congratula-se com esta visita no contexto de uma relação bilateral que o seu Ministério dos Negócios Estrangeiros descreve como particularmente boa.

Omã age em paralelo. O Ministro dos Negócios Estrangeiros de Omani, Badr Al Busaidi, deve viajar para Teerão para discutir, entre outras coisas, a navegação no Estreito de Ormuz. Essa sequência mostra que os mediadores não necessariamente procuram resolver todo o conflito imediatamente. O seu primeiro objectivo é evitar que a guerra económica e a crise marítima provoquem um novo confronto militar. Assim, sanções e mediação dos EUA funcionam simultaneamente: Washington aumenta o custo econômico enquanto seus parceiros regionais mantêm canais de discussão.

Síria e Israel retomam o diálogo de segurança sob vigilância dos EUA

A Síria é a segunda maior questão regional. Al Quds Al Arabi, de 25 de agosto de 2026, relata uma reunião na Jordânia entre o ministro sírio dos Negócios Estrangeiros Assaad al-Chibani e o chefe do serviço de inteligência estrangeira israelense Roman Gofman. Interveio alguns dias após um ataque israelense contra a base aérea de Abu Douhour, no noroeste da Síria. Israel tinha apresentado a operação como um meio de impedir um destacamento turco, enquanto Ancara tinha negado uma visita militar turca ao local.

De acordo com fontes diplomáticas e governamentais citadas por Al Quds Al Arabi em 25 de agosto de 2026, as discussões focaram em várias questões de segurança, incluindo a possibilidade de estabelecer um mecanismo conjunto supervisionado pelos Estados Unidos na Jordânia. O objectivo seria evitar um confronto entre a Síria e Israel, mas também um confronto entre Israel e a Turquia em território sírio. Uma fonte citada pelo jornal descreveu a reunião como difícil, mas séria. O caso de Soueida também foi dito ter sido uma das questões em discussão. A questão imediata ainda não é um tratado político abrangente. A primeira é reduzir o risco de incidentes militares e criar canais de coordenação.

Ad Diyar, de 25 de agosto de 2026, refere-se também a uma tentativa de relançar o processo de negociação sírio-israelense. No entanto, o jornal destaca o peso da Turquia. Ancara quer consolidar sua influência na Síria, enquanto Israel se opõe a certos destacamentos militares turcos. A Síria encontra-se assim entre vários imperativos: reconstruir a sua autoridade, negociar uma redução dos ataques israelitas e preservar a sua relação estratégica com a Turquia. A retomada de um canal com Israel parece ser uma tentativa de lidar com essas contradições sem entrar em uma nova guerra aberta.

Gaza continua sob ataque apesar do cessar-fogo

A situação palestiniana continua a ser outro importante lar. Al Quds Al Arabi, de 25 de agosto de 2026, relata a continuação de ataques israelenses contra Gaza, incluindo um ataque a uma estação de dessalinização a noroeste da cidade de Gaza. O bombardeio ocorreu após uma ordem de evacuação relativa a uma área composta por habitantes e pessoas deslocadas. O jornal relata pelo menos oito mortes em vários ataques e refere-se às violações contínuas do cessar-fogo identificado pelas autoridades de Gaza.

Ao mesmo tempo, a questão dos papagaios lançados de Gaza está se tornando uma nova fonte de tensão. As autoridades israelitas apresentam-nos como uma ameaça potencial e avisam que poderiam aumentar as operações se tais lançamentos continuassem. As organizações palestinianas afirmam que estes são principalmente jogos usados por crianças em campos para pessoas deslocadas internamente. O debate ilustra a extrema fragilidade da situação: um incidente limitado pode ser transformado em justificação para uma nova série de operações militares.

Al Arabi Al Jadid, de 25 de agosto de 2026, também dedica sua primeira página a esta questão e considera que Israel está construindo uma ameaça em torno de pipas para justificar mais deslocamento e destruição. A publicação também relata a continuação de mortes e ferimentos em Gaza. Assim, os dois jornais convergem sobre a persistência de uma situação de violência, apesar dos mecanismos supostos para governar o cessar-fogo.

No nível interno palestino, Al Quds Al Arabi, de 25 de agosto de 2026, relata os esforços egípcios para aproximar a corrente de Fatah e Mohammed Dahlan antes das próximas eleições. Foi realizada uma reunião no Egipto com uma delegação liderada por Hussein al-Sheikh e representantes da corrente de Dahlan. Outras discussões foram realizadas com grupos de esquerda palestinos. Desta forma, o Cairo procura reduzir as divisões pré-eleitorais e evitar que uma maior fragmentação das forças palestinianas enfraqueça a sua representação política.

Iémen reabre frente marítima contra a Arábia Saudita

O Iémen também está a sofrer uma nova escalada. Al Quds Al Arabi, de 25 de agosto de 2026, informa que os Houthis anunciaram que tinham como alvo o petroleiro saudita Amzan, ao norte do Mar Vermelho, em Yanbu, usando um míssil balístico. A companhia de navegação saudita confirmou que um dos seus navios tinha sido atacado. Os Houthis também anunciam operações contra concentrações militares sauditas em várias áreas e afirmam manter sua pressão marítima.

Al Akhbar de 25 de agosto de 2026 coloca esta escalada no equilíbrio de poder entre Sana’a e Riyadh. Os relatórios diários alertam que a recusa saudita de responder a certos pedidos levaria as autoridades de Sana a aumentar suas demandas e intensificar suas operações militares. Esta leitura é a das fontes citadas por Al Akhbar e reflete o posicionamento editorial do jornal. No entanto, confirma um fato mais amplo: a frente iemenita está mais uma vez se tornando parte da segurança regional enquanto o Paquistão tenta mediar entre o Irã e os Estados Unidos.

Esta simultaneidade complica os esforços diplomáticos. O Paquistão tem boas relações com o Irão, mas a Arábia Saudita é também um grande parceiro estratégico. A mediação Islamabad deve, portanto, ter em conta o confronto americano-iraniano, a segurança do Golfo e o reinício de ataques ligados ao Iémen. O sistema regional funciona cada vez mais como um conjunto de crises interligadas e não como uma série de conflitos independentes.

Ucrânia, África e Mediterrâneo estendem um dia internacional dominado por crises

Fora do Oriente Médio, a guerra na Ucrânia permanece presente nas edições de 25 de agosto. Al Arabi Al Jadid destaca a recusa do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em abandonar o Donbass por ocasião da comemoração da independência ucraniana. Asharq Al-Awsat, por seu lado, salienta o novo apoio europeu em Kiev na mesma data. Estes elementos mostram que, apesar do domínio do Irão e do Médio Oriente no árabe, a guerra russo-ucraniana continua a ser uma questão diplomática activa.

