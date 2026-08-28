Líbano: Por que 17,5% de inflação em uma economia dolarizada?

- Advertisement -

9

Lire l'article Stop

9 leituras

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

17,5% da inflação e 6,4% da recessão: o paradoxo libanês

O Banco Mundial prevê agora uma taxa de inflação média de 17,5 por cento para o Líbano em 2026 e uma contração real do PIB de 6,4 por cento. Ambos os números devem ser lidos juntos. Eles descrevem uma economia que não é superaquecimento, mas que é pobre, tornando-se mais caro. Após um crescimento estimado de 4,2% em 2025, a frágil recuperação foi interrompida pela nova fase de guerra de 2026. Segundo o Banco Mundial, o conflito reduziria 10,4 pontos de crescimento para o cenário que teria prevalecido em sua ausência.

O Banco Mundial atribui explicitamente a inflação às perturbações da cadeia de abastecimento, ao aumento dos custos de transporte e ao aumento dos preços do petróleo. Ao mesmo tempo, salienta que a taxa de câmbio se manteve estável, apoiada por uma política mais restritiva de liquidez em livros e pela utilização de reservas. Esta justaposição é essencial: ao contrário do período 2019-2023, a inflação de 2026 não pode mais ser explicada principalmente pelo colapso da libra.

O valor de 17,5% parece ser tanto mais dramático quanto a economia se tornou amplamente dolarizada. Muitos bens e serviços são diretamente exibidos ou implicitamente calculados em dólares. Uma proporção significativa de salários privados são pagos em dólares frescos. Rendas, taxas escolares, taxas, hotéis, restaurantes e uma grande parte do negócio retornaram a uma unidade de conta americana. Numa economia normalmente dolarizada, a estabilização sustentada das taxas de câmbio deverá aproximar gradualmente a inflação local da inflação internacional.

Não é isso que acontece. O Serviço Central de Estatística mediu a inflação anual de 15,69 % em julho de 2026, após 17,25 % em junho e 19,04 % em maio. Por conseguinte, a previsão do Banco Mundial prolonga uma inflação já observada. A questão é por que uma economia cuja moeda de facto é cada vez mais o dólar continua a experimentar uma inflação tão elevada.

Uma dólarização que estabilizou a moeda sem normalizar a economia

Dollarization reduz muito o canal da taxa de câmbio. Quando a libra caiu, cada produto importado viu seu preço em libras explodir mesmo quando seu preço em dólares permaneceu estável. A estabilização cambial neutralizou a parte principal deste mecanismo. A persistência da inflação de dois dígitos indica, assim, que a sua fonte mudou: o Líbano passou principalmente da inflação monetária e cambial para a inflação de custos, preços relativos, tributação, financiamento e disfunção estrutural.

Antes da nova guerra, o Banco Mundial ainda estava prevendo inflação em uma em 2026. Este contrafatual é precioso. Mesmo sem o choque militar, o Líbano provavelmente teria mantido uma inflação mais elevada do que uma economia normalmente dolarizada. Assim, já existia um prémio à inflação específico para cada país.

Panamá ou Equador mostram que usar o dólar não implica inflação de dois dígitos. A moeda pode ser a mesma, enquanto os custos de crédito, tributação, energia, infra-estruturas, concorrência e risco político diferem radicalmente. O Líbano tem dolarizado sem reestruturar completamente os seus bancos, restaurando um mercado de crédito normal, reestruturando a sua dívida soberana e completando a normalização dos serviços públicos. A moeda estabilizou-se mais rapidamente do que a economia.

O que o CPI cesta diz

Os pesos do índice de preços permitem uma primeira desagregação contabilística. Os alimentos e as bebidas não alcoólicas representam cerca de 20% do cabaz e aumentaram 14,49 % em Julho. A sua contribuição aproximada é de 2,90 pontos. A habitação ocupada pelo seu proprietário, ponderada em 13,6%, aumentou 8,87 por cento, ou cerca de 1,21.

Os transportes representam 13,1% do cabaz e aumentaram 27,61 % ou cerca de 3,62 pontos. Água, eletricidade, gás e outros combustíveis pesavam 11,8% e aumentaram 20,76%, ou cerca de 2,45 pontos. Educação, ponderada em 6,6%, saltou 35,72 %, ou 2,36 pontos.

Só estes cinco itens representam quase 12,5 pontos dos 15,69 pontos de inflação observados. Os transportes, a energia e os alimentos são particularmente sensíveis à perturbação do petróleo, do frete e da guerra. A educação e a habitação revelam ainda mecanismos internos: salários, rendas, custos fixos, catch-up tarifário e ajuste do dólar.

Guerra: grande choque mas explicação incompleta

A melhor forma de avaliar o efeito do conflito é comparar cenários antes e depois do seu agravamento. Antes do choque, a inflação teve de voltar a 10%. Prevê-se agora que atinja 17,5%. Sem afirmar que toda a diferença é causalmente atribuível à guerra, vários pontos adicionais estão claramente associados ao conflito e suas consequências.

Não devemos ingenuamente acrescentar guerra, petróleo e carga. O petróleo, o seguro marítimo, os desvios logísticos, as rupturas e as reservas de precaução são precisamente os canais através dos quais a guerra passa aos preços. Devemos raciocinar em três blocos: inflação internacional normal; inflação estrutural libanesa; guerra extra.

Energia, primeiro multiplicador

O Líbano é particularmente vulnerável aos preços da energia porque a energia intervém várias vezes na cadeia de valor. Um aumento do petróleo está a aumentar a gasolina, mas também os transportes rodoviários, as entregas, a agricultura, a construção e a distribuição. Combustíveis diesel geradores privados que ainda são massivamente complementares à eletricidade pública. É, portanto, parte do custo de um supermercado, restaurante, hotel, hospital, armazenamento frio, fábrica e edifício residencial.

Os transportes e a água, a electricidade, o gás e os postos de combustível representam, em conjunto, mais de seis pontos de contribuição contabilística para a inflação de Julho. Seria errado atribuir estes seis pontos apenas ao petróleo, uma vez que incorporam impostos, tarifas e margens. Mas eles mostram por que uma contribuição direta e indireta de vários pontos é plausível.

Frete, seguro e inventário

Para um país altamente importador, o preço à saída da fábrica é apenas parte do preço no Líbano. Temos de acrescentar frete, seguro, taxas portuárias, financiamento durante o transporte, armazenamento e distribuição. A guerra aumenta o custo do risco e pode forçar os importadores a manter mais estoques. O estoque adicional imobiliza o capital e deve ser financiado.

Em tempos de incerteza também aparece preços a custo de substituição. Um comerciante pode integrar o custo previsto da sua próxima oferta com o preço de um produto já na prateleira. Se o próximo recipiente for provavelmente mais caro, o aumento aparece mesmo antes de sua chegada. Este comportamento é racional individualmente, mas inflacionário coletivamente.

A crise bancária: um imposto invisível

O factor estrutural mais subestimado é a própria crise bancária. A dolarização estabilizou a unidade de conta, mas não restaurou o sistema de crédito.

Numa economia normalmente bancária, um importador financia a sua necessidade de capital de giro, obtém uma carta de crédito e tem linhas comerciais. No Líbano, as condições são muito mais pesadas. A cobertura em numerário pode ser muito elevada e os correspondentes estrangeiros incluem um prémio de risco nacional. Uma empresa pode ter que imobilizar seus próprios dólares muito antes de os bens são vendidos.

