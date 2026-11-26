No sul do Líbano, explosões são relatadas em Qantara e tiroteios na planície de Marjayoun. Em Gaza, dois hospitais registraram oito mortes após três greves. O Vigésimo Sétimo encontro em Bruxelas para debater o orçamento europeu e o financiamento da Ucrânia em 2027. Esta noite, o Líbano recebe o Japão na qualificação para o Campeonato Mundial de Basquetebol.

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Quinta-feira 26 de novembro de 2026, edição do meio-dia em Beirute.No sul do Líbano, explosões são relatadas em Qantara e tiroteios na planície de Marjayoun. Em Gaza, dois hospitais registraram oito mortes após três greves. O Vigésimo Sétimo encontro em Bruxelas para debater o orçamento europeu e o financiamento da Ucrânia em 2027. Esta noite, o Líbano recebe o Japão na qualificação para o Campeonato Mundial de Basquetebol.

Sul do Líbano: explosões em Qantara e tiros na planície de Marjayoun

Foram relatadas fortes explosões na área de Qantara em Wadi al-Houjeir. Artilharia já tinha sido relatado na planície de Marjayoun e uma greve em Talousa na noite ou de manhã cedo. Os relatórios disponíveis não fornecem um balanço consolidado para estes incidentes. Eles documentam eventos separados e não permitem um total de greves ou danos a todo o Sul.

As discussões sobre pós-FINUL continuam em paralelo. O mandato actual caduca em 31 de Dezembro. Não foi anunciada nesta quinta-feira de manhã nenhuma nova resolução para definir o mandato para uma eventual substituição. Os intercâmbios diplomáticos incluem a possibilidade de continuar uma presença internacional e a sua ligação com o destacamento do exército libanês.

Qlayaat: Governo mantém 14 de dezembro, trabalho ainda a ser documentado

O deputado Assaad Dergham declarou na quarta-feira, após uma entrevista com Nawaf Salam, que o Primeiro-Ministro lhe tinha reafirmado a abertura do aeroporto René-Muawad em 14 de dezembro. O presidente da Autoridade da Aviação Civil, Mohammad Aziz, disse que sua instituição não tinha recebido os fundos necessários para o trabalho, particularmente na pista e na área de estacionamento. A Autoridade de Contratos Públicos indica financiamento a partir de fundos públicos, mas sua folha não publica contratos assinados ou datas de início. O Departamento anunciou testes de navegação em 22 de novembro, sem confirmar o início dos voos programados.

Gaza: Oito mortos após três ataques noturnos

O Hospital Al-Aqsa relatou a morte de um homem e sua esposa em uma greve em um apartamento em Deir al-Balah. Na cidade de Gaza, o Hospital Al-Shifa registrou seis mortes em dois outros ataques. Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, anunciaram a morte de Khaled Abu Nada, que apresentam como chefe dos assuntos econômicos e educacionais do Hamas. As autoridades israelitas não estabeleceram a identidade de todas as vítimas da avaliação efectuada pelos dois hospitais.

Golfo: petroleiro informa explosão sem danos

UKMTO relatou uma explosão perto de um petroleiro a cerca de 50 milhas náuticas a oeste de Dubai. A tripulação está são e salvo e nenhum dano foi relatado. O parecer não confirma o impacto no navio nem a origem do projéctil. Este incidente é distinto dos relatórios publicados em 22 de novembro no Estreito de Ormuz.

Bruxelas: orçamento europeu e apoio à Ucrânia para o programa

Os líderes europeus reúnem-se quinta-feira e sexta-feira em Bruxelas. A sua agenda distingue entre o próximo orçamento plurianual da União e o financiamento das necessidades ucranianas em 2027. A primeira reunião é dedicada à zona euro, com Christine Lagarde. A convocação não é uma decisão sobre um empréstimo ou sua distribuição: nenhum acordo do Twenty-Seven sobre estes dois arquivos ainda foi anunciado para esta reunião.

Cesta: Líbano e Japão empatados antes do jogo das 21h

O Líbano recebe o Japão às 21h, hora de Beirute, no complexo Nuhad Nawfal, em Zuk Mikael. O jogo será transmitido no LB2. As duas seleções se aproximaram desta partida com seis vitórias e duas derrotas no grupo F de qualificações no Campeonato Mundial de 2027. Ninguém se pode qualificar esta noite, de acordo com a FIBA. O Líbano receberá a China no domingo, 29 de Novembro, ao mesmo tempo.

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