Na África, Al Arabi Al Jadid, de 25 de agosto de 2026, relata o recomeço do diálogo entre Mali e Argélia após três anos de crise. O Primeiro-Ministro do Mali, Abdoulaye Maiga, reuniu-se com o Presidente argelino Abdelmadjid Tebboune. As discussões deverão incluir a segurança das fronteiras e a possibilidade de relançar um processo de diálogo no norte do Mali. O diário também relata o início de uma missão na parte oriental da República Democrática do Congo para monitorar o cessar-fogo entre as forças governamentais e o movimento de 23 de março, como parte de um mecanismo resultante de um acordo negociado com o Qatar.

A política internacional de 25 de agosto de 2026, no entanto, continua estruturada pelo confronto entre Washington e Teerã. As sanções dos EUA procuram transformar a superioridade financeira dos Estados Unidos num instrumento global de contenção. O Irão responde utilizando as suas capacidades regionais, o comércio com a Ásia e a alavanca estratégica do estreito de Ormuz. Entre os dois, Paquistão e Omã estavam tentando preservar um caminho diplomático. Outras negociações estão se desenvolvendo em torno desse braço: a Síria está buscando um mecanismo de segurança com Israel, o Egito está tentando reduzir as divisões palestinas e vários atores estão procurando conter lares iemenitas e africanos. O equilíbrio internacional descrito pelos jornais não é, portanto, de relaxamento. Baseia-se numa multiplicação de mediações destinadas a evitar que várias crises já activas se transformem simultaneamente numa nova fase militar.

Economia: Líbano sofre choque energético regional enquanto procura reabrir as portas do investimento árabe

O aumento de energia enfraquece ainda mais a electricidade no Líbano

A imprensa de 25 de agosto de 2026 descreve uma economia libanesa que permanece vulnerável às consequências da guerra e está agora a enfrentar a crise energética regional. O confronto entre os Estados Unidos e o Irão, as perturbações no Estreito de Ormuz e o aumento dos preços do petróleo representam um risco imediato para um país altamente dependente das importações de energia. Esta exposição surge, nomeadamente, na situação da electricidade no Líbano. Al Arabi Al Jadid, de 25 de agosto de 2026, relata que o estabelecimento público está enfrentando um aumento acentuado no custo do combustível. O preço internacional do diesel teria atingido quase US $ 1.500 por tonelada, enquanto seu orçamento para 2026 foi baseado em uma suposição de perto de US $ 680. Por conseguinte, a diferença excede em muito as previsões financeiras em que se baseou. A questão não é apenas sobre o preço de compra. A empresa também tem que lidar com os efeitos da guerra, a dificuldade de recuperação em algumas áreas e as perdas que continuam a afetar seu equilíbrio financeiro.

A situação regional dificulta ainda mais qualquer projecção. Al Arabi Al Jadid, de 25 de agosto de 2026, observa que as perturbações relacionadas com o Estreito de Ormuz têm empurrado os preços do petróleo em torno de $90 por barril e causou um aumento muito maior em alguns produtos refinados. Para o Líbano, esta tendência está a mudar rapidamente para custos de produção, transportes e electricidade privada. O país não tem uma margem significativa para absorver um choque energético externo de forma sustentável. Um aumento prolongado de hidrocarbonetos pode, portanto, propagar-se a uma grande parte dos preços internos, mesmo que os PDFs de hoje ainda não forneçam uma medida completa do seu efeito sobre a inflação libanesa.

O problema da electricidade no Líbano ilustra igualmente os limites da melhoria orçamental que não seriam acompanhados pela estabilização regional. As suposições financeiras feitas alguns meses antes podem tornar-se obsoletas por um aumento acentuado do petróleo. O custo adicional deve então ser absorvido pelo estabelecimento, transmitido aos consumidores ou compensado pela intervenção pública. Cada uma destas possibilidades tem um custo. Um aumento das tarifas afectaria as famílias e as empresas. A propriedade estatal aumentaria as finanças públicas. Por último, uma redução da oferta poderia aumentar a utilização de geradores privados e, consequentemente, o gasto energético das famílias.

Guerra transforma recuperação esperada em contração econômica

Al Akhbar de 25 de agosto de 2026 apresenta um quadro mais geral das consequências da guerra sobre a economia libanesa. O diário destaca a mudança do crescimento inicialmente esperado para uma contração de 6,4%. Essa inversão reflete a magnitude do impacto da atividade. O conflito não só destrói infra-estruturas. Afecta simultaneamente o consumo, o turismo, o comércio, o rendimento e a capacidade de funcionamento normal das empresas.

Um dos mecanismos dessa contração é o deslocamento populacional. Quando uma família sai de casa, os efeitos econômicos não se limitam ao custo do alojamento temporário. O emprego pode ser interrompido, as empresas locais perdem os seus clientes e as famílias reduzem as suas despesas não essenciais. Os territórios afetados estão perdendo parte de sua atividade produtiva. O retorno não é automático quando a luta diminui, uma vez que a habitação, estradas ou negócios podem ter sido destruídos. Al Akhbar de 25 de agosto de 2026 relata que 90.747 habitações foram completamente ou parcialmente destruídas entre 2 de março e 12 de junho. Os relatórios diários dizem que cerca de 70 por cento dessas destruições estariam concentradas em áreas particularmente afetadas por operações militares.

Este número dá uma dimensão económica ao debate político sobre o regresso do povo do Sul. A reconstrução da habitação exige materiais, mão-de-obra, financiamento e infra-estruturas funcionais. Também implica que os proprietários ou ocupantes têm recursos suficientes. Quando várias dezenas de milhares de unidades estão envolvidas, a questão ultrapassa as capacidades individuais e torna-se um problema de política pública. Por conseguinte, as autoridades devem arbitrar entre apoio directo às famílias, reconstrução de infra-estruturas, apoio aos municípios e mecanismos de financiamento a longo prazo.

A guerra também afetou setores que tinham desempenhado um papel em fases de recuperação anteriores. O turismo e o consumo são particularmente vulneráveis à insegurança. Um país confrontado com bombardeamentos regulares, deslocamento interno e incerteza sobre uma possível extensão da guerra não pode contar com uma temporada turística normal. Ao mesmo tempo, as empresas atrasam seus investimentos quando a visibilidade política e de segurança é reduzida. Assim, mesmo uma cessação de operações não seria necessariamente suficiente para causar uma recuperação imediata. Restabelecer a confiança torna-se uma variável econômica tão importante quanto a reconstrução física.