Este custo não está incluído no CPI sob uma linha de « crise bancária ». É incorporado ao preço de custo. Três meses de financiamento bancário anual de 5% representam cerca de 1,25% do montante financiado. Quatro meses de fundos próprios aos quais uma empresa atribui um custo de oportunidade de 15 % representam cerca de 5 %. Este exemplo não é uma estimativa do custo médio libanês; mostra porque a ausência de crédito normal pode aumentar um produto mesmo quando o seu preço internacional é estável.

O atraso na reestruturação torna este fenómeno estrutural. Um banco que normalmente não empresta não financia inventário, equipamento ou investimento. As empresas estão a utilizar mais os seus próprios fundos, à procura de margens mais elevadas e a absorver menos facilmente choques. A crise bancária funciona como um multiplicador: não causa petróleo caro ou frete caro, mas aumenta sua transmissão.

O problema era visível antes de 2019

Os documentos do FMI para 2015 e 2016 mostram que a fragilidade já era visível. As reservas brutas da BDL diminuíram 10,1% entre maio de 2015 e maio de 2016. Diante do abrandamento das entradas de capital, o Banco Central lançou operações de engenharia financeira em 2016 que levantaram reservas brutas.

Mas esta melhoria teve uma contrapartida. O FMI declarou explicitamente que a operação tinha reduzido significativamente a liquidez em moeda estrangeira detidas pelos bancos e aumentado as responsabilidades em moeda estrangeira da BDL.

A liquidez externa dos bancos aumentou de um pico de aproximadamente 18 bilhões em junho de 2011 para 10,4 bilhões em maio de 2016, e para menos de 8,5 bilhões no final de agosto de 2016. O FMI salientou que isso aumentou a sua dependência da BDL para a sua liquidez em moeda estrangeira.

A engenharia financeira melhorou assim o número das reservas brutas do Banco Central, degradando simultaneamente a liquidez autónoma do sistema bancário. Parte da almofada que aparece na BDL correspondia a dólares transferidos pelos bancos.

Reserva bruta e reservas líquidas

Uma reserva bruta é um activo. Não diz quem tem este bem economicamente ou que compromissos o enfrentam. Se um banco transfere um bilhão de dólares para a BDL, o Banco Central registra um ativo adicional e simultaneamente uma dívida para o banco. A análise apenas dos activos dá a impressão de que as reservas estão a aumentar; a consolidação dos balanços revela que não foram necessariamente criados novos activos externos para o país.

A questão das reservas líquidas é, portanto, mais importante do que a das reservas brutas para analisar a solvência e liquidez do sistema. O argumento de que a posição monetária líquida da BDL já era negativa em torno de 2015 deve basear-se numa definição precisa e numa série homogénea. No entanto, é coerente com o diagnóstico do FMI sobre a contracção dos activos externos líquidos e a crescente dependência do sistema de depósitos.

A imagem de uma caixa de reserva mínima intacta deve ser evitada. O crédito contabilístico de um banco sobre a BDL não implica que uma quantia idêntica de dólares líquidos ainda esteja disponível na frente.

Demonstração contabilística: As reservas líquidas já eram negativas em 2015

O ponto mais importante agora pode ser estabelecido incondicionalmente. O quadro da posição financeira ajustado publicado pela auditoria Alvarez & Marsal estima que as reservas cambiais líquidas do Banco do Líbano sejam de -5,5 mil milhões de dólares até ao final de 2015. Eles subiram para -14,7 bilhões em 2016, -25,3 bilhões em 2017, -35 bilhões em 2018, -59,7 bilhões em 2019 e -71,8 bilhões em 2020.

A diferença entre reservas brutas e líquidas é decisiva aqui. Em 2015, a BDL ainda tem $35.8 bilhões em reservas em moeda estrangeira de acordo com valores ajustados, mas suas responsabilidades em moeda estrangeira já estão em até $41.3 bilhões. O stock bruto é positivo; a posição líquida é negativa.

Os compromissos com os bancos representam a maior parte do desequilíbrio. Depósitos bancários em dólares BDL atingiram $40,3 bilhões em 2015, $53 bilhões em 2016 e $83,7 bilhões em 2019. Por conseguinte, o Banco Central mantém activos externos visíveis, mas estes têm dívidas em dólares muito maiores como contrapartida.

Esta demonstração corrige uma leitura que há muito domina o debate público: o Líbano não tinha uma almofada líquida equivalente às reservas brutas exibidas em 2015. O sistema já tinha mais créditos sobre a BDL em dólares do que em reservas cambiais disponíveis em oposição.

Quadro — Situação BDL ajustada de acordo com a auditoria Alvarez & Marsal

Ano Reservas FX Autorizações FX Reservas líquidas Depósitos bancários em USD na BDL Fundos próprios ajustados 2015 35.8 41. 3 5.5 40,3 – 15.0 2016 4. 52 1. 14 7. 53 – 23,9 2017 38,6 63,9 – 25,3 62,8 25 9. 2018 31 1. 67 1. -35,0 64 1. -33,4 de 2019 24,9 84, 6 – 59,7 81 7. -39,0 2020 18.4 90. 2 – 71,8 89,4 – 51. 3

Montante em biliões de dólares. Os dados são os números ajustados reproduzidos na análise de Toufic Gaspard com base no relatório Alvarez & Marsal.

Fonte: tabela ajustada do gráfico Alvarez & Marsal; Libnanews.

A engenharia financeira mudou a liquidez em vez de a criar

Os documentos do FMI mostram que a engenharia financeira de 2016 aumentou as reservas brutas da BDL, mas ao preço de uma diminuição da liquidez externa autônoma dos bancos e um aumento das responsabilidades em moeda estrangeira do Banco Central.

A liquidez externa dos bancos aumentou de aproximadamente US$ 18 bilhões em junho de 2011 para US$ 10,4 bilhões em maio de 2016, e para menos de US$ 8,5 bilhões no final de agosto de 2016. Em 2017, o FMI também constatou que a maioria dos bancos não cumpria o rácio de liquidez de 100% em moeda estrangeira quando os depósitos a longo prazo com BDL foram excluídos de ativos líquidos de alta qualidade.

O FMI explicou que os investimentos do governo e da BDL não tinham liquidez nos mercados privados. Em 2019, ele observou que as operações desde o outono de 2017 atraíram mais de 24 bilhões de dólares dos bancos para a BDL em fevereiro de 2019, ao mesmo tempo que endureceram as condições monetárias e reduziram o crédito privado.

Não foi, portanto, uma criação de dólares para o sistema consolidado. Os bancos entregaram moedas à BDL e receberam créditos altamente remunerados em troca. O balanço individual do Banco Central pareceu ser reforçado em termos brutos; A liquidez externa gratuita do sector bancário estava a diminuir.

Abril 2026: Três definições de reservas levam a três diagnósticos

Em abril de 2026, a BDL publicou $54,26 bilhões em ativos externos, incluindo ouro. Só o ouro representa 42,71 mil milhões. Os ativos líquidos em moedas não ouro são apenas 11,38 bilhões, e a posição líquida líquida líquida do passivo externo direto da BDL é de cerca de 9,53 bilhões.

Ao mesmo tempo, os bancos reportam aproximadamente US$ 75,98 bilhões em depósitos junto ao Banco Central. A série de responsabilidade da BDL dá um perímetro ligeiramente diferente, em 78,89 bilhões. Em ambos os casos, os créditos bancários excedem largamente os activos líquidos sem ouro.

