A Organização Mundial de Saúde e o Programa das Nações Unidas para o Ambiente apresentaram uma nova avaliação dos desreguladores endócrinos em 17 de novembro de 2026, em Genebra. Estas substâncias podem alterar a função hormonal e causar efeitos nocivos. A exposição pode começar antes do nascimento.
A novidade não é a descoberta desse fenômeno. O documento atualiza a avaliação global de 2012, baseada em pesquisas acumuladas desde então. Expande as áreas estudadas e examina formas de reduzir a exposição.
Disruptores endócrinos: provas a distinguir
A síntese científica é um conhecimento melhorado do desenvolvimento cerebral, reprodução, tireóide e metabolismo. Ela ressaltou a importância de períodos sensíveis, incluindo desenvolvimento fetal e puberdade. Alguns efeitos podem ocorrer muito tempo após a exposição.
Contudo, nem todos os efeitos identificados são atribuídos a todas as substâncias. Dados humanos sobre alguns cânceres permanecem heterogêneos, apesar dos resultados experimentais perturbadores. Essa distinção proíbe a transformação de um achado coletivo em uma predição de doença para uma pessoa.
O capítulo saúde baseia-se em uma revisão de periódicos científicos. Não pretende analisar exaustivamente cada estudo publicado desde 2012. Muitos dos dados provêm de países de alta renda: as lacunas geográficas também limitam as conclusões.
Misturas, não apenas substâncias isoladas
O comunicado menciona mais de 350 mil substâncias e misturas registradas para produção e uso em todo o mundo. Este número não é uma contagem de desreguladores endócrinos comprovados. Apenas uma pequena fração foi avaliada para essas propriedades.
Os produtos e as utilizações em causa são diversos: embalagens alimentares, cosméticos, têxteis, pesticidas ou certos dispositivos médicos. A síntese prática do UNEP descreve várias vias de exposição através de alimentos, água, ar ou contato com a pele. Destaca diferenças no trabalho, ambiente de vida e fases de desenvolvimento.
Os organismos encontram-se com misturas, enquanto as avaliações regulamentares permanecem frequentemente centradas na substância. Para os autores, uma melhor consideração dessas exposições combinadas é uma prioridade.
Atuando sobre os produtos e suas linhas de fabricação
O segundo documento diz respeito às autoridades públicas e às empresas. Propõe melhorar a informação sobre a composição do produto, os ensaios e a escolha de alternativas. Substituir uma substância por outra não adequadamente avaliada pode deslocar o problema.
Estas publicações fornecem orientações, não uma nova proibição global. Seu lançamento acompanha a conferência internacional sobre o Global Chemicals Framework, realizada em Genebra de 16 a 20 de novembro.
Documentos: Comunicado da OMS-UNEP de 17 de novembro de 2026;avaliação científica 2026(resumo executivo e metodologia, ponto 2.2);síntese do PNUA sobre as acções sectoriais.
Ilustração:sede da OMS, Genebra, arquivo de fevereiro de 2012. Missão dos Estados Unidos, Genebra,Wikimedia Commons,CC BY 2.0. Foto inteira preservada, composição Libnanews, sem aprovação institucional implícita.
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