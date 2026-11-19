Os Estados Unidos continuam sua campanha econômica contra o Irã sem excluir a força. As sanções de 18 de Novembro e a mediação do Catar de 17 de Novembro lançam luz sobre uma arbitragem ainda em aberto. As discussões relatadas não são nem uma decisão de greve nem o anúncio de um acordo entre Washington e Teerã nesta fase específica.

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Washington continua sua pressão econômica sobre o Irã, sem fechar a opção militar. Segundo Axios, em 19 de novembro, Donald Trump ainda está considerando greves conjuntas com Israel. As autoridades americanas duvidam de uma alegação israelita sobre armas químicas.

Este relato das discussões internas não constitui o anúncio de uma decisão presidencial. No entanto, destaca uma distinção essencial na posição americana: a preferência por sanções em determinado momento não significa uma rendição duradoura da força.

Irão: Continua a pressão económica

O aspecto financeiro traduziu-se ainda numa decisão pública de 18 de Novembro. O Tesouro dos EUA anunciou sanções contra estruturas e redes que acusa de apoiar o Hezbollah e os Guardas Revolucionários iranianos. Estas acusações são as das autoridades americanas.

As medidas incluem o bloqueio de bens sob jurisdição dos EUA e restrições às transacções em causa. Eles atestam a continuação da campanha financeira, mas não permitem que a conclusão de uma arbitragem militar seja inferida.

A reserva já estava presente no discurso de Marco Rubio em Paris no dia 10 de novembro. O Secretário de Estado defendeu, então, a pressão econômica em vez de grandes operações, mantendo a possibilidade de uma resposta militar ao cruzamento de linhas vermelhas. O portal editorial do governo dos EUA assumiu esta posição em 16 de novembro. A eficácia avançada das sanções continua a ser uma avaliação de Washington, e não uma prova de que seria alcançado um compromisso.

A mediação do Catar permanece aberta

Em 17 de novembro, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Catar, Majed Al Ansari, indicou que a mediação continuava. Ele anunciou uma reunião agendada com o lado iraniano para discutir as propostas em circulação.

Esta declaração não é suficiente para estabelecer que a reunião teve lugar ou que resultou num acordo. Doha também destacou os riscos para as negociações e navegação colocados pela escalada. Por conseguinte, a continuação destas medidas não constitui uma garantia de desfasamento nem um anúncio de liquidação.

Foto: O Capitólio Americano, arquivo 1997. Arquiteto do Capitólio, domínio público. Ilustração institucional, sem representar uma reunião em curso.

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