A deslocação do povo do Sul torna-se um problema orçamental e social

O governo está começando a responder a esta situação através de mecanismos de ajuda. Ad Diyar, de 25 de agosto de 2026, relata que o Primeiro-Ministro Nawaf Salam, recebendo uma delegação de Dhayra, afirmou que o Estado não permitiria que as populações deslocadas suportassem as consequências da guerra. Entre as soluções estudadas estão o pagamento de rendas às famílias forçadas a deixar suas casas. Ao mesmo tempo, o Governo procura acelerar os procedimentos, prosseguindo os seus esforços para assegurar uma retirada israelita e permitir o regresso dos habitantes.

No entanto, esta resposta mostra a dupla restrição imposta às finanças públicas. O Estado tem de financiar a emergência enquanto se prepara para a reconstrução. A ajuda à habitação é necessária até que as pessoas possam voltar. Mas sua extensão aumenta os gastos atuais sem resolver o problema do patrimônio destruído. Por outro lado, lançar uma reconstrução maciça, enquanto algumas áreas permanecem expostas a operações militares, implicaria o risco de financiamento de infra-estruturas que poderiam ser novamente danificadas.

As dificuldades não se limitam à habitação. Al Akhbar, de 25 de agosto de 2026, relata que os Ministérios da Saúde e dos Assuntos Sociais acham difícil financiar próteses destinadas aos feridos de guerra que perderam um membro. O custo de uma prótese começa em torno de $1.280 de acordo com as informações do jornal. A falta de financiamento teria colocado dezenas de pessoas em listas de espera. Espera-se que esse gasto se repita, pois certas próteses devem ser substituídas periodicamente. A guerra produz assim obrigações financeiras duradouras que continuarão muito tempo depois de cessarem as operações militares.

Outra fonte de custos futuros é o sistema educativo. Al Akhbar de 25 de agosto de 2026 relata que mais da metade dos alunos do primeiro ano não dominam certas habilidades básicas de matemática e que mais de oito de dez alunos do sexto ano encontram dificuldades com a divisão. O diário acrescenta que a guerra privou mais de 250 mil estudantes de educação e transformou metade das escolas públicas em abrigos durante parte da crise. Estes dados não se limitam à política social. Uma perda de competências escolares a longo prazo reduz a produtividade, aumenta o risco de abandono e pode afectar os rendimentos futuros das gerações em causa.

O comércio externo oferece alguns pontos de apoio

Apesar disso, os dados comerciais publicados em 25 de Agosto mostram que o Líbano mantém oportunidades externas. Al Sharq de 25 de agosto de 2026 apresenta estatísticas sobre os principais destinos das exportações libanesas. Os Emirados Árabes Unidos estão em segundo lugar nos dados citados, em aproximadamente $167 milhões, ou 11 por cento do total. Este lugar confirma o peso económico dos mercados do Golfo para as empresas libanesas.

Estes números revestem-se de especial importância com a chegada anunciada de uma importante delegação económica emirada. Ad Diyar, de 25 de agosto de 2026, relata que Joseph Aoun discutiu os preparativos desta visita com o embaixador libanês nos Emirados Árabes Unidos, Tarek Mnaymneh. A delegação deverá ser chefiada pelo Ministro do Comércio Externo, Thani ben Ahmed Al Zeyoudi, em Emirati, e incluir 67 líderes económicos e empresários. É esperado no Líbano em 26 e 27 de agosto. O diário apresenta o evento como uma possível reabertura das portas de investimento do Golfo.

Ad Diyar-25 08 2026.pdf

A questão é diferente da das meras exportações. O Líbano necessita de capital para financiar as empresas, as infra-estruturas e, possivelmente, parte da reconstrução. Uma delegação desta dimensão pode identificar projectos, mas as fontes de 25 de Agosto ainda não indicam que tenham sido feitos investimentos específicos. Por conseguinte, o âmbito político da visita deve distinguir-se dos seus resultados económicos reais. Nesta fase, é sobretudo um sinal de interesse e uma oportunidade para restabelecer laços económicos mais fortes.

O regresso dos investidores do Golfo dependerá também de factores não totalmente controlados pelas autoridades libanesas. A segurança é a primeira. A estabilidade jurídica e institucional é a segunda. A capacidade do sector bancário de recuperar funções normais é um terceiro elemento. Por conseguinte, a visita dos Emirati realiza-se num período em que Beirute procura demonstrar que o Estado pode voltar a tornar-se um interlocutor fiável, apesar da continuação do conflito.

A reconstrução torna-se um dos principais desafios da diplomacia económica

Ao mesmo tempo, a Arábia Saudita e a França desempenham um papel importante na reflexão pós-guerra. Asharq Al-Awsat, de 25 de agosto de 2026, relata que Mohammed bin Salmane e Emmanuel Macron reafirmaram seu apoio às instituições libanesas e às forças armadas. A sua libertação é essencialmente política e de segurança, mas tem necessariamente uma dimensão económica. Nenhum programa de reconstrução sustentável pode ser separado da restauração da autoridade estatal e de um ambiente de segurança mais estável.

Ad Diyar, de 25 de agosto de 2026, recorda que Paris deseja, em particular, obter uma significativa participação saudita na conferência de apoio ao exército e às forças de segurança. O diário refere-se ao precedente anterior de três bilhões de dólares em ajuda saudita ao exército libanês. Embora o actual regime não seja apresentado como uma reprodução deste auxílio, a memória desta iniciativa demonstra a importância potencial do financiamento externo quando a capacidade orçamental nacional é limitada.

A economia da reconstrução dependerá, portanto, em grande medida, da capacidade do Líbano de transformar o apoio diplomático em compromissos financeiros. As necessidades incluem habitação, infra-estruturas, serviços públicos, equipamento militar, saúde e educação. Mas os jornais de 25 de agosto ainda não fornecem uma estimativa consolidada do custo total da reconstrução. Qualquer avaliação precisa para além dos dados publicados seria, portanto, prematura.

O novo projecto de oleoduto poderia voltar a colocar o Líbano numa estrada regional de energia

Al Akhbar, de 25 de agosto de 2026, também relata um projeto que, se implementado, poderia alterar a posição do Líbano nas redes regionais de energia. Segundo o jornal diário, o diretor geral de segurança Hassan Choucair informou vários oficiais libaneses de um projeto iraquiano para construir um novo gasoduto através da Turquia e Síria antes de chegar ao Líbano e ao Mediterrâneo. O projeto seria associado à empresa americana Chevron e visaria facilitar a exportação de aproximadamente dois milhões de barris de petróleo iraquiano por dia.

