Uma captura tarifária para Beirute, Tel Aviv e Larnaca reaviva a questão do custo do acesso ao Líbano. Sem ofertas confusas e comparação de mercado, este editorial pede contas à MEA e ao Estado: transparência de preços, alternativas acessíveis e medição rigorosa do serviço para viajantes.

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Editorial Libnanews · Newsdesk

Ao vender o charme do Líbano sem tratar o preço do seu acesso, acaba por confundir a política de turismo com a publicidade. A comparação dos bilhetes fornecidos ao nosso pessoal editorial levanta uma questão legítima: qual é o lugar de permanência quando o transporte já absorve uma parte decisiva do orçamento? O MEA deve responder às suas ofertas. O Estado deve responder durante todo o serviço.

Nesta captura, uma viagem de ida e volta para Paris-Charles-de-Gaulle-Beirute aparece em C$1.673 por viajante. Paris–Tel-Aviv é postado em 726 dólares canadenses, Paris–Larnaca em 690. As três rotas apresentadas são diretas, com horários anunciados das 4:15h às 4:25h. O montante para Beirute é 2,30 vezes o de Tel Aviv e 2,42 vezes o de Larnaca.

Estes números merecem ser examinados, não superinterpretados. As datas de partida e retorno, bagagem e condições de tarifa não estão incluídas na transmissão. Por conseguinte, esta imagem não estabelece uma comparação com serviços idênticos nem com o preço médio actual destes destinos. Mostra uma oferta postada, não um levantamento estatístico do mercado. Mas a questão política que levanta não desaparece com esta reserva: como tornar um destino atraente se o seu acesso se tornar, para o viajante, o primeiro obstáculo?

Preço na declaração fornecida De Paris-CDG R/A por passageiro Beirute

MEA, operada pela Air France

Directo às 4h15 1 673 CAD Tel Aviv

El Al

Directo, 4.25 da manhã 726 CAD Larnaca

Air France, operada pela Cyprus Airways

Directo às 4h15 690 CAD Declaração fornecida ao editor, em dólares canadenses. Datas não visíveis, condições de bagagem e tarifa: esta não é uma comparação de mercado com serviços idênticos ou uma garantia de disponibilidade atual. Tabela original; captura não reproduzida.

O logotipo não diz tudo sobre o bilhete

Um detalhe proíbe o julgamento rápido. O voo para Beirute é chamado Middle East Airlines, mas a captura especifica que é operado pela Air France. A Larnaca é comercializada como Air France e operada pela Cyprus Airways. Este não é um confronto simples entre três empresas que transportam os seus próprios passageiros no seu próprio avião.

A partilha de códigos faz parte do funcionamento das redes aéreas. A Air France anunciou em 20 de julho de 2026 um acordo com a Cyprus Airways, o seu código foi afixado desde 7 de julho nos voos Paris-Larnaca do seu parceiro. Esta organização pode expandir o acesso comercial a um link. Não permite, a partir de uma captura, identificar quem fixou cada componente da quantidade exibida ou que outra oferta permaneceu disponível para o mesmo assento.

A crítica ao MEA deve, portanto, ser justa. A empresa não necessariamente fixa todos os componentes de preço para o Líbano. No entanto, é responsável perante os viajantes pelas ofertas comercializadas sob o seu nome e pela sua transparência. A partilha de códigos não é uma resposta suficiente à questão de saber por que é que custa vir a Beirute. Uma companhia aérea nacional deve poder explicar as suas disponibilidades, as suas tarifas e o interesse dos seus acordos para os viajantes, não só pela sua rede.

Um destino é julgado ao custo de toda a estadia

O viajante não reserva um slogan. Acrescenta o bilhete, bagagem, alojamento, viagens e o que pode gastar no local. Para aqueles que hesitam entre vários destinos, um custo adicional de ar pode cancelar o interesse de um hotel mais barato ou um restaurante atraente. Pode também reduzir o tempo de permanência, o número de pessoas que partem ou as despesas com actividades. Trata-se de mecanismos econômicos, não quantificados perdas que poderiam ser medidas.