Enquanto 90% dos depósitos bancários com a BDL são considerados passivos em moeda estrangeira, uma grande posição líquida é de cerca de -58,84 bilhões. Com uma suposição de 100%, atingiu -66,44 bilhões. Estes não são números oficiais: são testes de sensibilidade que mostram quanto a conclusão depende do tratamento das responsabilidades bancárias.

O ouro não pode ser simplesmente adicionado às moedas disponíveis para concluir que a BDL é líquida. É um bem importante, mas a sua mobilização depende de restrições jurídicas e políticas. Os depósitos bancários são passivos devidos ou de reestruturação do sistema.

Quadro — Camadas sucessivas do balanço externo da BDL, Abril de 2026

Agregado Milhões de dólares Interpretação Activos externos com ouro 54,26 Existência bruta máxima Ou 42,71 Ativos, não como dinheiro Activos líquidos FX excluindo ouro 11,38 Moedas publicadas e títulos líquidos Menos: autorizações externas directas 1,84 Passivos externos FX passivos líquidos externos 9,53 Medida aproximada Depósitos bancários na BDL 75,98 Dívida contabilística bancária Posição grande se 90% dos depósitos forem FX -58,84 Ensaio de sensibilidade Posição grande se 100% dos depósitos são FX -66,44 Ensaio máximo

Fontes: Banco do Líbano, abril de 2026; cálculos Libnanews.

As reservas mínimas não são um cofre separado

A relação regulatória de 14% proporciona outro teste de consistência. Aplicado como um proxy aos $84,51 bilhões em depósitos de clientes em moeda estrangeira registrados em bancos em abril, equivaleria a $11.83 bilhões.

Este valor já é $0,46 bilhões mais alto do que os ativos líquidos sem ouro da BDL. Após dedução das autorizações externas directas, a diferença é de cerca de 2,30 mil milhões.

Este cálculo não é uma estimativa regulamentar formal: a base exacta exclui certas contas de comissões e inclui isenções. Demonstra, no entanto, que o termo « reservas mínimas » não pode ser entendido como evidência de que um envelope intacto de 14% de todos os depósitos ainda existe fora do balanço global da BDL.

Quadro — Teste de coerência de 14 %, Abril de 2026

Elemento Milhões de dólares Leitura Depósitos em moeda estrangeira 84,51 Residentes + não residentes 14 % aplicado como proxy 11,83 Base indicativa, não regulamentar exacta Activos FX sem ouro líquidos BDL 11.38 Diferença: -0,46 Activos líquidos líquidos FX da dívida externa 9,53 Diferença: -2,30

A liquidez dos próprios bancos tornou-se extremamente fraca

O balanço agregado de abril de 2026 mostra $0,83 bilhões em dinheiro e depósitos com outros bancos centrais não residentes e $5,55 bilhões em créditos do setor financeiro não residentes. Assim, a liquidez externa bruta eleva-se a 6,38 mil milhões.

Após dedução de 2,25 mil milhões de autorizações para o sector financeiro não residente, a liquidez líquida diminuiu para 4,13 mil milhões, ou seja, apenas 4,89 % dos depósitos de clientes em moedas estrangeiras.

Um nível indicativo de 3% já é de 2,54 mil milhões. O montante restante é de apenas 1,59 mil milhões de dólares antes de depósitos, requisitos operacionais, activos sobrepostos e passivos extrapatrimoniais.

Em contraste, os depósitos dos bancos com a BDL ascendem a aproximadamente 75,98 bilhões, ou 89,90 por cento dos depósitos de clientes em moeda estrangeira. Por conseguinte, o núcleo do balanço bancário continua a ser uma dívida interna do Banco Central, não uma liquidez externa independente.

Estes valores agregados são consistentes com a ideia de que vários grandes bancos esgotaram a sua liquidez gratuita no início de 2026. No entanto, não permitem afirmar que todos os bancos Alpha estão individualmente em zero: uma demonstração bancária exigiria os depósitos, os activos sobrepostos, os passivos extrapatrimoniais e a reserva operacional de cada instituição.

Quadro — Escala de liquidez dos bancos comerciais, Abril de 2026

Indicador Milhões de dólares % de depósitos FX Leitura Depósitos em moeda estrangeira 84,51 100:00 Base para comparação Estreita liquidez externa bruta 6,38 7,55% Numerário outro BC + créditos financeiros NR Limitação da liquidez externa líquida 4,13 4,89 % Após passivos financeiros NR Nível indicativo de 3 % 2. 64 3,00 % Limiar de supervisão utilizado como proxy Resíduos após piso 1,59 1,89 % Depósitos pré-frescos e requisitos operacionais Depósitos com BDL 75,98 89,90 % Dívida interna, liquidez não independente Posição externa ampla líquida -12,82 -15,17 % Inclui depósitos de clientes não residentes como passivos

Figura — liquidez externa independente e depósitos com BDL

Fonte: Balanço consolidado dos bancos comerciais, Abril de 2026; cálculos Libnanews.

Cartas de crédito quase colapsadas

Em 2016, havia aproximadamente $5,72 bilhões em dotações documentais para financiar importações. As dotações utilizadas ascenderam a 5,31 mil milhões e o stock em curso no final do ano 1,35 mil milhões.

Entre janeiro e abril de 2026, as aberturas foram de apenas 16,14 milhões de dólares. Mesmo anualizado mecanicamente, o fluxo atingiria apenas 48,42 milhões. A queda de 2016 é de 99,15%.

As dotações anuais utilizadas diminuíram 98,67%, e o stock das dotações correntes, para 63,58 milhões em abril de 2026, foi 95,30 % inferior ao final de 2016.

Este resultado é um dos indicadores mais directos do desaparecimento do financiamento bancário tradicional para o comércio externo. As importações não desapareceram; o seu financiamento passou para numerário, capitais próprios, garantias externas ou não bancárias. O custo do capital correspondente é incorporado nos preços.

Quadro — Créditos de importação documentais: 2016 versus 2026

Indicador 2016 2026 Recuar Apropriação 5717,4 MILHÕES DE USD 48,4 M USD anualizados -99,15 % Dotações utilizadas 5314,4 M USD 70.5 M USD anualizados -98,67 % Dotações correntes 1352,6 MILHÕES DE USD 63,6 milhões de USD em Abril -95,30 %

Fontes: Banco do Líbano, Boletim Trimestral 2017-Q1 e séries mensais de abril de 2026; cálculos Libnanews.

Circular 158 e 166: sistema provisório

Essa distinção é crucial para entender as circulares 158 e 166. O Banco do Líbano relata que esses mecanismos agora distribuem mais de US $ 2,5 bilhões em dinheiro por ano para depositantes. No final de março de 2026, $6.109 bilhões tinham sido desembolsados desde o seu lançamento. A BDL forneceu US$ 4,183 bilhões, ou 68,46%, em comparação com US$ 1,926 bilhões para bancos comerciais.

Março é ainda mais revelador. Dos 240,4 milhões distribuídos, os bancos forneceram apenas 28,36 milhões ou 11,8 por cento. As BDL representaram cerca de 88,2% do fluxo. O Banco Central apresenta oficialmente estes desembolsos como financiados, nomeadamente, pelos investimentos obrigatórios em moeda estrangeira dos bancos junto do Banco.

Consideravelmente, esta explicação refere-se a uma dívida BDL para com os bancos. Economicamente, não demonstra que um estoque equivalente de moedas tenha sido mantido intacto. Esta é precisamente a distinção entre uma dívida do Banco Central e uma liquidez externa verdadeiramente mobilizável.

