O ICOMOS Líbano apela à remoção da base de concreto em Nahr al-Kalb e à reabilitação do local. O seu aviso de 17 de Novembro distingue a protecção das estelas e a preservação dos seus arredores. Os estatutos da UNESCO não se qualificam como Património Mundial. Ainda não foi confirmado nenhum desmantelamento efectivo.

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O ICOMOS Líbano apela para a remoção da base de concreto para um pólo em Nahr al-Kalb. Em alerta publicado em 17 de novembro de 2026, o Comitê Nacional também pediu a restauração do promontório e a relocalização do projeto. Essa intervenção por especialistas em patrimônio prolonga a controvérsia em torno do canteiro de obras. Não constitui uma nova decisão administrativa nem uma constatação de demolição.

Nahr al-Kalb: Proteger os arredores das estelas

O comité descreve um mastro planeado de 16 metros acima do túnel. Ele desafiou sua localização, suas dimensões e as modalidades do projeto, não a presença da bandeira libanesa. Segundo sua análise, a estrutura mudaria a relação entre inscrições, rocha e paisagem. Refere-se também aos riscos relacionados com âncoras e cargas no promontório.

O ICOMOS solicita uma avaliação do património e do impacto visual antes de qualquer escolha alternativa. Apela à definição legal do sítio e da sua zona de protecção e ao reforço da coordenação das administrações. O comité oferece gratuitamente os seus conhecimentos especializados para procurar outra solução. Estes pedidos não provam a destruição de um registo.

Uma controvérsia administrativa já aberta

Em 9 de novembro, Libnanews tinha detalhado o anúncio do Ministério da Cultura sobre a cessação do trabalho. Ghassan Salamé tinha solicitado a intervenção do ministro do Interior Ahmad Hajjar. A cultura alegou que não tinha emitido quaisquer licenças para a base de concreto e lembrou que uma suspensão decidida em novembro de 2025 permaneceu aplicável.

O município de Dbayeh, Zuk al-Kharab, Aukar e Haret al-Bellaneh defenderam, em sua apresentação de 2025, um projeto para desenvolver o local. Confiou em consultas e acordos prévios, bem como num local sem registo. Esta antiga posição não é a resposta ao alerta de 17 de Novembro. Além disso, não permite a conclusão de uma licença que abranja os trabalhos em litígio.

Memória do mundo não significa herança mundial

Os dois reconhecimentos são distintos. A UNESCO confirma o registro de estelas no Registro Mundial de Memória em 2005. O sítio arqueológico também está na Lista do Património Mundial Indicativo Libanês desde 11 de julho de 2019. Esta lista reúne os bens que o Estado pretende propor: não constitui uma inscrição na Lista do Património Mundial.

O processo apresentado pelo Líbano sublinha o papel desta travessia costeira, a cerca de 15 quilómetros a norte de Beirute. Os relevos e inscrições dão testemunho dos poderes que passaram, da antiguidade aos tempos contemporâneos. Seu interesse é também devido à sua concentração no mesmo lugar.

Além da decisão anunciada em 9 de novembro, o destino material da base continua a ser estabelecido. As fontes consultadas não confirmam sua remoção, conclusão ou adoção de um novo local.

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