O contexto explica o interesse de tal infra-estrutura. Problemas no Estreito de Ormuz têm lembrado os exportadores do Golfo de sua vulnerabilidade quando seu acesso marítimo é reduzido. Uma estrada terrestre para o Mediterrâneo ofereceria ao Iraque uma saída adicional. Para o Líbano, poderia criar uma actividade de trânsito e reforçar o papel das suas instalações costeiras. No entanto, Al Akhbar afirma que se trata de um projecto relatado por fontes e não por uma infra-estrutura cujo financiamento e calendário já seriam decididos. O jornal diário acrescenta que a construção proposta envolveria um novo tubo em vez de simplesmente reformar a antiga rede, que carece de capacidade técnica para transportar os volumes mencionados.

Tal projecto exigiria igualmente uma cooperação estável entre o Iraque, a Turquia, a Síria e o Líbano. Por conseguinte, dependeria tanto da geopolítica como da rentabilidade económica. Numa região onde existem vários conflitos, o gasoduto é, por enquanto, mais uma possibilidade estratégica do que uma certa fonte de rendimentos futuros para Beirute.

Famílias e funcionários públicos continuam a suportar parte do custo da crise

As tensões económicas reflectem-se finalmente nas exigências salariais. Annahar de 25 de agosto de 2026 relata reuniões de militares aposentados e funcionários públicos em Baalbeck e Trípoli. Em especial, os manifestantes recusaram-se a aceitar o pagamento fraccionado de certos montantes que lhes deviam e solicitaram uma correcção das remunerações e prestações. As organizações de reformados alegam que os montantes retroactivos devem ser integralmente pagos em conformidade com as disposições que invocam.

Estas mobilizações recordam que o ajustamento económico libanês permanece incompleto. Os rendimentos públicos foram profundamente afectados por crises sucessivas, enquanto as despesas diárias continuam sensíveis aos preços da energia e às flutuações do custo de vida. O Estado deve responder simultaneamente às exigências dos pensionistas, às necessidades das pessoas deslocadas, às consequências da guerra para a saúde, ao financiamento da educação e às necessidades de reconstrução.

O quadro econômico fornecido pelos jornais de 25 de agosto de 2026 é, portanto, contrastado. Os indicadores relacionados com a guerra são preocupantes: contracção da actividade, destruição da propriedade, deslocação, dificuldades no sector da electricidade e novos custos sociais. A crise de Ormuz acrescenta um grande risco energético. Em paralelo, há várias possibilidades. A visita de 67 líderes económicos e empresariais da Emirati pode reabrir canais de investimento. As relações com a Arábia Saudita e a França podem facilitar o apoio institucional e a reconstrução. O projecto regional de gasodutos oferece uma perspectiva de longo prazo para o reposicionamento da energia. Mas nenhuma dessas possibilidades ainda pode compensar as perdas já sofridas. Sua realização depende de uma condição que as páginas econômicas finalmente se unam às páginas políticas para enfatizar: sem estabilização duradoura do Sul e restauração da confiança nas instituições, a transição da ajuda pontual para uma recuperação real do investimento permanecerá difícil.

Sociedade: deslocamento, saúde e escola, o custo humano da guerra agrava a fragilidade libanesa

Pessoas deslocadas no Sul diante de uma crise habitacional

As consequências sociais da guerra ocupam um lugar importante na imprensa libanesa de 25 de agosto de 2026. Por trás das negociações, as operações militares e os debates sobre as alturas de Ali al-Taher aparecem uma população enfrentando deslocamento, a destruição da habitação e a incerteza sobre as possibilidades de retorno. O caso tornou-se uma questão directa para o Estado. Al Sharq, em 25 de agosto de 2026, relata que o primeiro-ministro Nawaf Salam recebeu uma delegação da cidade sulista de Dhayra que veio explicar as dificuldades de seus habitantes. O chefe de governo garantiu que o Estado não permitiria que os habitantes desta localidade, ou o povo do Sul de forma mais ampla, suportassem as consequências de seu deslocamento sozinho. Várias soluções estão sendo exploradas. Estes incluem o pagamento de subsídios para cobrir as rendas das famílias forçadas a viver longe de casa. Nawaf Salam prometeu acelerar os procedimentos. No entanto, ele associou esta resposta social ao objetivo político e de segurança do governo de garantir a retirada total de Israel e criar as condições para um retorno seguro dos habitantes às suas aldeias e terras.

O problema agora vai além de uma emergência temporária. Al Akhbar, em 25 de agosto de 2026, relata que 90.747 unidades habitacionais foram completamente ou parcialmente destruídas entre 2 de março e 12 de junho. O diário destaca a extensão da destruição nas áreas mais diretamente afetadas pelas operações militares. Tal situação altera profundamente a natureza do deslocamento. Para muitas famílias, um cessar-fogo não significaria automaticamente um regresso a casa. Algumas casas precisam de ser reparadas. Outros devem ser completamente reconstruídos. Acrescentam-se a isto os danos sofridos pelas infra-estruturas e serviços necessários à vida quotidiana. As famílias precisam de estradas acessíveis, água, electricidade, escolas, lojas e instalações de saúde. Assim, o deslocamento pode mudar de uma situação temporária para uma realidade de longo prazo. Isso também teria consequências para as comunidades anfitriãs, que devem absorver uma população adicional, enquanto a sua própria infra-estrutura permanece frágil.

Al Akhbar, em 25 de agosto de 2026, também descreveu as dificuldades encontradas em certas áreas do Sul, onde os movimentos populacionais permaneceram sob severas restrições. Segundo o jornal, as próprias forças internacionais enfrentam obstáculos em seus movimentos em áreas controladas por Israel e exigem autorização para determinadas missões. Os contactos com as autoridades militares israelitas seriam necessários para facilitar a passagem de veículos pertencentes a agências humanitárias e permitir a circulação de pessoas ou necessidades básicas. O jornal também relata as preocupações de alguns moradores que desejam deixar as áreas ocupadas, mas temem que não mais possam voltar. Esta situação transforma uma escolha básica de segurança numa decisão pesada de consequências. Sair pode significar perder permanentemente o acesso à sua aldeia, habitação ou terra.

