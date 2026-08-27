Trump renomeado Lago Ontário Lago América

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Donald Trump assinou uma ordem na quinta-feira, 27 de agosto, ordenando o governo federal dos EUA para renomear Lake Ontário « Lake America », apenas dois dias depois de lançar esta ideia publicamente no meio de uma guerra comercial com o Canadá. A decisão, essencialmente simbólica, uma vez que Washington não pode impor esta designação ao Canadá, diz respeito a um dos cinco Grandes Lagos e a uma área de água internacional partilhada entre o Estado de Nova Iorque e a província canadense de Ontário. Por trás de uma iniciativa que pode parecer irrisória em termos de questões económicas entre os dois países, o gesto constitui uma nova provocação política a Ottawa após o fracasso das negociações comerciais e a introdução de tarifas dos EUA de 50% sobre uma parte dos produtos canadianos.

Trump transforma Lago Ontário em Lago América

A ameaça levou apenas dois dias para se tornar uma decisão presidencial. Na terça-feira, 25 de agosto, Donald Trump anunciou em sua rede social que os Estados Unidos estavam « a sério » considerando mudar o nome do Lago Ontário. Na quinta-feira, o Presidente dos EUA assinou o decreto no Gabinete Oval.

« Vamos mudar o nome do Lago Ontário, com efeito imediato, no Lago América », disse Donald Trump antes de assinar o documento.

O decreto pede ao secretário do Interior, Doug Burgum, que faça as necessárias mudanças no sistema federal dos EUA de nomes geográficos. O Sistema de Informação de Nomes Geográficos terá agora que registrar o lago sob seu novo nome para uso oficial federal.

As autoridades dos EUA serão obrigadas a adotar « Lake America » em seus documentos oficiais e referências de acordo com os termos e condições da Ordem. Mapas produzidos por agências federais também são afetados.

No entanto, a decisão não retira o Lago Ontário dos mapas canadenses. O poder do Presidente dos EUA pára a administração dos EUA.

Trump não pode impor esse nome ao Canadá

Este é o principal limite da decisão. Lake Ontário não é um trecho exclusivamente americano de água. A fronteira EUA-Canadá atravessa o lago, que separa o estado de Nova Iorque de Ontário.

Washington pode decidir sobre o nome usado por suas próprias administrações, mas não tem autoridade para exigir Ottawa para adotar o Lago América. O governo canadense pode continuar a empregar « Lake Ontário », assim como as autoridades na província de Ontário.

Nem os organismos internacionais são obrigados a seguir a decisão americana. O mesmo se aplica a empresas privadas, editores de cartões ou particulares.

Este limite dá ao decreto um escopo político e simbólico. A geografia do lago obviamente não muda, nem muda a fronteira internacional que o atravessa ou os direitos exercidos por cada um dos dois países sobre suas águas.

Os Estados Unidos e o Canadá continuam a gerir conjuntamente várias questões relacionadas com os Grandes Lagos. Em particular, a Comissão Mista Internacional está envolvida em águas transfronteiriças, enquanto o Acordo sobre a Qualidade da Água dos Grandes Lagos organiza parte da cooperação ambiental bilateral.

Uma decisão abertamente ligada à guerra comercial

A escolha do Lago Ontário não é acidental. O próprio Donald Trump ligou o seu projecto de mudança de nome à actual disputa comercial entre Washington e Ottawa.

Quando anunciou sua intenção na terça-feira, o presidente explicou que os Estados Unidos estavam considerando essa mudança porque eles não planejavam mais « fazer muitos negócios com Ontário ».

A província, no entanto, é o coração industrial do Canadá e tem relações econômicas extremamente próximas com os Estados Unidos. Ele inclui uma parte significativa da indústria automobilística canadense, cujas linhas de produção estão profundamente integradas com os estados de Michigan e outros Estados Unidos.

A mudança de nome, portanto, parece ser um ataque simbólico que visa diretamente a província mais populosa do Canadá.

Questionado quinta-feira sobre a mensagem que ele queria enviar ao governo canadense, Donald Trump garantiu-nos que não havia « nenhum ». Ele imediatamente acrescentou que o Canadá havia « conquistado » os Estados Unidos no comércio e Washington estava fornecendo sua defesa gratuitamente.

A ligação com o conflito bilateral permanece explícita, apesar da negação presidencial da existência de uma mensagem específica.

50% dos direitos aduaneiros no centro da crise

A disputa sobre o nome do lago entra em um conflito econômico mais sério. Após o fracasso das últimas negociações, a administração Trump impôs direitos aduaneiros de50% de aproximadamente $20 bilhões em produtos canadenses.

Os negociadores americanos e canadenses estavam tentando por vários dias encontrar um compromisso. As discussões acabaram por falhar, cada um dos dois governos rejeitando a responsabilidade pelo rompimento do outro.

Ottawa decidiu retaliar. O Canadá está preparando tarifas equivalentes para várias centenas de produtos americanos, com uma esperada entrada em vigor em 8 de setembro. Os sectores em causa incluem o aço, os produtos agrícolas e diversos bens de consumo.

O conflito ameaça cadeias de produção construídas por décadas ao redor da fronteira. As economias norte-americanas e canadenses estão entre as mais integradas no mundo, particularmente no setor automotivo, energético e agroalimentar.

Neste contexto, a batalha semântica em torno do Lago Ontário parece economicamente secundária. No entanto, contribui para uma maior deterioração de uma relação política já fortemente degradada.

Canadianos acolhem a ameaça com sarcasmo

Mesmo antes da Ordem ter sido assinada, as reações canadenses relacionaram amplamente o alcance da ameaça americana. Vários funcionários recordaram que Donald Trump poderia pedir a sua administração para usar o nome de sua escolha sem ser capaz de decidir o vocabulário usado no Canadá.