A circular 158, introduzida como um mecanismo excepcional para o regresso progressivo dos depósitos, foi alterada em numerosas ocasiões. O interino tornou-se uma das principais arquiteturas de gestão de crises. Isto não põe em causa o direito dos depositantes de recuperarem os seus fundos: os dólares distribuídos correspondem aos seus créditos. Mas o mecanismo mostra que a resolução final das perdas ainda não ocorreu.

Os bancos esgotaram a sua liquidez alavancada?

A queda da contribuição dos bancos levanta uma questão central. Se apenas fornecerem 11,8% dos desembolsos mensais em março de 2026, deverá ser visto apenas como o efeito das regras de atribuição ou como um sinal de que a sua liquidez externa verdadeiramente móvel se tornou insuficiente?

Dados históricos tornam esta segunda hipótese plausível. Em 2016, o FMI observou que a liquidez externa dos bancos tinha diminuído acentuadamente. Após 2019, as instituições tiveram que lidar com retiradas, contração de seus negócios e restrições de circulares.

A hipótese de que a liquidez própria disponível para as retiradas teria atingido um limite no início de 2026 deve, no entanto, ser apresentada como resultado de um cálculo do balanço, não como dados oficiais até que todas as séries sejam reconciliadas. O valor de 11,8% é, no entanto, um sinal forte: o financiamento marginal dos reembolsos baseia-se agora em grande medida na BDL.

Isto leva a uma questão fundamental. Se as reservas mínimas foram consumidas economicamente ao longo dos anos e os bancos já não têm liquidez externa suficiente, qual é a fonte econômica dos dólares distribuídos hoje? As variações nos ativos líquidos da BDL, suas compras de moeda estrangeira no mercado, suas receitas, outros ativos e movimentos em seu balanço devem ser analisados. Uma simples referência às reservas mínimas não responde a esta pergunta.

Impostos: justificação salarial oficial e restrição financeira real

Em fevereiro de 2026, o governo anunciou um imposto de £300.000 por lata de 20 litros de gasolina e um aumento de um ponto de IVA, de 11 para 12 por cento, como parte do financiamento de aumentos salariais e pensões públicas. Esta é a justificação oficial e deve ser comunicada como tal.

Mas uma análise macroeconómica não pode parar com a atribuição política anunciada. O orçamento, a reestruturação bancária, a devolução de depósitos e a política monetária estão vinculados pela mesma restrição de recursos.

Seria excessivo escrever que o IVA é legalmente atribuído à Circular 158. Os circuitos de contabilidade são separados. Por outro lado, a nível consolidado, o Estado, a BDL e os bancos pertencem a uma arquitectura financeira cujas restrições são passadas. Um Estado que está excluído dos mercados e quer evitar o financiamento monetário é empurrado para a tributação. Uma BDL que quer defender o intercâmbio enquanto financia retiradas maciças deve preservar ou adquirir moedas. Um sector bancário não reestruturado já não fornece normalmente crédito.

O contribuinte pode, portanto, pagar várias vezes a mesma crise: como um depositante cuja poupança permanece bloqueada; como cliente de empresas que passam o custo do financiamento; como contribuinte quando o Estado aumenta as taxas; e como consumidor quando essas taxas são encontradas nos preços.

Esta leitura também serve para atenuar a afirmação de que novos impostos simplesmente financiariam aumentos salariais. Numa contabilidade orçamental limitada, aumentam efectivamente os recursos do Estado e podem financiar novas despesas. Em uma leitura consolidada, elas ajudam principalmente a manter o equilíbrio de um setor público que não pode mais utilizar os mesmos métodos de financiamento que antes de 2019, enquanto as BDL dedicam simultaneamente quantidades consideráveis de câmbio aos mecanismos de retirada.

Por conseguinte, a questão não é procurar uma transferência directa entre o IVA e a Circular 158. A repartição global dos recursos escassos deve ser observada. Se o Estado aumenta as taxas a fim de evitar um déficit monetizado, enquanto a BDL usa sua capacidade cambial para apoiar retiradas e taxas de câmbio, ambas as políticas pertencem à mesma restrição macroeconômica.

Fiscalidade indirecta: uma camada adicional de inflação

Um aumento do IVA afecta directamente o preço TTC quando é repercutido. Um imposto sobre o gás tem um efeito directo sobre a bomba e um efeito indirecto através do transporte. Os direitos aduaneiros, os encargos administrativos e as tarifas públicas produzem mecanismos semelhantes.

O efeito é cumulativo. Um produto importado pode experimentar um aumento no frete, em seguida, um maior custo de financiamento, em seguida, uma taxa ou imposto, e, em seguida, um aumento no transporte local. A margem de comércio aplica-se numa base de preços já elevada e o IVA é então aplicado. Aumentos relativamente limitados em cada estágio podem produzir um aumento final muito mais visível.

A tributação provavelmente não pode explicar apenas vários pontos de 17,5%, mas uma contribuição da ordem de um ponto, possivelmente mais dependendo da aplicação real das medidas e da sua transmissão, é uma ordem de grandeza a ser testada. Acima de tudo, intervém numa cadeia já inflacionária.

O que os novos impostos podem realmente adicionar ao CPI

O aumento do IVA de 11 % para 12 % não aumenta mecanicamente o preço final em 1 %. Para uma propriedade já tributada e cujo preço não tributável não se altera, a mudança de 1,11 para 1,12 representa um aumento de 0,90% no preço TTC.

Se 60 a 75 % da cesta realmente sofrer esse aumento e a transmissão estiver completa, o efeito direto sobre o IPC seria de cerca de 0,54 a 0,68 pontos. Os efeitos indiretos através dos custos e margens das empresas podem ser adicionados, mas o canal fiscal direto provavelmente permanecerá abaixo de um ponto.

O governo estima que o ponto adicional do IVA levantaria aproximadamente $207,7 milhões por ano, representando apenas 26,0% dos $800 milhões anunciados custo para aumentos salariais. A justificação oficial dos salários não esgota, portanto, a questão do financiamento.

O contraste com as circulares é impressionante: sua taxa anual excede US $ 2,5 bilhões, pelo menos 12,0 vezes o retorno esperado do ponto de IVA. Os únicos pagamentos em março, 240,4 milhões, já excedem a estimativa anual das receitas adicionais do IVA.

Estas comparações não provam que o IVA esteja a financiar legalmente a Circular 158. Mostram a escala da restrição consolidada: o estado toma mais do consumo para limitar seu déficit, enquanto o BDL mobiliza moedas de uma ordem de magnitude muito maior para manter retiradas e estabilidade monetária.

Quadro — Medidas fiscais e ordem de grandeza macroeconómica

Cálculo Resultado Interpretação Efeito IVA 11 % → 12 % 0,90% Efeito sobre os bens já tributados Possível efeito directo no IPC 0,54–0,68 pt Assunção de 60–75 % de cobertura/passagem Receitas anuais adicionais do IVA 207,7 MILHÕES DE USD Estimativa pública reportada Custo anunciado dos aumentos salariais 800 MILHÕES DE USD O IVA cobre apenas cerca de 26% Circular de informação 158/166, ritmo anual > 2,5 mil milhões de USD > 12,0 vezes a receita do IVA Pagamentos de circulares em Março 240,4 MILHÕES DE USD Sobre as receitas anuais estimadas do IVA

Estes cálculos distinguem estritamente entre a dotação orçamental oficial e a análise consolidada do banco estatal BDL.

O défice: distinguir o défice do seu financiamento

Um défice orçamental não é mecanicamente inflacionário. Torna-se particularmente assim quando é financiada pela criação monetária ou quando enfraquece as expectativas cambiais.

