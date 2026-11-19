Israel anuncia uma greve em Janta, Bekaa, invocando atividade em um antigo local Hezbollah. Relatórios de informação libaneses greves no setor, sem um balanço verificado. As contas diferem. A natureza do objectivo continua a ser uma declaração israelita, no contexto do cessar-fogo no Líbano.

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O exército israelense afirma ter atingido a área de Janta, na Bekaa, invocando uma atividade identificada em um local que apresenta como anteriormente usado pelo Hezbollah. Na quinta-feira, 19 de novembro, a Agência Nacional de Informação Libanesa também relata greves na área al-Shaara na cadeia oriental. Não há resultados humanos verificados nos itens consultados.

Janta: Israel anuncia uma greve

No comunicado enviado ao editor, o exército israelense disse que tinha dirigido um antigo site do Hezbollah depois de identificar uma atividade lá. Esta caracterização do lugar e a justificativa para a intervenção permanecem declarações do exército israelense. Não puderam ser verificados de forma independente.

O corpo editorial não encontrou a publicação original deste anúncio nas páginas oficiais disponíveis no momento da elaboração deste artigo. Por conseguinte, comunica as informações apresentadas, sem lhes dar mais confirmação. Não existem elementos de prova disponíveis para clarificar a natureza da alegada actividade ou para determinar a identidade das pessoas presentes.

Do lado libanês, o correspondente da Agência Nacional de Informação em Baalbek relata ataques aéreos na área de al-Shaara. Ele diz que as detonações foram ouvidas na cidade. Outra mídia libanesa também relatou greves no canal oriental no Bekaa.

Nenhuma demonstração ou balanço fiáveis

O despacho da agência libanesa contém uma contradição entre o seu título e o seu corpo sobre o número de greves. Nenhum total é mantido aqui. Nem especifica a hora exata dos ataques, a extensão do dano ou um impacto humano.

Os horários para postar os diferentes alertas não permitem que eles sejam divididos em várias ondas distintas. O anúncio israelense e a informação libanesa estão sendo reunidos para descrever a situação nesta área, sem somar as greves ou apresentar cada publicação como um novo ataque.

Nem este anúncio deve ser confundido com o de 16 de novembro. O exército israelense informou então que havia atingido uma entrega de armas ao Hezbollah na área de Janta. O comunicado agora transmitido invoca uma atividade em um site antigo. Estas duas justificações não descrevem necessariamente um único objectivo.

A soberania libanesa no centro do contexto

Estas greves dizem respeito a uma área do Bekaa, não ao Sul do Líbano. Afectam o território libanês no contexto de um cessar-fogo e de discussões sobre a retirada de Israel e a autoridade do Estado. Os elementos do comunicado transmitido não permitem que a sua justificação esteja ligada a uma disposição específica das disposições existentes.

Em entrevista ao canal iraquiano Dijlah, cuja presidência publicou o texto, Joseph Aoun se recusou a permitir que o controle do desarmamento fosse confiado a Israel. Defendeu a soberania libanesa e o papel do exército, referindo-se à possibilidade de verificação por uma equipe das Nações Unidas. Coloca a retirada israelita do Sul entre as prioridades e centra-se na diplomacia. Estas declarações estabelecem a sua posição geral; Eles não são apresentados como uma reação a Janta.

Em sua agenda de 19 de novembro para a independência, o Comandante do Exército Libanês Rodolphe Haykal reafirma o objetivo de estender a autoridade do Estado a todo o país e de reservar armas ao Estado. Também denuncia os ataques israelenses e seus efeitos sobre as localidades e o retorno dos habitantes. Este texto geral não é uma resposta específica à greve de Janta anunciada.

Para este episódio, a natureza do local alvo, os danos e as possíveis vítimas continuam a ser estabelecidos além de declarações militares e primeiros relatos.

Ilustração: fotografia dos arquivos de Bekaa preservada na biblioteca de mídia Libnanews, setembro de 2024. Não representa a greve anunciada em Janta em 19 de novembro de 2026. Fotógrafo não indicado na forma original; vestido editorial Libnanews.

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