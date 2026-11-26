No Líbano, os analistas de segurança alimentar recomendam garantir financiamento para junho e julho de 2027. O auxílio não foi confirmado durante estes dois meses no momento da análise. As contas de 2026 esclareceram a diferença entre as necessidades estimadas, os fundos disponíveis e o número de pessoas assistidas.

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No Líbano, analistas de segurança alimentar estão pedindo para garantir o financiamento da ajuda para junho e julho de 2027. A indicação não define o montante a ser encontrado ou a data em que as distribuições cessariam. As contas de resposta de 2026, por outro lado, medem a diferença entre um orçamento solicitado, os fundos disponíveis e as pessoas realmente ajudaram.

Por que razão a ajuda alimentar está em jogo em Junho e Julho

Na sua análise publicada em 5 de Novembro, o Quadro Integrado de Classificação da Segurança Alimentar (IFC) apela à continuação da assistência alimentar humanitária até ao final de Julho de 2027. Ele identificou dois meses, junho e julho, para o qual recomendou garantir financiamento. No momento da análise, nenhum financiamento foi confirmado além de maio. Os autores, portanto, construíram sua projeção sem assistência segura em junho e julho. Esta suposição não significa que nenhum apoio será eventualmente prestado.

A estimativa de base é de 1,05 milhões de pessoas em crises alimentares agudas ou piores entre setembro de 2026 e fevereiro de 2027. Destes, 52 mil estão na fase 4, conhecida como emergência. Para o período seguinte, de março a julho de 2027, o CPI projetou cerca de 1,15 milhões de pessoas em crise ou pior, incluindo 97.000 em situações de emergência. Estes 97.000 não são nem uma contagem de junho e julho nem uma estimativa separada para cada mês. O valor corresponde ao cenário de março a julho como um todo.

O comunicado conjunto do Ministério da Agricultura, da FAO e do Programa Alimentar Mundial (PAM) de 11 de novembro descreve famílias com reservas financeiras esgotadas. Uma casa que ainda consegue comprar alimentos, por meio de dívidas ou transferências, não necessariamente recuperou renda suficiente. Se a ajuda diminuir enquanto os preços e as dificuldades de emprego persistem, as famílias têm menos soluções para manter as suas refeições.

O que as contas de 2026 medem

O último estado de financiamento interagências verificado, que foi decidido em 30 de Setembro, distingue a resposta global do orçamento de um sector. Para o componente de segurança alimentar e agricultura da adenda de setembro a dezembro de 2026, os parceiros relataram US$ 13.55 milhões disponíveis de 61,59 milhões de necessidades, ou 22%. Este número é uma fotografia a partir de 30 de Setembro, no início do período abrangido. Nenhum balanço ou orçamento final de dezembro é válido para 2027.

Do mesmo lado da adenda, o relatório sectorial do terceiro trimestre revelou 86.617 pessoas afectadas em Setembro, de um objectivo de 386 000 para o período de Setembro a Dezembro. Esta segunda taxa também é próxima de 22%. A coincidência não deve ser enganosa: uma diz respeito a dólares, a outra a pessoas e a intervenções já declaradas. Nem todos os domicílios em dificuldade estão necessariamente na meta. Nem diz quanto tempo durou o apoio.

O plano geral exigia US $ 385,88 milhões para sua adenda de 2026. Este envelope inclui saúde, protecção e alojamento, além de alimentos e agricultura. O PAM, em sua página de emergência no Líbano, estimou seus requisitos operacionais em $223 milhões até janeiro de 2027. Nenhum destes montantes é o que falta para a ajuda alimentar em Junho e Julho de 2027. Adicioná-los significaria misturar perímetros e calendários sobrepostos.

Três elementos para determinar se o auxílio continuará

O primeiro é o período abrangido pelos fundos confirmados. Uma contribuição pode ser anunciada para o Líbano sem garantir a distribuição em Junho ou Julho. A segunda é a cobertura planejada por grupo e área. O CPI recomenda ajustar o direcionamento à gravidade das necessidades e movimentos populacionais, em vez de assumir que a mesma lista continuará a ser relevante após novas viagens ou retornos.

Durante o período de março a julho, o relatório estima que, em média, todos os meses, a ajuda planejada poderia atingir aproximadamente 247 mil libaneses, 200.000 refugiados sírios há muito estabelecidos e 31 mil pessoas que chegaram da Síria desde dezembro de 2024. São médias que integram os dois meses sem financiamento confirmado, não o número de beneficiários esperado em junho. O relatório também alerta para o facto de o número de beneficiários libaneses poder ser contado em vários programas. Por conseguinte, não compara directamente a cobertura entre os grupos.

O terceiro é o que a ajuda realmente permite comprar. O CPI recomenda o controlo do valor das transferências e o favorecimento da ajuda em numerário quando os mercados funcionam. Nos domínios em que o acesso às lojas ou aos fornecimentos continua a ser difícil, nomeadamente na província de Nabatiyah, a escolha da transferência e da distribuição deve ter em conta as condições locais. Os auxílios em papel podem perder o seu alcance se os preços subirem ou se as famílias não chegarem aos pontos de venda.

Nem a análise de 5 de novembro nem o comunicado de imprensa de 11 dão um custo separado para junho e julho. O próximo elemento que permitiria avaliar o risco na prática seria um calendário público que especificasse os fundos disponíveis para estes dois meses, os grupos abrangidos e a frequência das distribuições ou pagamentos.

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