O Banco Mundial salienta que as finanças públicas se mantiveram relativamente fortes na primeira metade de 2026, após um excedente global de 3,9% do PIB em 2025, apoiado, nomeadamente, pela melhoria da cobrança de impostos, alfândegas e IVA. Mas prevê uma pressão crescente no segundo semestre do ano: necessidades humanitárias e de reconstrução, compensações públicas e abrandamento das receitas.

A dívida continua insustentável e as negociações de reestruturação ainda não começaram. Por conseguinte, o Líbano encontra-se numa situação invulgar: o Estado tem de financiar mais despesas sem ter um mercado normal da dívida e sem poder regressar em segurança à monetização maciça.

Se o ajustamento envolver mais impostos indirectos, o efeito inflacionário é fiscal. Se passar pela dívida interna, poderá continuar a drenar financiamento privado. Se a criação monetária voltasse, o risco da libra e dos preços seria muito maior. Por conseguinte, o défice deve ser analisado pelo seu método de financiamento, e não como uma causa autónoma.

Replicar em dólares: inflação que a guerra não explica

A escolaridade em +35,72% é um dos índices mais reveladores. Uma escola libanesa não importa 35% da inflação americana. Ajusta seus custos de acordo com salários, rendas, energia, investimentos e a necessidade de reconstruir uma estrutura de custos após vários anos de colapso.

O mesmo fenómeno existe em rendas, catering, recreação e muitos serviços. Durante a crise, algumas receitas caíram em dólares, algumas tarifas permaneceram artificialmente baixas e alguns salários foram parcialmente re-pagos. A estabilização cambial não impediu esta recuperação.

A dolarização corrige a unidade de conta; não fixa os preços relativos. Se um salário, aluguel ou tarifa tinha caído em 80% em dólares e, em seguida, gradualmente recupera parte dessa perda, o CPI aumenta sem qualquer depreciação da libra.

Esta é provavelmente uma das principais razões pelas quais a inflação ainda teria sido alta, mesmo sem a guerra. O Banco Mundial já antecipava a inflação em alguns serviços domésticos, incluindo habitação e educação, antes do choque.

Margens e concorrência: coeficiente de transmissão

Por último, o aumento inicial dos custos deve distinguir-se da proporção deste aumento transmitida ao consumidor. Em um mercado altamente competitivo, uma empresa pode absorver temporariamente parte do choque, reduzindo sua margem. Num mercado onde todos os jogadores estão sujeitos às mesmas restrições simultaneamente, a transmissão é mais rápida.

O problema libanês não é necessariamente uma explosão autónoma de lucros em cada sector. Pode ser um coeficiente de passagem particularmente elevado. Petróleo, frete, banca e impostos são repassados rapidamente, porque as empresas têm pouca capacidade financeira para absorvê-los.

A escassez de crédito agrava esse fenômeno. Uma empresa que não tem uma linha de caixa deve manter a liquidez. Pode menos facilmente aceitar vários meses de margem reduzida na esperança de que o choque será temporário.

O consumidor torna-se então o absorvedor final de uma sucessão de prémios de risco.

Primeira repartição de 17,5%

Nenhuma instituição publica uma desagregação oficial da inflação libanesa de acordo com as suas causas. Seria, portanto, enganoso dizer que 1,7 pontos provêm exactamente dos bancos ou 2,3 pontos do frete. Por outro lado, os dados permitem a construção de faixas.

Um primeiro bloco de 2,5 a 3,5 pontos pode ser associado à inflação internacional e aos movimentos de preços que teriam afetado uma economia usando o dólar mesmo sem uma crise libanesa.

Um segundo bloco, potencialmente 5 a 7 pontos, corresponde ao prémio estrutural libanês: reprodutibilidade dos serviços, mau funcionamento bancário, custo do capital, tributação, tarifas administradas, ineficiência energética e transmissão de custos elevados.

O terceiro bloco, da ordem de 7 a 9 pontos num cenário contrafactual, corresponderia ao suplemento directa ou indirectamente ligado à guerra: petróleo, frete, seguro, perturbação, stocks e prémio de risco. Os limites sobrepõem-se porque os mecanismos interagem; não devem ser adicionados mecanicamente.

A conclusão robusta é menos precisa, mas mais importante: a guerra provavelmente explica uma fração próxima da metade da inflação de 2026, mas não explica porque o Líbano já tinha inflação anormalmente alta antes do choque.

Um cenário central revisto de 17,5 pontos

Os cálculos anteriores permitem apertar a decomposição sem fingir conseguir a identificação econométrica. O choque de guerra continua a ser o principal bloco, pois reúne energia, frete, seguros, rupturas, ações e prêmio de risco. A crise bancária é um canal autônomo: explica por que o choque externo é transmitido mais plenamente e por que um produto pode se tornar mais caro em dólares, mesmo que seu preço mundial varie pouco.

O cenário central atribui 2,8 pontos à base internacional; 7,7 pontos de choque de guerra; 2,6 pontos ao repricing doméstico; 1,5 pontos ao custo bancário e financeiro; 0,8 pontos à tributação e preços administrados; e 2,1 pontos à margem, ineficiências energéticas, estruturas de mercado e interações residuais.

A guerra representaria cerca de 44 por cento da inflação, a base internacional 16 por cento, e as falhas ou ajustes reais libaneses cerca de 40 por cento. As decimais não devem ser lidas como uma medida oficial: este cenário é utilizado para tornar os mecanismos identificados compatíveis com o total do Banco Mundial.

Quadro — Cenário central indicativo de 17,5%

Bloco Itens Partilha Canais Inflação internacional 2.8 16.0% Preços mundiais e moeda âncora Guerra: energia, frete, rupturas 7.7 44,0% Petróleo, seguros, inventário, risco Repartição interna 2.6 14,9% Escolas, rendas, serviços e salários Crise de banca / financiamento 1.5 6 LC, garantia em numerário, capital de giro Fiscalidade / Preços administrados 0,8 4,6 por cento IVA, combustível, direitos e tarifas Margem e interacções 2.1 12,0% Passagem, geradores, concorrência Total 17.5 100,0% Cenário analítico, não oficial

Libnanews cálculos da contra-fença do Banco Mundial atual, CPI e balanços financeiros.

Prémio à inflação libanesa

Talvez o conceito mais útil seja o prémio à inflação libanesa. Refere-se à diferença entre o que seria esperado de uma economia usando uma moeda estável e inflação real.

Este prémio não corresponde a um único imposto ou monopólio. Acrescenta custos de eletricidade, financiamento de dinheiro das importações, paralisia de crédito, riscos de guerra, seguros, impostos, recuperação de serviços e baixa capacidade de absorção das empresas.

É de certa forma o preço diário da não normalização da economia.

O Líbano conseguiu estabilizar a taxa de câmbio sem resolver as perdas acumuladas no sistema financeiro. Adoptou as transacções sem devolver aos bancos a sua função de intermediação. Restaurou parte das receitas públicas sem reestruturar a dívida. Restaurou certas taxas sem restaurar completamente os serviços correspondentes.

Por conseguinte, a estabilização monetária impediu a hemorragia mais dramática, mas não removeu o custo económico da crise.

Estagnação libanesa

A combinação de -6,4 % de crescimento e 17,5% de inflação é mais preocupante do que cada um dos dois valores tomados separadamente. Significa que o poder de compra é comprimido no momento em que a atividade, o investimento e a renda são enfraquecidos.