Pessoas feridas pela guerra que enfrentam o custo duradouro da deficiência

A guerra também deixou consequências físicas, cujo custo continuaria a pesar sobre as famílias e serviços públicos muito tempo após o fim das operações. Al Akhbar, em 25 de agosto de 2026, dedicou um artigo a pessoas que haviam perdido um membro e as dificuldades encontradas no financiamento de próteses. Segundo o jornal diário, os Ministérios da Saúde e dos Assuntos Sociais já não têm recursos suficientes para cobrir todas as necessidades, enquanto o número de feridos aumentou. O preço de uma prótese começa em torno de $1,280. Este montante representa apenas uma parte das despesas reais, uma vez que o equipamento necessita de manutenção e, por vezes, de ser substituído. A reabilitação também requer acompanhamento médico e sessões especializadas.

A falta de financiamento leva a atrasos. O Diretor Executivo do Centro Singer, citado por Al Akhbar em 25 de agosto de 2026, relata que dezenas de feridos estão em listas de espera. A pressão diz respeito às vítimas recentes da guerra, mas afecta também as pessoas que já viveram com uma deficiência e necessitaram de renovar o seu equipamento. O rápido aumento da demanda ocorre, portanto, em um sistema que já vivenciava dificuldades antes da última fase do conflito.

A questão vai muito além do campo médico. Uma prótese pode determinar a possibilidade de caminhar, trabalhar, realizar estudos ou recuperar autonomia diária. A ausência de equipamentos aumenta a dependência dos familiares. Pode exigir que um familiar reduza a sua actividade profissional para apoiar a pessoa lesada. A perda de um membro pode, portanto, levar a uma menor renda familiar, aumentando as despesas. Além disso, são necessários reabilitação, transporte e, por vezes, planeamento da habitação. O custo social de uma lesão grave é, portanto, muito superior ao custo inicial da prótese.

O dossiê mostra, sobretudo, a necessidade de cuidados prolongados. Uma resposta limitada à emergência hospitalar não é suficiente. Os feridos devem poder voltar ao trabalho, à escola e à vida social. A guerra produz assim uma nova categoria de necessidades que se soma às acumuladas desde a crise económica. As associações e os centros especializados desempenham um papel fundamental, mas a sua acção depende do financiamento disponível. Por conseguinte, o sistema público enfrenta uma nova obrigação numa altura em que os seus recursos permanecem limitados.

Escola libanesa ameaçada por perda duradoura de aprendizagem

A situação da educação é uma das questões sociais mais preocupantes identificadas nas fontes de 25 de agosto. Al Akhbar, 25 de agosto de 2026, baseia-se numa avaliação publicada em 21 de agosto pelo Centro Árabe de Pesquisa Política e Estudos em Beirute. O relatório centra-se nos custos da guerra e nas sucessivas crises para a educação das crianças no Líbano. Os dados citados fornecem uma imagem séria. Mais da metade dos alunos do primeiro ano não teriam as habilidades básicas esperadas em matemática. Mais de oito dos dez alunos da sexta série não dominariam adequadamente a divisão. Essas dificuldades não nasceram com a última guerra. São o resultado de uma acumulação de crises que enfraqueceram gradualmente o sistema escolar e as capacidades de aprendizagem.

No entanto, a guerra piorou consideravelmente a situação. Al Akhbar, em 25 de agosto de 2026, relata que mais de 250 mil estudantes foram privados de educação e que metade das escolas públicas foram transformadas em abrigos durante a crise. A escola foi, portanto, afetada de duas maneiras. Os cursos foram interrompidos ou desorganizados, enquanto os edifícios escolares tiveram de desempenhar uma função humanitária para a qual não tinham sido concebidos. Essa transformação foi necessária pela urgência do deslocamento, mas reduziu ainda mais a continuidade educacional.

As consequências vão além dos resultados imediatos da escola. As competências básicas de literacia e matemática determinam a capacidade dos estudantes de progredir em todos os outros assuntos. Quando não são adquiridas no momento certo, as dificuldades se acumulam ao longo dos anos. O risco é então que um atraso não pode ser preenchido por uma mera retoma normal dos preços. As crianças em causa necessitariam de programas de recuperação, de apoio adequado e de recursos adicionais.

Outro perigo é empatar. As famílias afetadas por deslocamentos ou declínio de rendas podem ser tentadas a retirar adolescentes da escola para contribuir para os recursos domésticos. Uma interrupção prolongada aumenta este risco. O défice educacional torna-se então uma questão económica e social a longo prazo. Um jovem que sai prematuramente da escola geralmente tem menos oportunidades de emprego e permanece mais vulnerável à insegurança.

A escola também tem uma função protetora. Al Akhbar salienta que as crianças não só perderam horas de ensino. Foram também privados de uma área de estabilidade, relações sociais e apoio psicológico. Para uma criança confrontada com bombardeio ou deslocamento, a classe pode representar um elemento de normalidade. Seu desaparecimento reforça o sentimento de insegurança. O regresso à escola terá, portanto, de responder às consequências educativas e psicológicas da guerra.

O agrupamento das escolas levanta a questão do acesso à educação

Annahar, em 25 de agosto de 2026, colocou a questão do reagrupamento de escolas entre seus temas importantes e se perguntou sobre sua real natureza: solução para as dificuldades do setor ou fechamento disfarçado de estabelecimentos. A questão surge num momento em que a educação pública já deve gerir as consequências do deslocamento e da perda de aprendizagem. A reorganização da rede pode ser justificada por restrições financeiras, demográficas ou administrativas. No entanto, pode criar novas dificuldades para as famílias se mantiver os estudantes afastados do local de residência.

A questão é particularmente importante fora dos grandes centros urbanos. Em algumas áreas, o encerramento ou a fusão de uma escola exige que os estudantes viajem mais longas distâncias. O transporte torna-se uma despesa adicional. Para os domicílios de baixa renda, esse custo pode se tornar um obstáculo à escolaridade. O problema é ainda mais complexo quando os transportes públicos são insuficientes.

Uma escola também desempenha um papel na vida de uma localidade. O seu desaparecimento pode acelerar a partida das famílias jovens e reduzir ainda mais a oferta de serviços públicos nas regiões periféricas. A reorganização da rede escolar não pode, portanto, ser avaliada unicamente com base no número de alunos por escola ou nas economias orçamentais esperadas. Deve também ter em conta o acesso territorial à educação.

A guerra torna o planeamento ainda mais difícil. Parte do deslocamento pode ser temporário, enquanto outro pode tornar-se sustentável devido à destruição da habitação. As autoridades devem, portanto, decidir onde manter, fundir ou fortalecer as instituições, enquanto a futura distribuição da população permanece incerta. As fontes de 25 de Agosto ainda não permitem medir todas as consequências destes agrupamentos. No entanto, mostram que o sistema escolar enfrenta uma crise simultaneamente educacional, financeira e territorial.

