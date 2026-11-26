Um casal foi morto em Deir al-Balah e seis em Gaza, segundo dois hospitais. O governo israelita anuncia a morte de um funcionário do Hamas.

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Um casal foi morto em Deir al-Balah e seis em Gaza, segundo dois hospitais. O governo israelita anuncia a morte de um funcionário do Hamas.

Três ataques israelenses mataram oito palestinos na noite de quarta-feira, 25 de novembro, a quinta-feira, 26 de novembro de 2026. Os hospitais Al-Aqsa e Al-Shifa identificaram vítimas em duas áreas distintas: a Faixa Central de Gaza e a Cidade de Gaza, mais ao norte. Estes são os resultados dessas três greves relatadas pelos hospitais, não uma pesquisa para todo o território ao longo de 24 horas.

Um sucesso num apartamento em Deir al-Balah

Em Deir al-Balah, funcionários do Hospital Al-Aqsa relatam a morte de um homem e sua esposa em um apartamento. Em uma declaração conjunta transmitida na quinta-feira, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e seu ministro da Defesa, Israel Katz, dizem que seu exército matou Khaled Abu Nada durante a noite. Apresentam-no como líder nos assuntos económicos e educacionais do Hamas em Gaza. Não há razão para acrescentar essa morte aos oito anunciados pelos hospitais.

Na cidade de Gaza, o Hospital Al-Shifa registrou três mortes em cada um dos dois ataques separados. O exército israelense afirma ter visado três pessoas que ele descreve como membros de grupos armados em uma dessas greves, sem especificar sua identidade nos registros públicos. A informação disponível na quinta-feira de manhã não estabelece o estatuto de todas as vítimas.

O bombardeio continua desde o acordo de outubro de 2025

Em 18 de novembro, o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários informou um total de 1.650 pessoas mortas e 5.975 feridas desde o cessar-fogo de outubro de 2025, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. Esta pesquisa, que foi oito dias antes das greves de quinta-feira, não inclui as mortes relatadas por Al-Aqsa e Al-Shifa e não permite que um novo total seja deduzido.

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