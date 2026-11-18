Espanha e 20 outros países estão em parceria com a OMS e a UNICEF para acelerar a prevenção e o manejo da obesidade. Publicado em 17 de novembro, seu compromisso fixa um horizonte para 2030, mas deixa aos estados adaptar seus objetivos. O texto dá um esclarecimento importante sobre o objectivo, que ilustra em pessoas por 100 habitantes. Está prevista uma reunião em linha para 18 de Novembro, na sequência da cimeira de Madrid, em Outubro.

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Em 17 de novembro de 2026, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a UNICEF anunciaram um compromisso conjunto contra a obesidade com a Espanha e 20 outros países. A chamada combina prevenção, intervenção precoce e acesso ao cuidado, com prazo de 2030. Não constitui uma revisão dos resultados já alcançados.

Obesidade: um alvo para ler com seu denominador

O documento de quatro páginas anunciou uma redução de 5% na prevalência nacional. Mas explica isso por cinco pessoas de menos de cem, ou 500 mil para uma população de dez milhões de adultos. Este exemplo corresponde matematicamente a cinco pontos percentuais, não a uma diminuição relativa de 5% no número de pessoas em causa.

O texto não define um ano de referência universal. Cada país deve fixar o seu objectivo de acordo com a sua situação inicial. Onde a prevalência é maior, parar sua progressão é um primeiro passo. O exemplo adulto não limita o apelo geral a esta população.

Vinte e um países, nem todos os membros do programa

Junto com a Espanha estão Bahrein, Barbados, Botswana, Brasil, Brunei, Egito, Eswatini, Irlanda, Jordânia, Malásia e Maurícia. Além disso, México, Panamá, Filipinas, Portugal, Seychelles, Eslovénia, África do Sul, Tailândia e Uruguai.

Esses 20 parceiros pertencem ao grupo pioneiro do Plano de Aceleração da OMS, com um total de 34 países. A França e o Líbano não estão incluídos neste compromisso. O comunicado de imprensa recorda que mais de um bilhão de pessoas vivem com obesidade em todo o mundo.

Uma apresentação pública em 18 de Novembro

A OMS anuncia um evento online na quarta-feira, 18 de novembro, das 16h30 às 17h45 em Paris, das 17h30 às 18h45 em Beirute. Esta nomeação ainda está por vir no momento da publicação. Prorrogou a Cimeira Mundial realizada em Madrid de 26 a 28 de Outubro.

O programa prevê apresentar o convite e a sua implementação aos governos, profissionais, associações e indivíduos envolvidos. Assim, distingue a publicação do compromisso, de 17 de Novembro, da sua apresentação pública no dia seguinte.

Referências

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