Militares e civis aposentados contestam pagamento fraccionado de direitos

A questão do poder aquisitivo ainda está presente nas mobilizações sociais. Annahar, em 25 de agosto de 2026, relata comícios de militares aposentados e funcionários públicos em Baalbeck e Trípoli. Em particular, os manifestantes contestam o pagamento dividido de vários montantes devidos a eles. Em Baalbeck, a mobilização começou no setor Douris antes de continuar a aparecer perante um departamento do Ministério das Finanças. Em Trípoli, soldados aposentados também participaram de ações de protesto.

As organizações em causa exigem o pagamento integral de montantes retroactivos e contestam a sua difusão. As reclamações referem-se também às prestações escolares dos pensionistas das Forças de Segurança Interna. Os manifestantes ameaçam intensificar suas ações se suas demandas não forem levadas em conta. Esta mobilização recorda que as consequências do colapso do poder de compra continuam a afectar o público e os antigos militares vários anos após o início da crise.

As aposentações estão particularmente expostas ao aumento dos preços. A sua capacidade de encontrar novas fontes de rendimento é mais limitada do que a da população activa. Por conseguinte, dependem directamente das suas pensões e benefícios públicos. O aumento dos custos de energia, habitação e saúde pode absorver rapidamente uma parte significativa dos seus recursos.

O problema novamente coloca o estado antes de várias aplicações simultâneas. As finanças públicas devem responder às consequências da guerra, às necessidades das pessoas deslocadas internamente e à reconstrução, assumindo simultaneamente compromissos com funcionários públicos e reformados. A crise social não é, portanto, uma única emergência. Resulta da adição de despesas e taxas a financiar ao mesmo tempo.

A segurança rodoviária revela uma emergência independente da guerra

Al Sharq, em 25 de agosto de 2026, também informou sobre uma reunião extraordinária do Comité Nacional de Segurança Rodoviária presidido pelo Ministro do Interior Ahmad Hajjar. Os números da Direcção-Geral das Forças de Segurança Interna citados diariamente indicam que 33% dos acidentes registados na segunda metade de Agosto estão relacionados com a velocidade excessiva, enquanto 40% estão associados à falta de atenção durante a condução.

O Ministro apelou à continuação da aplicação do Código de Tráfego Rodoviário e salientou a necessidade de passar de recomendações para uma implementação eficaz. A reunião também abordou áreas em que os acidentes são particularmente elevados, campanhas de sensibilização, cumprimento dos limites de velocidade e manutenção rodoviária.

A segurança rodoviária ilustra a persistência de problemas diários que não desaparecem durante a guerra. Depende do comportamento dos condutores, mas também do estado das infra-estruturas, sinalização, iluminação e controlo policial. As dificuldades orçamentais das administrações podem, portanto, afectar indirectamente o nível de segurança rodoviária.

Resíduos colocam o ambiente nas preocupações sociais

Annahar, em 25 de agosto de 2026, também dedicou um dossiê à coleta ambiental e se uma verdadeira estratégia de tratamento de resíduos estava começando a tomar forma. O tema lembra que, além das crises de segurança, o gerenciamento de resíduos continua sendo um problema diário para os moradores. Afecta directamente a saúde pública, os municípios, o ambiente e as finanças locais.

O financiamento é um dos principais desafios. Uma contribuição ambiental pode fornecer recursos adicionais para recolha e processamento. No entanto, representa um novo encargo para as famílias. Por conseguinte, a sua aceitação depende da capacidade das autoridades de demonstrarem que os montantes cobrados melhoram efectivamente o serviço.

A guerra complica ainda mais esta questão. A destruição produz escombros e resíduos adicionais. Ao mesmo tempo, o deslocamento populacional aumenta a pressão sobre os serviços dos municípios que acomodam famílias deslocadas. Por conseguinte, a geografia das necessidades muda rapidamente, enquanto as capacidades municipais permanecem desiguais.

Uma acumulação de crises que testam a função social do Estado

Fontes de 25 de agosto de 2026 descrevem principalmente um acúmulo de vulnerabilidades. A guerra não substituiu os problemas anteriores. Ela tornou-os piores. As famílias deslocadas procuram habitação enquanto o poder de compra permanece fraco. Os lesados necessitam de próteses em um sistema de saúde com recursos limitados. As crianças estão passando por atrasos escolares enquanto a rede pública está considerando clusters escolares. Os reformados reivindicam os seus direitos. Os acidentes rodoviários e os resíduos continuam também a exigir uma intervenção pública.

A cessação dos bombardeamentos, se intervir, não será, portanto, suficiente para restabelecer imediatamente uma situação normal. O regresso do povo do Sul dependerá da reconstrução da habitação e dos serviços. Devolver alunos à escola não eliminará o atraso. A hospitalização de uma pessoa ferida não regula sua futura reabilitação. O pagamento de uma assistência pontual a uma família deslocada não substitui a possibilidade de regresso a casa e ao trabalho.

A questão social torna-se assim um indicador concreto da capacidade das instituições de retomarem o seu papel. O debate político tem a ver em grande parte com soberania e controlo territorial. Mas a soberania também tem uma dimensão diária. Mede a capacidade de abrigar uma família deslocada, financiar o equipamento de uma pessoa ferida, manter uma criança na escola, pagar as taxas de uma pessoa aposentada, tornar as estradas mais seguras e garantir a recolha de resíduos. Os jornais de 25 de agosto mostram que todas essas funções estão agora sob pressão, enquanto a continuação das operações militares continua a aumentar o custo.

Cultura: Baalbeck revive sua memória enquanto o patrimônio permanece no coração da criação

Baalbeck encontra suas grandes noites através da memória

A cultura libanesa era menos proeminente do que a política nas publicações de 25 de agosto de 2026, mas vários tópicos levaram a uma linha comum. Memória, transmissão e preservação do património dominam amplamente. No Líbano, esta dinâmica se cristaliza em torno de Baalbeck, cuja história artística é revivida longe de templos. Ela também apareceu na participação de jovens artistas libaneses em uma manifestação internacional em Moscou e no tributo pago a Fouad Hijazi, um artista nascido no Líbano, muitos dos quais foram construídos na Jordânia.

Annahar, 25 de agosto de 2026, dedica um lugar importante a uma noite organizada em Ajaltoun em torno da memória dos Festivais de Baalbeck. O show « Wina Nay? » combina música, teatro e canto. Reanima parte da história artística da Cidade do Sol através de um trabalho sobre memória, ausência e memória. A representação busca, portanto, não só reproduzir um repertório antigo. Ela usa as referências aos grandes anos de Baalbeck para questionar como uma experiência cultural continua a existir quando seu lugar de origem já não é diretamente acessível ao público nas mesmas condições.

