Nvidia: Jensen Huang enfrenta investigações

Nvidia abre uma investigação independente após as revelações sobre Jensen Huang e uma suposta operação de inteligência chinesa. Seu líder reconhece a infidelidade, sem admitir qualquer compromisso de dados. Três comissões da Câmara dos Representantes solicitaram explicações até 18 de Novembro. Há também chamadas para investigar no Senado. Entre a negação chinesa, o esclarecimento de Singapura e o controlo das exportações de pulgas, os elementos confirmados devem ser distinguidos das restantes acusações.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Nvidia anunciou domingo, 8 de novembro, uma investigação independente sobre as suspeitas de uma operação de inteligência estrangeira com Jensen Huang. Seu líder reconhece a infidelidade e promete cooperar. No Congresso, três comissões da Câmara pedem explicações, enquanto os senadores pedem investigações. A existência de espionagem e o compromisso dos segredos do grupo continuam a ser publicamente estabelecidos.

O caso passou por uma fase oficial. Aconselho de Administração da Nvidiaconfia as suas auditorias a um comité de administradores independentes, assistido por aconselhamento jurídico externo. Esta decisão responde a revelações sobre o relacionamento de seu co-fundador com Alice Huang, uma empresária ligada à Megaspeed, uma empresa de data centers com sede em Singapura.

No entanto, o grupo distingue a abertura de uma pesquisa dos seus resultados. O seu advogado afirma que ele não tem razão nesta fase para acreditar que a segurança nacional americana ou os segredos da Nvidia foram comprometidos. Ele mantém sua confiança em Jensen Huang e sua equipe. Ele, portanto, não apresenta uma fuga de dados como adquirido, nem seu líder como culpado de espionagem.

Nvidia: uma investigação independente sem conclusão publicada

A informação na origem do caso empresta aos serviços de inteligência dos EUA suspeitas sobre Alice Huang e suas ligações com o Ministério da Segurança do Estado chinês. As investigações de imprensa dos EUA e do Reino Unido referem-se a uma operação que visa Jensen Huang. Estas alegações baseiam-se, nomeadamente, em fontes informadas de documentos não públicos. Não devem ser confundidos com uma decisão judicial ou provas disponibilizadas.

Em umamensagem aos funcionários publicada em 8 de novembrono site da banda, Jensen Huang admite que traiu sua esposa. Ele assume a responsabilidade por suas ações e pede desculpas à família e aos colegas. O seu texto não designa o interessado. Apoia as investigações decididas pelo Conselho e compromete-se a cooperar plenamente.

Este reconhecimento não constitui uma admissão da transmissão de informações a um poder estrangeiro. Ela confirma um elemento de sua vida pessoal, sem resolver as questões de segurança levantadas pelas revelações. O líder afirma seu compromisso com Nvidia e segurança nacional americana. Ele também pede que sua família, que ele diz serem estranhos às suas escolhas, seja capaz de manter sua privacidade.

Pedido específico da Câmara dos Representantes

O calendário parlamentar mais concreto vem da Câmara dos Representantes. Em uma carta datada de 4 de novembro, três presidentes do comitê republicano pediram a Jensen Huang para participar de uma reunião conjunta na câmera em 18 de novembro. Esperarão, antes de 11 de Novembro, a aceitação dessa data ou de uma proposta alternativa durante um dia de sessão.

Os signatários são Brian Mast, Presidente da Comissão de Assuntos Externos, John Moolenaar, Presidente da Comissão Especial para a China, e Rick Crawford, Presidente da Comissão de Inteligência. Suascomunicado de imprensa de 5 de novembroespecifica os dois tópicos esperados: as interações do líder com Alice Huang e as proteções da Nvidia contra espionagem estrangeira.

Os representantes eleitos querem determinar em que medida o acesso chinês a tecnologias e informações americanas sensíveis tem ameaçado a segurança nacional. O correio pede uma explicação. Não publica uma conclusão sobre um compromisso eficaz e não confirma que a reunião de 18 de Novembro tenha sido aceite.

No Senado, o desejo de investigar para distinguir da audiência

A pressão também vem do Senado. SegundoAxiosChris Coons prometeu investigações e respostas do Congresso.

Esta chamada não corresponde ao anúncio de uma audiência já aceite. É necessário distinguir entre pedidos de senadores, a nomeação para a Câmara e o inquérito interno independente anunciado pela Nvidia.

Pequim demente, Singapura corrige a confusão

A China rejeita as acusações.Interrogado em 30 de Outubrosobre as informações relativas a uma empresária próxima do chefe de Nvidia, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês Guo Jiakun, descreveu-as como infundadas. Ele vê isso como uma campanha de denegrição de seu país. Esta negação faz parte das posições oficiais disponíveis.

Outro esclarecimento vem de Singapura. Aministério do Interior indicado em 31 de Outubronem o governo nem os seus funcionários tinham feito as palavras atribuídas a eles sobre Alice Huang. Ele nega ter conduzido as investigações descritas sobre suas supostas ligações com a inteligência chinesa ou sua proximidade com Jensen Huang.

O Ministério publica uma resposta da polícia de 30 de outubro. Confirma que as investigações sobre Megaspeed continuam, sem detalhar o conteúdo. Dois elementos diferentes coexistem: uma investigação sobre uma empresa e a negação de investigações pessoais na imprensa. Mergulhar-lhes-ia mal as declarações de Singapura.

Por que chips de inteligência artificial estão no centro

Megaspeed está envolvido em infraestrutura de computação, um setor onde o acesso a processadores avançados é uma questão de negócios e estratégica. Aceleradores Nvidia são usados para treinar e operar modelos de inteligência artificial. As relações com um cliente neste sector são, portanto, de interesse para funcionários eleitos para além do comportamento pessoal do líder.

O regime dos EUA não é uma proibição uniforme contra todas as pulgas. Em 13 de janeiro de 2026Escritório de Indústria e Segurança anunciadouma análise caso a caso dos pedidos de exportação para a China para determinados modelos, incluindo a Nvidia H200 e a AMD MI325X, em condições de segurança. O destino, as características do equipamento e as autorizações aplicáveis contam.

Esta distinção evita um atalho: uma relação comercial apenas com uma empresa asiática não demonstra a evasão dos controlos. As questões dizem respeito aos clientes, à utilização final do equipamento e à protecção das informações sensíveis. Os documentos públicos examinados não estabelecem que uma transferência ilícita resulte da relação pessoal mencionada.

Os próximos marcos são agora identificáveis: a resposta solicitada até 11 de Novembro, a reunião proposta em 18 e o seguimento da investigação independente. Nvidia não anunciou uma data para suas descobertas. Seu conselho prometeu fornecer novas informações quando apropriado.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews