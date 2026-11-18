Em 17 de novembro de 2026, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a UNICEF anunciaram um compromisso conjunto contra a obesidade com a Espanha e 20 outros países. A chamada combina prevenção, intervenção precoce e acesso ao cuidado, com prazo de 2030. Não constitui uma revisão dos resultados já alcançados.
Obesidade: um alvo para ler com seu denominador
O documento de quatro páginas anunciou uma redução de 5% na prevalência nacional. Mas explica isso por cinco pessoas de menos de cem, ou 500 mil para uma população de dez milhões de adultos. Este exemplo corresponde matematicamente a cinco pontos percentuais, não a uma diminuição relativa de 5% no número de pessoas em causa.
O texto não define um ano de referência universal. Cada país deve fixar o seu objectivo de acordo com a sua situação inicial. Onde a prevalência é maior, parar sua progressão é um primeiro passo. O exemplo adulto não limita o apelo geral a esta população.
Vinte e um países, nem todos os membros do programa
Junto com a Espanha estão Bahrein, Barbados, Botswana, Brasil, Brunei, Egito, Eswatini, Irlanda, Jordânia, Malásia e Maurícia. Além disso, México, Panamá, Filipinas, Portugal, Seychelles, Eslovénia, África do Sul, Tailândia e Uruguai.
Esses 20 parceiros pertencem ao grupo pioneiro do Plano de Aceleração da OMS, com um total de 34 países. A França e o Líbano não estão incluídos neste compromisso. O comunicado de imprensa recorda que mais de um bilhão de pessoas vivem com obesidade em todo o mundo.
Uma apresentação pública em 18 de Novembro
A OMS anuncia um evento online na quarta-feira, 18 de novembro, das 16h30 às 17h45 em Paris, das 17h30 às 18h45 em Beirute. Esta nomeação ainda está por vir no momento da publicação. Prorrogou a Cimeira Mundial realizada em Madrid de 26 a 28 de Outubro.
O programa prevê apresentar o convite e a sua implementação aos governos, profissionais, associações e indivíduos envolvidos. Assim, distingue a publicação do compromisso, de 17 de Novembro, da sua apresentação pública no dia seguinte.
Referências
- WHO, comunicado de imprensa de 17 de novembro de 2026.
- Recurso conjunto, documento completo; alvo na página 4.
- OMS, programa de apresentação de 18 de Novembro.
- Ilustração:Missão dos Estados Unidos em Genebraarquivos de fevereiro de 2012,CC BY 2.0. Composição e titulação Libnanews, sem modificação da cena fotografada.
Comentários