A imagem de Baalbeck ocupa um lugar essencial nesta construção. Annahar, 25 de agosto de 2026, destaca referências visuais aos templos e seu papel na história do festival. Durante décadas, os monumentos não eram simplesmente uma decoração. Eles participaram da identidade das representações. Música, arquitetura e encenação foram reunidos para produzir uma experiência cultural imediatamente associada ao Líbano. A noite de Ajaltoun tenta restaurar parte desta relação através de projeção, música e teatro.

Fairouz está naturalmente presente nesta memória. Sua relação com Baalbeck vai além da sucessão de concertos e obras apresentadas lá. Ela encarna um período em que os festivais contribuíram para a divulgação de uma certa imagem cultural do Líbano no mundo árabe e além. Sua evocação torna assim possível trazer de volta uma época inteira. Na noite descrita por Annahar, a memória de Fairouz e dos templos se reúnem para lembrar que Baalbeck tornou-se ao longo do tempo um elemento da imaginação coletiva libanesa.

Isto também é particularmente importante no contexto actual. A guerra e as dificuldades económicas alteraram profundamente as condições de organização das actividades culturais. Reanimar simbolicamente Baalbeck em Ajaltoun significa que a memória cultural pode ser movida sem desaparecer. O lugar físico permanece insubstituível, mas sua história pode continuar circulando. Esta lógica transforma o espetáculo em um ato de transmissão tanto quanto entretenimento.

Fouad Hijazi, de Baalbeck à memória musical jordaniana

Al Arabi Al Jadid, 25 de agosto de 2026, retorna ao percurso de Fouad Hijazi por ocasião de seu desaparecimento. O cantor nasceu no ambiente de Baalbeck antes de construir uma parte significativa de sua carreira na Jordânia. A sua viagem oferece outro exemplo da circulação do património libanês. No seu caso, essa circulação não envolve a reprodução de uma tradição específica. Ela assume a forma de uma adaptação artística a outro ambiente cultural.

O diário descreve um intérprete que pode integrar-se profundamente na canção jordaniana. Fouad Hijazi abordou repertórios populares, sentimentais e nacionais. Seu trabalho gradualmente permitiu que ele fosse identificado por uma parte do público com a própria cena musical jordaniana. Esta integração é tanto mais notável quanto a sua origem libanesa permanece conhecida. Seu itinerário mostra assim que um artista pode pertencer a várias memórias culturais sem necessariamente apagar um ao outro.

Al Arabi Al Jadid, 25 de agosto de 2026, insiste no cuidado de Fouad Hijazi na interpretação das palavras. O texto deve permanecer compreensível. O poder da voz, portanto, não foi procurado por si mesmo. Ela devia servir o significado da canção. O cantor também sabia modificar sua interpretação de acordo com o registro. Canções nacionais exigiam uma expressão mais forte, enquanto canções sentimentais exigiam mais contenção.

Esta capacidade explica parcialmente a longevidade da sua viagem. Permitiu-lhe entrar em diretórios diferentes sem dar a impressão de uma imitação simples. A canção popular está ligada a expressões específicas, acentos e referências culturais. Para que um intérprete de outro país se aproprie, ele deve entender esses códigos e não apenas reproduzir uma melodia.

O curso de Fouad Hijazi indiretamente se junta à memória de Baalbeck destacada por Annahar. Em um caso, Baalbeck torna-se uma história cultural transportada para Ajaltoun. No outro, é o ponto de partida para um artista que desenvolveu uma nova identidade musical na Jordânia. Ambos os assuntos mostram que o património libanês pode circular e transformar-se sem perder completamente a sua origem.

Jovens artistas libaneses representam o país em Moscou

A transmissão cultural exige também uma nova geração. Annahar, em 25 de agosto de 2026, relata a participação de uma delegação libanesa no Fórum Cultural Internacional da Criança em Moscou. O grupo representa o Ministério da Cultura na sequência de um convite oficial russo. Antes da sua partida, o Ministro da Cultura, Ghassan Salamé, recebeu os jovens participantes e encorajou-os a preservar a sua identidade cultural, aproveitando esta experiência internacional.

A delegação participou em várias disciplinas. Música, teatro, canto e artes visuais estão entre as áreas mencionadas por Annahar. Assim, a juventude libanesa apresenta diferentes expressões da cultura do país a uma audiência internacional. O evento reúne participantes de muitas regiões russas, bem como de vários países.

O Ministério da Cultura apresenta esta participação como forma de criar novas relações entre jovens artistas libaneses e seus homólogos estrangeiros. Esta dimensão é importante. Um evento cultural internacional não se trata apenas de apresentar obras. Também permite que os participantes descubram outras práticas e construam redes que possam ser úteis para sua jornada futura.

Ghassan Salamé insiste, no entanto, na necessidade de não se opor à abertura internacional e à identidade cultural. A sua mensagem aos participantes é precisamente manter uma ligação com o património libanês, desenvolvendo as suas competências através de intercâmbios e formação. Esta abordagem faz da cultura um instrumento de representação internacional do país, mas também um meio de transmitir uma identidade às gerações mais jovens.

Esta participação tem outro significado no contexto libanês. Durante vários anos, crises sucessivas levaram muitos jovens a deixar o país. O sector cultural não escapa a esta dinâmica. Dar visibilidade internacional aos jovens artistas, mantendo ao mesmo tempo a sua relação com as instituições libanesas, pode, portanto, ajudar a limitar a oposição entre partida e adesão. O tráfego internacional não implica necessariamente uma ruptura com o país de origem.

Waciny Laredj e Sheikha Rimitti retomam um debate sobre a memória argelina

A questão da memória cultural também apareceu em Al Arabi Al Jadid em 25 de agosto de 2026. As críticas diárias a controvérsia causada na Argélia por uma obra do escritor Waciny Laredj dedicada a Sheikha Rimitti, uma figura importante na história da rai. O debate está rapidamente além do quadro literário. Concentra-se no lugar que uma empresa concorda em dar a um artista cuja obra marcou profundamente seu tempo enquanto desafia várias normas sociais.

Sheikha Rimitti ocupou um lugar singular na canção argelina. Seu repertório abordava diretamente o desejo, as relações sentimentais, o corpo, o álcool e o status das mulheres. Estes temas permitiram-lhe ganhar uma influência considerável, mas também alimentaram críticos de origens conservadoras. Várias décadas depois, essa tensão não desapareceu completamente.

