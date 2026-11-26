Abdel Kareem Hana, Jehad Alshrafi e Mariam Dagga foram premiados com o jornalista independente do ano. Mariam Dagga foi morta em agosto de 2025.

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Três fotojornalistas palestinos receberam o Rory Peck Award em Londres na quarta-feira 25 de novembro por sua cobertura da guerra em Gaza. A distinção vai para Abdel Kareem Hana, Jehad Alshrafi e Mariam Dagga, morto em agosto de 2025, enquanto cobria as consequências de um ataque ao Hospital Nasser em Khan Yunes.

Fotografias tiradas em comunidades afetadas

O prêmio foi apresentado ao BFI Southbank na 32a edição da cerimônia. Fátima Shbair, fotojornalista palestiniana e ex-colega dos três vencedores em Gaza, recebeu em seu nome. Os três fotógrafos trabalharam como independentes para uma agência internacional. Suas imagens tiradas em 2025 documentam a busca de alimentos, o deslocamento das famílias e o cotidiano dos habitantes em meio à destruição.

A Fundação Rory Peck descreve três caminhos diferentes. Abdel Kareem Hana, um oficial de imprensa em Gaza, cobriu as consequências da guerra contra civis. Jehad Alshrafi, ex-trabalhador humanitário, acompanhou em particular o deslocamento e a crise humanitária. Mariam Dagga trabalha como fotojornalista desde 2015. Em julho de 2025, ela documentou a morte de um bebê desnutrido.

Mariam Dagga, morta durante greves no Hospital Nasser

O Comitê para a Proteção dos Jornalistas identificou cinco jornalistas mortos nas greves israelenses de 25 de agosto de 2025 no Hospital Nasser. Segundo o Comitê, um deles morreu na primeira greve e os outros, incluindo Mariam Dagga, conforme documentaram as consequências. O exército israelense alegou ter apontado uma câmera que suspeitava ser usada pelo Hamas. Nenhum resultado detalhado de sua investigação ou agenda de publicação foi tornado público no material disponível no momento da cerimônia.

O prémio atribuído aos três vencedores distingue o trabalho de jornalistas independentes. Trata-se de uma categoria separada do prémio de fotojornalismo estabelecido este ano pela Fundação, que recompensa um relatório fotográfico ou uma série de imagens.

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