A inflação da procura pode acompanhar uma economia dinâmica. Este não é o caso aqui. Destruição e deslocamento reduzem a oferta, o turismo é afetado, o investimento é atrasado, os custos de importação estão aumentando e as famílias estão experimentando preços mais elevados.

Trata-se de uma estagnação de custos e restrições de abastecimento.

Ela é difícil de lutar. Uma política monetária restritiva pode estabilizar a libra, mas não reduz o custo do frete ou uma carta de crédito. Impostos mais elevados podem estabilizar o orçamento, mas adicionar inflação. Um aumento dos salários públicos pode restaurar o poder de compra, mas aumentar as necessidades de financiamento. Uma distribuição mais rápida dos depósitos apoia as famílias, mas aumenta a necessidade de liquidez em moeda estrangeira.

Por conseguinte, cada instrumento movimenta parte do custo sem eliminar as perdas económicas subjacentes.

Por que a reestruturação bancária é também uma política anti-inflação

A reestruturação bancária é frequentemente apresentada como um registo separado da inflação. É um erro. Restabelecer bancos credíveis e emprestando reduziria o custo do capital de giro, cartas de crédito, a necessidade de imobilizar dinheiro e o prêmio de risco aplicado por parceiros estrangeiros.

Um sistema bancário funcional permitiria também às empresas investir na eficiência energética. Uma empresa capaz de financiar painéis solares, melhor refrigeração ou menos equipamentos energeticamente eficientes torna-se menos sensível ao petróleo. Por conseguinte, o crédito pode reduzir indirectamente a transmissão de choques energéticos.

A reestruturação permitiria igualmente distinguir os estabelecimentos viáveis dos insolventes. Enquanto esta separação não estiver completa, todo o sistema permanece incerto. Esta incerteza tem um preço: os depositantes retêm mais dinheiro, as empresas preferem liquidez, os correspondentes estrangeiros exigem mais garantias e os bancos emprestam pouco.

O custo inflacionário da crise bancária não é, portanto, apenas o custo de uma carta de crédito. Este é o custo de uma economia inteira ter que operar com muito mais equidade e muito menos intermediação.

O retorno dos depósitos não cria a riqueza que desapareceu

As circulares colocam outro problema conceitual. Fazer um depositante um dólar não cria um novo dólar de riqueza: transforma uma dívida bancária bloqueada em liquidez utilizável.

Do ponto de vista da recorrente, trata-se de uma restituição. Do ponto de vista macroeconômico, porém, essa transformação pode mudar a demanda. Um dólar bloqueado numa conta inacessível dificilmente financia qualquer consumo. O mesmo dólar retirado em dinheiro pode ser gasto.

Quando mais de US $ 2,5 bilhões por ano é devolvido à circulação, o efeito sobre a demanda não é necessariamente insignificante em uma pequena economia. No entanto, deve ser evitada uma conclusão abusiva: os depositantes não são responsáveis pela inflação e o reembolso dos seus créditos não é uma política de estímulo comparável a uma distribuição orçamental financiada pelo dinheiro monetário.

O efeito depende da fonte dos dólares. Se a BDL utilizar um activo externo existente, transforma a sua composição do balanço e potencialmente reduz a sua almofada. Se comprar dólares no mercado por livros, retira moedas do mercado enquanto injeta livros antes de serem esterilizados. Se recicla novas entradas, o efeito é diferente. Portanto, a análise das circulares deve estar vinculada ao balanço das BDL.

O papel das reservas na estabilidade cambial

O Banco Mundial salienta que a estabilidade da libra depende, em particular, da utilização de reservas e da liquidez escritural mais restritiva. Esta estabilidade é um sucesso importante em comparação com o colapso anterior, mas tem um custo de oportunidade.

Cada dólar usado para defender a estabilidade ou financiar uma retirada não está disponível para qualquer outro uso. Isso não significa que a BDL deve deixar a moeda entrar em colapso ou evitar retiradas. Isto significa que os recursos são escassos e que a sua afectação tem de ser explicitamente analisada.

Além disso, a estabilidade cambial pode mascarar a inflação em dólares. É precisamente o que acontece quando os preços locais aumentam enquanto a paridade permanece inalterada. O consumidor pago em dólares então perde o poder de compra sem qualquer depreciação da moeda que usa.

Este fenómeno é particularmente importante na compreensão da situação social. Após 2019, grande parte do debate sobre o poder de compra se concentrou no livro. Em 2026, uma família paga em dólares também pode experimentar um declínio real na renda se seus gastos aumentarem em 15 ou 17%.

Salários: catch-up necessário, mas não livre

A revalorização dos salários públicos responde a uma realidade inegável: o colapso monetário tinha destruído o valor real dos salários. Um membro do pessoal não pode viver com um salário a longo prazo cujo valor em dólares foi dividido várias vezes.

Mas o financiamento desta recuperação conta. Se os aumentos são financiados por novas receitas, passam do poder de compra do contribuinte para o funcionário público. Se financiados pela criação monetária, correm o risco de reviver a inflação cambiar. Se financiados pela dívida, criam um fardo futuro.

Por conseguinte, a escolha do IVA e do imposto sobre o gás reflecte a vontade de financiar as despesas sem voltar à monetização. Isto é mais prudente para a moeda, mas mais directamente inflacionário a curto prazo para o consumidor.

Há também um efeito de segunda rodada. Os aumentos do sector público podem tornar-se um parâmetro de referência para as reivindicações salariais privadas. Se as empresas aumentarem os salários e, em seguida, passarem o custo para os preços, um lacete salário-preço pode aparecer. No entanto, o risco permanece diferente do de uma economia em pleno emprego: no Líbano, a fraca procura e a actividade limitam parcialmente este mecanismo.

Reconstrução: necessária mas potencialmente inflacionária a curto prazo

A guerra também cria necessidades de reconstrução. A médio prazo, a reconstrução das infra-estruturas e da habitação aumenta a capacidade produtiva. A curto prazo, a rápida reconstrução pode aumentar a procura de cimento, aço, mão-de-obra, transportes e equipamento numa economia com capacidade já limitada.

O efeito dependerá do financiamento externo. Uma reconstrução financiada por doações ou capitais estrangeiros traz moedas que facilitam as importações necessárias. A reconstrução financiada principalmente por recursos internos colocaria mais pressão sobre os preços e o crédito.

O Banco Mundial salienta que as necessidades humanitárias e de reconstrução afectarão as finanças públicas no segundo semestre do ano. Por conseguinte, será necessário controlar não só o nível das despesas, mas também a sua composição, financiamento e calendário.

O risco de novas pressões sobre a taxa de câmbio

A inflação actual está a crescer com uma taxa de câmbio estável. Esta estabilidade não deve ser considerada definitivamente alcançada. O Banco Mundial adverte que o declínio das entradas de divisas ou os prolongados choques relacionados com conflitos podem pressionar a paridade.

Esse seria o cenário mais perigoso. Os mecanismos de custo descritos neste artigo combinariam novamente com o canal cambiar. Um aumento do petróleo, frete, impostos e custos bancários seria amplificado por uma depreciação da libra para os preços ainda denominados em moeda local.

A manutenção da estabilidade monetária é, portanto, essencial, mas não é suficiente. O Líbano tem de reduzir simultaneamente o prémio estrutural que mantém a inflação muito acima do dólar.

O que realmente diminuiria a inflação

A primeira condição é uma redução duradoura do risco militar. Reduziria o frete, os seguros, as reservas de precaução e parte do prémio energético.