A diáspora também não deve ser vista como uma demanda adquirida. O apego à família pode tornar as viagens particularmente importantes; não torna o orçamento ilimitado. Apresentar o retorno ao país como evidência emocional, deixando seu custo fora do debate, é pedir às famílias que resolvam, com suas economias, uma dificuldade de acesso que diz respeito a toda a economia turística.

No entanto, é necessário comparar honestamente. Uma oferta sem mala no porão não vale automaticamente uma oferta que inclui uma. A Transavia afirma, por exemplo, que a sua grande opção de bagagem de cabina é paga e que o seu preço varia de acordo com o destino, o voo e o tempo de reserva. Condições de modificação, horários e correspondência também contam. Um debate sério deve opor-se a cestas equivalentes, não selecionar o bilhete mais caro de um lado e uma taxa de chamada do outro.

As apostas não se limitam a grandes hotéis. Na apresentação da sua avaliação do turismo libanês publicada em 26 de Outubro de 2026, a Organização Internacional do Trabalho identifica um potencial no turismo cultural, rural e ecológico, juntamente com necessidades de competências e melhores condições de trabalho. A ligação com o bilhete de avião é econômica: essas atividades precisam de visitantes que possam manter um orçamento uma vez que chegam, e não apenas de um destino presente nas campanhas de comunicação.

A rentabilidade de uma empresa não é toda a política de turismo

A questão da responsabilidade é tanto menos abstracta quanto a MEA não é uma empresa sem qualquer ligação com as autoridades públicas. Em seu diagnóstico publicado em abril de 2026, o Fundo Monetário Internacional apresenta o Banco do Líbano como seu acionista controlador e observa que as contas auditadas da empresa não são públicas. Isto não estabelece qualquer ilegalidade. Isto, por outro lado, faz uma exigência de transparência na estratégia de uma empresa cujo acesso ao país é parcialmente dependente.

Sem dados pormenorizados sobre os custos e receitas destas ofertas, é impossível calcular as margens.

Por conseguinte, o problema vai para além do MEA e afecta-o directamente. O Estado é responsável pelas condições de acesso ao mercado e pela coerência da sua política turística. As transportadoras têm a sua oferta comercial. Os distribuidores devem tornar os serviços legíveis e o operador eficaz. O MEA deve responder às suas ofertas; O Estado deve tornar acessíveis as alternativas.

Menos slogans, mais responsabilidade

Um primeiro passo seria publicar um observatório transparente do custo do acesso ao Líbano: as mesmas cidades de partida, as mesmas datas de estadia, os mesmos tempos de reserva, os voos diretos distintos das conexões, bagagem e condições incluídas na comparação. Uma tabela mensal poderia seguir permanências idênticas compradas em trinta, sessenta e noventa dias de partida e depois distinguir entre férias escolares e períodos fora do pico. As frequências e os lugares propostos devem ser contados por voo efectivo, e não pelo número de códigos comerciais indicados. Vários níveis de preços devem ser seguidos, em vez de um único mínimo promocional. Seria uma proposta de política pública útil, não um veredicto preliminar contra uma transportadora.

A partir dessa base, o governo deve disponibilizar alternativas reais: identificar os obstáculos ao fornecimento, comparar as capacidades anunciadas com os assentos realmente comercializados e publicar os resultados de suas discussões com as empresas. Os resultados devem ser avaliados em indicadores verificáveis: disponibilidade de lugares, custo total para o viajante e serviço regular. Dinheiro público e energia devem ser usados para tornar possível viajar, não para financiar slogans que deixam a lei de chegada intacta.

O Líbano não precisa de prometer que será sempre o destino mais barato. Deve parar de tratar a acessibilidade como um assunto secundário. Não podemos convidar o mundo a descobrir o país e depois considerar o preço de entrar nele como uma questão que ninguém teria de responder.

Foto da capa: Airbus A320 MEA na decolagem de Beirute, 14 de junho de 2014.Flo Weiss,CC BY-SA 4.0. Composição Libnanews sob a mesma licença: redução proporcional, foto inteira e títulos fora da imagem.

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