O Vigésimo Sétimo examina em Bruxelas o orçamento europeu 2028-2034 e um empréstimo adicional de 45 mil milhões de euros para a Ucrânia em 2027. Ambos os textos continuam por negociar.

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Os dirigentes da União Europeia reuniram-se em Bruxelas, em 26 e 27 de Novembro, para negociar o orçamento comum de 2028 a 2034 e para debater um empréstimo adicional à Ucrânia até 2027, num montante máximo de 45 mil milhões de euros. Os dois dossiers são discutidos na mesma cimeira, mas não são abrangidos pelo mesmo período ou texto. Na abertura da reunião, não foi anunciado qualquer acordo sobre ambos.

O orçamento de sete anos: quanto gastar e quem pagar

Na sua carta de convite, o Presidente do Conselho Europeu, António Costa, pediu aos Vinte e Sete que chegassem a acordo sobre o lugar a atribuir à competitividade, à segurança e à defesa, sem abandonarem a política agrícola comum ou a ajuda para reduzir as disparidades entre regiões. O compromisso que apresentou em 21 de Novembro propõe manter as contribuições nacionais próximas do seu nível actual e alimentar o orçamento com novas receitas comuns.

Em Julho de 2025, a Comissão propôs um quadro de quase 2 000 mil milhões de euros em sete anos a preços correntes. O texto de negociação de Costa fixa um limite máximo de 1 582,5 mil milhões em dotações de autorização a preços constantes de 2025 e 1 553,7 mil milhões em dotações de pagamento. As autorizações são as despesas autorizadas pela União; os pagamentos são os montantes que tenciona efectuar durante o período. Ambas as propostas utilizam bases de preços diferentes: subtrair os seus montantes expostos não mede uma redução orçamental.

Serviços digitais, carbono, tabaco: cinco fluxos de receita

O compromisso identifica cinco vias: serviços digitais, resíduos electrónicos não recolhidos, tabaco, o mecanismo de ajustamento das fronteiras do carbono e uma parte das receitas do mercado europeu do carbono. Para fins digitais, a Costa propõe uma contribuição anual de 3% do volume de negócios líquido de certas actividades, incluindo publicidade em linha e intermediação, para as grandes empresas que preenchem os limiares de receitas na União e no mundo. Esta taxa não está em vigor: a proposta apela ao relançamento dos trabalhos sobre a directiva correspondente, tendo em vista um acordo em 2027. Outras formas são dar à União uma parte das receitas existentes, não impor uma nova imposição às famílias.

Ucrânia: 45 bilhões de propostas para satisfazer uma necessidade em 2027

Em 18 de Novembro, a Comissão apresentou um instrumento separado sob a forma de empréstimos até 45 mil milhões de euros. O seu projecto prevê uma dotação indicativa: 10 mil milhões de apoio orçamental através do Mecanismo Ucrânia, 10 mil milhões de assistência macrofinanceira e 25 mil milhões para reforçar as capacidades de defesa industrial ucranianas. A Comissão estima a necessidade de financiamento não coberto em 2027 em 70 mil milhões de euros. O novo empréstimo cobriria, portanto, pouco menos de dois terços desta necessidade; os líderes devem também discutir a contribuição dos parceiros internacionais.

O projecto prevê um empréstimo de mercado da União e uma garantia do seu orçamento. Para o efeito, a Comissão propõe alterar o actual quadro financeiro, que vai até ao final de 2027. Requer apoio às reformas, incluindo o Estado de direito e a luta contra a corrupção, e prevê que Kiev só terá de reembolsar depois de receber reparações da Rússia. Este mecanismo deve ainda ser adoptado antes de qualquer pagamento ser efectuado.

Este empréstimo seria adicional ao programa de 90 mil milhões de euros para 2026 e 2027. Este último, concluído pelo Conselho em Abril, já funciona no âmbito da cooperação reforçada entre 24 Estados-Membros. Prevê 30 mil milhões para apoio económico e 60 mil milhões para defesa. Os 90 mil milhões representam o limite máximo do empréstimo existente, não um montante total pago a Kiev.

A reserva após 2028 cumpre outro prazo

Na sua proposta inicial de 2028-2034, a Comissão previu a possibilidade de mobilizar até 100 mil milhões de euros em preços correntes para a Ucrânia. O documento de negociação da Costa inclui uma reserva de até 88,9 mil milhões de euros em 2025, incluindo a reconstrução e o apoio ao processo de adesão. A diferença na apresentação por si só não leva à conclusão de que o apoio foi reduzido em 11 bilhões de dólares. Em ambos os casos, este é um limite máximo proposto para anos após 2027, e não um novo compromisso de pagamento para o próximo ano.

As discussões devem continuar na sexta-feira, de acordo com a carta de Costa. Um compromisso político sobre os limites máximos orçamentais de sete anos serviria de base para o regulamento, cuja adopção exige unanimidade no Conselho da União Europeia e aprovação do Parlamento Europeu. O empréstimo adicional à Ucrânia deve seguir o seu próprio procedimento. O Conselho Europeu aborda igualmente a renovação da gestão do Banco Central Europeu, outro ponto da sua ordem do dia.

Arquivo fotográfico: Edifício Europa, sede do Conselho Europeu em Bruxelas, fevereiro de 2016. Samynandpartners /Wikimedia Commons, imagem recomprimida,CC BY-SA 4.0.

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