A segunda é a reestruturação efectiva do sistema bancário. Não basta adotar textos: devemos reconhecer perdas, recapitalizar instituições viáveis, resolver as que não são, proteger depositantes em uma hierarquia coerente e restaurar o crédito.

O terceiro é uma política energética capaz de reduzir a dependência do diesel e dos geradores. Cada quilowatt hora produzida a um custo mais estável reduz a sensibilidade da economia ao petróleo.

O quarto é uma política fiscal mais previsível. As receitas públicas têm de ser restabelecidas, mas a acumulação de impostos indirectos sobre o combustível, as importações e o consumo tem um custo inflacionário mais elevado do que o das taxas que são mais bem distribuídas sobre o rendimento, as rendas e as bases agora sub-impostos.

O quinto é o restabelecimento da concorrência e da transparência. Quanto mais competitivos forem os mercados, mais empresas são obrigadas a absorver alguns dos choques, em vez de os transmitir na íntegra.

Por último, o Líbano tem de restaurar estatísticas económicas pormenorizadas suficientes para medir estes mecanismos. A inflação de 17,5% não pode ser devidamente combatida se a quota de petróleo, frete, impostos, crédito e serviços domésticos não puder ser distinguida.

Uma matriz indicativa das contribuições

Uma decomposição conservadora pode ser construída em torno de garfos. Não deve ser apresentado como uma medida oficial, mas como um cenário analítico.

A inflação internacional subjacente e os preços importados não específicos do choque no Líbano poderão atingir cerca de 2,5-3,5 pontos.

A energia e os efeitos de segunda rodada do choque do petróleo podem ser de cerca de 2,5-4 pontos.

Fretes, seguros, rompimentos de abastecimento e estoques de precaução podem chegar a cerca de 1,5 a 3 pontos, com sobreposição significativa com o bloco de energia e conflito.

Reposição doméstica em dólares — educação, aluguel, serviços e salários — poderia ser de cerca de 2-3 pontos.

O mau funcionamento bancário, as cartas de crédito, a imobilização de dinheiro e o custo do capital poderiam ascender a cerca de 1-2 pontos, possivelmente mais em alguns setores que são altamente dependentes das importações.

Impostos, taxas e preços administrados poderiam contribuir em torno de 0,7 a 1,5 pontos, dependendo da transmissão real.

O resto são margens, estrutura competitiva, interações fatoriais e categorias não isoladas.

Estes garfos sobrepõem-se. Sua soma bruta pode exceder 17,5% porque o mesmo choque pode pertencer a várias cadeias causais. O petróleo aumenta o frete; o frete mais caro aumenta a necessidade de financiamento; o financiamento mais caro aumenta o custo das ações; um imposto pode então se aplicar a este preço mais elevado. Uma estimativa econométrica verdadeira deve identificar efeitos marginais e eliminar essa dupla contagem.

O resultado central continua robusto: a inflação libanesa não pode ser atribuída inteiramente à guerra.

O custo da não reforma

A guerra explica a aceleração de 2026. A não reforma explica porque esta aceleração produz um nível tão elevado.

Numa economia com um sistema bancário em funcionamento, uma empresa afectada por um aumento temporário do frete pode pedir emprestado para aliviar o choque. No Líbano, ela imobiliza seu dinheiro.

Numa economia com uma rede de electricidade fiável, o petróleo aumenta principalmente os transportes. No Líbano, também afeta a produção privada de eletricidade.

Numa economia em que o Estado tem acesso normal ao financiamento, uma despesa excepcional pode ser repartida. No Líbano, o governo deve manter um frágil equilíbrio fiscal e fazer maior uso dos impostos imediatos.

Numa economia onde as perdas bancárias foram reconhecidas e distribuídas, os depósitos são depósitos e os bancos emprestam. No Líbano, circulares excepcionais ainda organizam a restituição gradual de dívidas, enquanto o crédito permanece profundamente enfraquecido.

Os 17,5% são, portanto, em parte, o preço da guerra e em parte o preço de seis anos e meio de atraso na resolução da crise.

Quem finalmente paga?

Assim, a questão da inflação junta-se à da distribuição dos prejuízos.

O depositante paga pela indisponibilidade de suas economias e pelo desconto implícito associado a anos de espera. O contribuinte paga pelos novos impostos. O consumidor paga os custos de financiamento, energia, frete e tributação incorporados nos preços. A empresa paga pela falta de crédito e imobilização de seus próprios fundos. O trabalhador paga quando os preços aumentam mais rapidamente do que a sua remuneração.

Os bancos viram parte da sua liquidez externa transferida para a BDL bem antes de 2019 e depois sofreram o colapso do sistema que tinham ajudado a financiar. A BDL tem compromissos consideráveis e continua a assumir a maioria dos desembolsos das circulares. O Estado tem uma dívida insustentável e deve recuperar as suas receitas.

Não há solução contábil para eliminar essa perda. Cada estratégia é decidir como será distribuída ao longo do tempo e entre os atores.

A inflação em si torna-se um desses mecanismos de distribuição. Reduz o valor real do rendimento e transfere parte do custo para aqueles que não conseguem ajustar rapidamente os seus salários, pensões ou preços.

Por que razão o valor de 17,5% é finalmente credível

Tomado isoladamente, 17,5% parecem extraordinários para uma economia dolarizada. Uma vez adicionados os mecanismos, a figura torna-se compreensível.

O Líbano está a importar um choque energético e logístico relacionado com a guerra. Fá-lo com um sistema bancário que financia mal as importações. As empresas imobilizam mais dinheiro. O Estado aumenta certas taxas. Os serviços domésticos continuam a recuperar em dólares. A infra-estrutura energética amplifica o petróleo. Os riscos de ruptura aumentam as existências e as margens de precaução.

A dolarização remove o acelerador principal de 2020-2023, mas não remove nenhum desses fatores.

É por isso que a economia pode ter uma taxa de câmbio estável e uma inflação muito elevada. O preço do dólar já não está a subir; O preço das coisas em dólares continua a subir.

O Líbano estabilizou a sua moeda, não a sua economia

Os 17,5% da inflação prevista pelo Banco Mundial não são apenas um indicador de guerra a curto prazo. São um diagnóstico da estrutura econômica do país.

A guerra explica uma parte importante da aceleração: petróleo, frete, seguros, rupturas e destruição de capacidades. Mas atinge uma economia que já era anormalmente inflacionária, apesar da estabilização da taxa de câmbio.

O sistema bancário ainda não recuperou a sua função de financiamento. A liquidez externa tinha começado a contrair bem antes de 2019 e a engenharia financeira em 2016 tinha transferido mais moedas dos bancos para a BDL. As circulares 158 e 166 prevêem ainda uma devolução gradual dos depósitos, com uma importante contribuição do Banco Central. As finanças públicas devem permanecer suficientemente rigorosas para evitar uma nova monetização, o que empurra o Estado para receitas fiscais que em parte afetam os preços.

Ao mesmo tempo, os serviços domésticos reconstruem seus preços em dólares após o colapso dos anos anteriores. Educação, habitação, restaurantes e lazer mostram que a inflação não é apenas importada.

O paradoxo libanês pode, portanto, resumir-se simplesmente: o país conseguiu estabilizar a moeda sem ter ainda normalizado os mecanismos que determinam os preços.

A recessão de 6,4% torna isto ainda mais grave. Não se trata de uma economia em expansão, cuja procura aumentaria os preços. É uma economia que contrai como seus custos aumentam. É uma estagnação alimentada pela guerra, mas ampliada pelo legado de uma crise financeira não resolvida.

