O tribunal de Jerusalém pediu ao procurador-geral israelense para rever o aspecto mais sério do julgamento de Benyamin Netanyahu. Os juízes consideram as provas frágeis no caso Bezeq-Wella e questionam uma segunda parte. Nesta fase, nenhuma acusação foi retirada e nenhum julgamento foi proferido.

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Os juízes do Tribunal Distrital de Jerusalém solicitaram na quarta-feira, 25 de novembro, o procurador-geral israelense, Gali Baharav-Miara, para rever o aspecto mais sério do julgamento de Benyamin Netanyahu. Eles consideram as chances de uma condenação no caso Bezeq-Walla baixo e expressaram dúvidas em um segundo caso. As perseguições não foram abandonadas e nenhum julgamento foi feito.

O Procurador-Geral participou da audiência a pedido dos três magistrados. O presidente da formação, Rivka Friedman-Feldman, descreveu as dificuldades que o tribunal vê nas provas apresentadas em apoio do caso 4000. Os juízes já haviam expressado reservas sobre a acusação de corrupção. Desta vez, a sua avaliação estende-se às outras acusações neste caso, fraude e abuso de confiança.

Bezeq-Wella: Juízes duvidam de provas de troca

No caso 4000, a acusação acusou Netanyahu de ter favorecido, através de decisões regulamentares, os interesses de Shaul Elovitch, que controlava o grupo de telecomunicações Bezeq e o site de informação Walla. Em troca, de acordo com a acusação, Netanyahu e sua comitiva receberam tratamento editorial favorável. O chefe de governo está a desafiar as acusações.

Na audiência, o tribunal contestou dois elementos desta tese: a confiabilidade do depoimento sobre as supostas instruções de Bezeq e a evidência de tratamento extraordinariamente favorável de Walla. Os juízes também se perguntaram se Netanyahu estava ciente desse tratamento na época dos alegados atos. A questão não é simplesmente a existência de contactos entre políticos e líderes dos meios de comunicação social. Trata-se da natureza das decisões atribuídas ao Primeiro-Ministro e da ligação entre estas decisões e a cobertura de Walla.

Em particular, os juízes observaram que Shlomo Filber, ex-diretor-geral do Ministério das Comunicações, que se tornara testemunha da acusação, tinha mudado a sua narrativa durante o processo. De acordo com sua avaliação, seu depoimento não concorda em certos pontos com elementos objetivos do arquivo. Essas dificuldades também afetam a evidência das instruções dadas pelo Ministério Público para apoiar as acusações de fraude e abuso de confiança.

O Tribunal de Justiça distingue os outros dois processos

O número 2000 diz respeito às discussões entre Netanyahu e Arnon Mozes, editor do jornal diárioYedioth AhronothA acusação argumentou que o chefe de governo tinha considerado a intervenção legislativa que poderia enfraquecer um jornal concorrente em troca de uma cobertura mais favorável. Netanyahu é processado por fraude e abuso de confiança neste caso. Os juízes questionaram a caracterização criminal e quiseram ouvir as explicações da acusação antes de decidir sobre o seguimento.

O caso 1000 dizia respeito a presentes que Netanyahu e sua comitiva supostamente receberam de empresários. A acusação também lida com fraude e abuso de confiança. O Tribunal indicou que a maioria dos elementos desta componente tinha sido apresentada e convidou as partes a ponderarem a forma de a completar. Os juízes levantaram várias questões possíveis sem anunciar acordo.

O Ministério Público deve decidir sobre o seguimento

A audiência não alterou as acusações nem o estatuto judicial de Netanyahu. As observações sobre as probabilidades de uma condenação não constituem uma absolvição ou uma decisão de indeferimento. Cabe ao Procurador-Geral decidir se o Ministério Público mantém as suas acusações, reduz o seu âmbito de aplicação ou participa em discussões em qualquer parte do processo.

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