A escolha de Waciny Laredj de colocar esta personalidade no centro de uma obra literária, portanto, é uma questão fundamental: quem merece entrar no património nacional? Deve uma figura cultural ser consensual para ser reconhecida como importante? Pode-se distinguir a influência artística das controvérsias morais geradas por uma obra?

Al Arabi Al Jadid, 25 de agosto de 2026, mostra que as reações geradas pelo projeto literário dizem respeito tanto à personalidade de Sheikha Rimitti quanto à própria escrita. A controvérsia assim revela a persistência de uma batalha em torno da memória. Um artista pode ser reconhecido como pioneiro por alguns e continuar a ser rejeitado por outros.

A aproximação com Baalbeck permite medir duas formas diferentes de lidar com o património. A memória das Festas de Baalbeck e Fairouz no Líbano goza de um status unificador. Pelo contrário, Sheikha Rimitti representa um património conflitante. No entanto, ambas as situações mostram que o passado cultural nunca é completamente congelado. Cada geração escolhe as obras que deseja transmitir e como as interpreta.

Iémen tenta preservar sua herança musical criando

Al Quds Al Arabi, 25 de agosto de 2026, está interessado no trabalho do músico iemenita Mahmoud Al Hindi e seu projeto de preservar a herança musical. A iniciativa, desenvolvida com a Fundação Hadramout para a Cultura, baseia-se em várias dimensões. Trata-se de documentar obras, preservar arquivos, formar jovens músicos e propor novas interpretações capazes de alcançar um público contemporâneo.

A abordagem recusa reduzir o património à conservação passiva. As obras antigas devem permanecer acessíveis e vivas. Isso às vezes envolve mudar sua apresentação ou orquestração sem remover sua identidade. O trabalho de Mahmoud Al Hindi busca assim um equilíbrio entre lealdade e modernização.

Al Quds Al Arabi, 25 de agosto de 2026, também destaca o papel desempenhado pelos eventos dedicados às antigas melodias iemenitas. Duas edições de um festival ajudaram a trazer algumas obras de volta à circulação e aproximar esse patrimônio das novas gerações. A transmissão digital completa os concertos e torna possível alcançar um público que não pode participar fisicamente dos eventos.

A situação no Iémen confere uma importância adicional a esta abordagem. A guerra ameaça instituições, arquivos e condições normais de transmissão cultural. Portanto, preservar um repertório musical é também proteger parte da memória coletiva dos efeitos do conflito. A cultura aqui se torna uma forma de continuidade dentro de uma sociedade profundamente perturbada.

O paralelo com o Líbano é óbvio. Ambos os países sofrem crises que perturbam a organização normal de eventos culturais. Em ambos os casos, a resposta é a capacidade de mover, arquivar e reinterpretar o patrimônio. A noite de Baalbeck em Ajaltoun e o trabalho de preservação musical no Iêmen baseiam-se na mesma ideia: uma tradição só sobrevive se continuar a ser praticada.

Santo Levante mantém a Palestina no coração de uma criação contemporânea

Al Quds Al Arabi, 25 de agosto de 2026, também destaca o lançamento do álbum « Effendi » pelo artista palestino Saint Levant e a canção « Maskara ». O jornal destaca a presença da identidade palestiniana em seu trabalho. Esta referência é um dos elementos centrais de uma produção destinada a uma audiência muito além do território palestiniano.

A rota de Santo Levante ilustra outra forma de transmissão. Já não se trata apenas de preservar obras antigas. A identidade cultural integra-se nas formas contemporâneas de música e circula através de redes internacionais de divulgação. A Palestina torna-se assim uma questão de criação atual, em vez de uma referência exclusivamente patrimonial.

O contexto político reforça, naturalmente, o âmbito desta abordagem. A guerra em Gaza e os deslocamentos dão significado a referências palestinianas que vão além do domínio musical. Um artista dificilmente pode ser separado desse contexto quando sua identidade é um dos componentes de sua obra. No entanto, a música não se limita a um comentário sobre os assuntos atuais. Permite também construir uma imagem da Palestina através da linguagem, referências e experiências individuais.

Esta lógica une-se a outros assuntos culturais do dia. Fouad Hijazi tinha uma formação libanesa em uma carreira jordaniana. Mahmoud Al Hindi procura transmitir o património iemenita com ferramentas contemporâneas. Santo Levante consagra Palestina em uma produção destinada à circulação internacional. Estes exemplos mostram que a identidade cultural não está necessariamente confinada num território.

Uma agenda cultural libanesa focada na memória e no intercâmbio

Fontes de 25 de agosto de 2026 fornecem uma agenda cultural libanesa mais limitada do que as rubricas políticas ou sociais. O evento mais desenvolvido é a noite dedicada à memória dos Festivais Baalbeck em Ajaltoun. Annahar, em 25 de agosto de 2026, tornou-se um importante evento cultural devido à combinação de música, teatro e canto, mas sobretudo por causa de seu trabalho sobre a história cultural libanesa.

Outro evento claramente documentado é a participação da juventude libanesa no Fórum Cultural Internacional da Criança em Moscou. Mesmo que o evento ocorra fora do Líbano, pertence diretamente às notícias culturais nacionais, pois envolve o Ministério da Cultura e artistas libaneses envolvidos em várias disciplinas.

Por outro lado, as publicações disponíveis em 25 de agosto de 2026 não fornecem informações fiáveis suficientes para estabelecer um calendário abrangente de todas as exposições, concertos e performances actualmente oferecidas no Líbano. Seria, portanto, artificial completar esta parte com manifestações que não são documentadas pelo corpus. Os eventos mencionados permanecem aqueles que os jornais permitem estabelecer com precisão.

Assim, a cultura de 25 de agosto aparece dominada pela mesma questão: como transmitir uma memória quando lugares, sociedades e condições de criação mudam? Baalbeck revive em Ajaltoun através da música e da imagem. Fouad Hijazi recorda a capacidade de um artista nascido no Líbano para participar da memória musical de outro país. Jovens criadores representam o Líbano em Moscou. Na Argélia, Sheikha Rimitti continua a provocar um debate sobre as fronteiras do património. No Iêmen, Mahmoud Al Hindi tenta preservar um diretório ameaçado por crises. Por fim, Santo Levante circula a identidade palestiniana numa criação contemporânea. A herança, portanto, não aparece como um conjunto imóvel de obras antigas. Ele permanece vivo precisamente porque é transmitido, movido, discutido e transformado.