O Ontario Premier Doug Ford respondeu ironicamente. De acordo com ele, Donald Trump poderia até mesmo decidir chamar a água de « Lake Trump » se ele quisesse: do lado canadense, ela permaneceria Lake Ontário.

Outros funcionários federais adotaram uma atitude semelhante, procurando evitar transformar a proposta dos EUA em uma crise política adicional. Salientaram a necessidade de concentrar os esforços do Canadá nas consequências económicas da guerra comercial.

Esta estratégia contrasta com a retórica muito mais ofensiva usada por Donald Trump. Por vários dias, o presidente dos EUA vem multiplicando declarações sobre o Canadá e seus líderes em paralelo com decisões tarifárias.

O novo nome aparece assim como um instrumento adicional num confronto que está a ocorrer tanto no domínio da comunicação política como no domínio do comércio.

« Ontario », um nome muito antes dos Estados Unidos

A escolha de excluir a palavra « Ontario » também tem uma dimensão histórica particular. O nome não foi inventado pela província canadense moderna e não está ligado a um governo hostil aos Estados Unidos.

É de origem indígena e foi usado muito antes do nascimento dos Estados Unidos. Sua etimologia está geralmente relacionada com línguas iroquenses e expressões de um grande ou belo trecho de água.

O nome do lago, portanto, precedeu por mais de um século a criação dos Estados Unidos em 1776. A província canadense de Ontário, formada muito mais tarde, leva seu próprio nome do lago, não o contrário.

Esta cronologia dá uma dimensão adicional ao gesto presidencial. Donald Trump apresenta a mudança como uma resposta ao seu conflito atual com Ontário e Canadá, quando o nome faz parte de uma história muito mais antiga do que as fronteiras políticas contemporâneas.

O lago é também o mais oriental dos cinco Grandes Lagos. Ele se comunica com o lago Erie através do rio Niagara e com o rio St. Lawrence em direção ao Atlântico.

Depois do Golfo da América, Lago América

A decisão não é inédita na segunda presidência de Trump. Em seu retorno à Casa Branca, Donald Trump havia ordenado que a administração federal dos EUA substituísse « Gulf of America » por « Gulf of America ».

O mecanismo usado para o Lago Ontário é diretamente inspirado. Em ambos os casos, o presidente usa sua autoridade sobre nomes geográficos federais para impor nova terminologia às organizações dos EUA.

O precedente no Golfo do México também mostrou as limitações e efeitos indiretos de tal medida. Naturalmente, o México não abandonou o nome histórico e os Estados Unidos não puderam compeli-lo. No entanto, algumas empresas privadas dos EUA adotaram ou incorporaram parcialmente o novo nome em seus serviços.

A mesma situação poderia ocorrer agora para o Lago Ontário. Plataformas cartográficas ou empresas norte-americanas podem decidir adotar « Lake America » para seus usuários nos EUA, mesmo que eles não sejam necessariamente restringidos pela Ordem.

O resultado poderia ser a coexistência de vários nomes entre países, administrações e serviços digitais utilizados.

Um gesto espectacular para um âmbito jurídico limitado

O contraste entre a solenidade de um decreto presidencial e seu real efeito internacional explica a natureza incomum do episódio. Donald Trump está mobilizando um instrumento do poder executivo para mudar a terminologia usada por seu próprio governo sobre uma área de água, muito da qual está sob o controle de outro estado soberano.

O decreto não altera nenhum tratado de fronteira. Não transfere nenhuma parte do lago para os Estados Unidos e não muda os direitos canadenses. Nem obriga as autoridades de Toronto ou Ottawa a abandonar o nome histórico.

Sua função é, portanto, essencialmente simbólica. No contexto actual, no entanto, o símbolo é difícil de separar da relação de poder de Washington com o seu vizinho.

A decisão faz parte de uma série de declarações de Donald Trump questionando a relação com o Canadá. O Presidente tem usado repetidamente retórica que desafia ou minimiza a soberania política canadense, particularmente quando ele se referiu ao país como um potencial americano de « 51o estado ».

Uma mudança no nome de um corpo de água compartilhado necessariamente assume um significado particular neste contexto, mesmo que seus efeitos legais permaneçam limitados.

Um desvio simbólico no meio de um conflito muito concreto

A sequência pode ser sorridente por seu caráter espetacular: no espaço de 48 horas, uma provocação publicada em uma rede social tornou-se um decreto presidencial sobre o nome oficial de um dos Grandes Lagos. Mas o conflito em que se realiza tem muito menos consequências anedóticas.

O direito aduaneiro de 50 por cento imposto por Washington cobre aproximadamente 20 bilhões de dólares em mercadorias canadenses. As represálias anunciadas por Ottawa afetarão os exportadores dos EUA. As empresas de ambos os lados da fronteira devem agora integrar estas novas barreiras nos seus preços, fornecimentos e investimentos.

Os setores automotivo e industrial estão particularmente expostos devido a cadeias de abastecimento que cruzam a fronteira várias vezes antes da montagem de um produto final. Uma guerra tarifária prolongada pode, portanto, afetar simultaneamente empresas e trabalhadores em ambos os países.

É esta mudança que dá ao « Lake America » Ordem seu caráter singular. Numa época em que Washington e Ottawa enfrentam dezenas de bilhões de dólares, o nome de um lago compartilhado por séculos também se torna um instrumento de confronto.

Para os governos federais dos EUA, a mudança deve agora entrar em vigor. Para os canadianos, não há obrigação de seguir. Na costa norte do lago, Toronto continuará a olhar para Lake Ontário; nos mapas oficiais do governo federal dos EUA, através da fronteira, o mesmo trecho de água terá agora de ser chamado Lake America.