A questão central dos próximos meses não será, portanto, apenas a de saber se a inflação cai quando o petróleo ou o transporte de mercadorias se descontraem. Ela saberia que parte do prémio à inflação libanesa permaneceu após o choque.

Se a inflação continuar a ser muito mais elevada do que a das economias baseadas no dólar quando o prémio de guerra for reduzido, o diagnóstico será difícil de contornar: o problema deixará de estar principalmente fora do Líbano. Encontra-se no seu sistema bancário, no seu financiamento comercial, na sua energia, na sua tributação, nas suas estruturas de mercado e no atraso na resolução da crise desde 2019.

Os 17,5% não seriam apenas o preço da guerra. Eles também seriam o preço da não reforma.

Nota metodológica

As contribuições de categoria citadas neste artigo são aproximações de primeira ordem obtidas multiplicando a ponderação do item no CPI por sua variação anual. A decomposição precisa exigiria os índices básicos e a fórmula de agregação completa do SCA.

Os intervalos por causa económica são estimativas analíticas e não dados oficiais. Eles são usados para testar a consistência das ordens de magnitude. Não podem ser adicionados sem correcção das interacções.

O cálculo agregado de abril de 2026 mostra uma liquidez externa estreita líquida de aproximadamente US $ 4,13 bilhões, ou 4,89 por cento dos depósitos de clientes em moedas estrangeiras. Após um piso indicativo de 3%, resta $1.59 mil milhões antes dos depósitos, requisitos operacionais e compromissos extrapatrimoniais. Este resultado é compatível com o esgotamento da liquidez livre de vários bancos Alpha, mas os dados públicos não permitem o estabelecimento bancário.

A existência de reservas líquidas negativas já em 2015 não é mais uma suposição: a tabela ajustada da auditoria Alvarez & Marsal estima-as em -5,5 bilhões de dólares. As sensibilidades apresentadas para 2026 permanecem estimativas baseadas em ativos líquidos publicados e no processamento de depósitos bancários com BDL.

Fontes

Banco Mundial, Lebanon Economic Monitor, Verão de 2026, Uma economia de conflitos.

Banco Mundial, comunicado de imprensa de 21 de agosto de 2026 sobre a economia libanesa.

Central Statistical Administration of Lebanon, Consumer Price Index, Julho de 2026.

Fundo Monetário Internacional, Líbano 2016 Artigo IV Consulta, Relatório do País n° 17/19.

Fundo Monetário Internacional, Avaliação de Estabilidade do Sistema Financeiro para o Líbano, 2017.

Banco do Líbano, comunicações e textos relativos às circulares 158 e 166.

Documentos orçamentais e comunicações oficiais do Governo libanês sobre as medidas fiscais e a remuneração pública de 2026.

Toufic Gaspard, Banco do Líbano: Uma Análise Forense, Universidade Americana de Beirute, 2024, tabela 1 com base no relatório Alvarez & Marsal.

FMI, Líbano: Avaliação da Estabilidade do Sistema Financeiro, Relatório do País n.o 17/21, 2017.

FMI, Líbano: 2019 Artigo IV Consulta, Relatório do País n.o 19/312.

Banco do Líbano, ativos externos e passivos da BDL, balanço consolidado de bancos comerciais e créditos documentais, abril de 2026.

Banco do Líbano, Boletim Trimestral 2017-Q1, financiamento da importação por créditos documentais em 2016.

Banco do Líbano, Circular Intermediária 694, Maio 2024, passivos em moeda estrangeira sujeitos ao rácio de 14 por cento.

Banco do Líbano, comunicado sobre circulares 158 e 166, dados no final de março de 2026.

BusinessNews, estimativas do aumento de 11 a 12 % do IVA, do imposto sobre o gás e do financiamento da remuneração pública, fevereiro de 2026.

Figuras: tabelas e gráficos

As tabelas abaixo completam a análise. As contribuições para o IPC são aproximações de primeira ordem obtidas por ponderação × variação anual; Não constituem uma decomposição causal oficial.

Quadro 1 — Principais dados macroeconómicos

Indicador Valor Leitura Inflação Banco Mundial 2026 17,5% Previsão anual média Crescimento real 2026 6 4 0 Recessão esperada Crescimento real 2025 4,2 por cento Abundância estimada antes do conflito Impacto do conflito no crescimento – 10,4 pontos Défice no contrafactual sem conflito Inflação Julho 2026 15,69% ACS, variação de um ano Inflação Junho 2026 17.25 % ACS, variação de um ano Inflação Maio 2026 19 04 ACS, variação de um ano Excedente orçamental 2025 3,9% do PIB Banco Mundial

Quadro 2 — Contribuições contabilísticas significativas para o IPC de Julho

Publicação Peso CPI Inflação anual Aprox. Transportes 13,1% 27,61 % 3,62 pts Alimentos 20,0% 14,49 % 2,90 pts Energia interna 11,8% 20,76 % 2,45 pts Educação 6,6 % 35,72 % 2,36 pts Habitação 13,6% 8,87 % 1,21 pts

Quadro 3 — Circular 158 e 166: montantes documentados

Indicador Montante Partilha Pagamentos cumulativos no final de março de 2026 6,109 mil milhões de USD 100% Participação cumulativa BDL 4.183 mil milhões de USD 68 46 Bancos de acções acumulados 1.926 mil milhões de USD 31,54% Pagamentos Março 2026 240,4 MILHÕES DE USD 100% Parte dos bancos em Março 28,36 MILHÕES DE USD 11,80% Participação da BDL em março USD 212,04M 88,20% Ritmo anual anunciado pela BDL > 2,5 mil milhões de USD 158 + 166 Beneficiários no final de março de 2026 578 770 das quais 266,166 contas especiais integralmente reembolsadas

Quadro 4 — Erosão histórica da liquidez externa dos bancos

Data Liquidação externa Evolução Junho de 2011 US$ 18,0 bilhões Pic citado pelo FMI Maio de 2016 10,4 mil milhões de USD – 42% em comparação com o pico Fim de agosto de 2016 < USD 8,5 mil milhões -53% em comparação com o pico

Quadro 5 — Desagregação causal indicativa de 17,5%

Canal de transmissão Intervalo indicativo Nota metodológica Inflação internacional / preços importados para fora do Líbano choque 2.5–3.5 pts Base externa; não assimilável mecanicamente ao CPI dos EUA Energia e efeitos de segunda volta 2,5–4,0 pts Percorrer com guerra, frete e transporte Frete, seguro, rupturas e inventário 1,5–3,0 pts Sobrevivendo com energia e guerra Reposição doméstica em dólares 2.0–3.0 pts Educação, rendas, serviços, salários Mau funcionamento bancário e custo do capital 1,0–2,0 pts LC, garantia em numerário, capital de giro; estimativa Tributação, royalties, preços administrados 0,7–1,5 pt IVA, combustível, direitos e tarifas Margens, concorrência, interacções Resíduos Evite a dupla contagem

Quadro 6 — Cadeia de transmissão das mercadorias importadas (ilustração)

Passo Potencial efeito sobre os custos Preço internacional Inflação Global / Variação de Fornecedor Transportes marítimos Pagamento de transporte e risco Seguros Salário de guerra / risco regional Financiamento LC, garantia em numerário, capitalização de fundos Porto e alfândega Taxas, taxas e encargos Transportes locais Combustível, geradores, logística Margem / custo de substituição Risco de renovação das existências IVA Imposto aplicado numa base já aumentada