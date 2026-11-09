Crédit Agricole propõe fusão com Banco BPM

A Crédit Agricole propõe levar a sua filial italiana ao Banco BPM, da qual se tornaria accionista em cerca de 45%. O projeto formaria o terceiro banco do país, com 6,5 milhões de clientes e mais de 2.300 agências. Fornece um dividendo e sinergias excepcionais, mas continua sujeito a negociações, votos e autorizações. Por trás do anúncio, vários números exigem uma leitura precisa: o prémio de 20% não é uma oferta em dinheiro sobre o preço da bolsa de valores.

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O Crédit Agricole propôs, na segunda-feira, 9 de novembro, fundir sua subsidiária italiana com o Banco BPM. O grupo francês quer aumentar a sua participação para cerca de 45% do novo conjunto. Apresenta um projeto que formaria o terceiro banco italiano, com 6,5 milhões de clientes. A transacção continua sujeita ao exame do Banco BPM, ao voto dos seus accionistas e das autoridades competentes.

O anúncio visa abrir negociações sobre a reconciliação de duas redes já estabelecidas no país. O Banco BPM permaneceria no centro do grupo resultante da fusão e manteria a sua classificação em Milão. A Crédit Agricole tenciona igualmente contribuir para as suas actividades de seguro italianas. O calendário previsto conduz ao segundo semestre de 2027, se estiverem reunidas as condições.

Crédit Agricole e Banco BPM: uma reconciliação por contribuições

A proposta diz respeito ao Banco BPM e ao Crédit Agricole Italia, não à fusão de todo o grupo francês com o banco italiano. A Crédit Agricole S.A. traria actividades para o novo conjunto e receberia, em contrapartida, uma participação acrescida no seu capital. O comunicado de imprensa de 9 de novembro indica uma participação atual de 29,6%, que subiria para cerca de 45%.

O Banco BPM ainda postou 29,30% em sua página de participação atualizada em 15 de outubro. O número anunciado na segunda-feira é, portanto, mais recente. A quota de 45% é um objectivo após as contribuições terem sido efectuadas. Não descreve a participação realizada hoje.

A assembleia deixa um lugar importante para os demais acionistas do Banco BPM. Com menos de metade do capital, só o Crédit Agricole não teria a maioria absoluta das acções. Os acordos de governação anunciados prevêem uma maioria de directores independentes. O atual Diretor-Geral do Banco BPM, Giuseppe Castagna, lideraria o grupo resultante da aproximação.

Uma rede italiana de mais de 2.300 agências

O perímetro anunciado reuniria mais de 2.300 agências. O grupo francês promete manter a identidade italiana e a autonomia operacional do novo conjunto. Esta organização associaria o banco de vizinhança aos seguros de vida e aos seguros de danos prestados pelo Crédit Agricole.

Para os clientes, a questão concreta seria a integração de uma rede de distribuição bancária e de uma gama mais ampla de serviços financeiros. Para os estabelecimentos, o interesse económico reside na possibilidade de oferecer vários produtos à mesma clientela. Um cliente bancário pode comprar seguros ou acessar uma oferta de gestão de poupança no mesmo grupo.

Estas perspectivas de negócio ainda não informam sobre as mudanças em cada agência. O anúncio não detalha um calendário de migração de conta ou novos preços para indivíduos. Nem lista os encerramentos. Como resultado, os clientes não têm um programa de transformação operacional nesta fase.

800 milhões de euros anunciaram sinergias

O Crédit Agricole estima as sinergias anuais em 800 milhões de euros antes de impostos. Estima que a transação poderia aumentar o lucro do Banco BPM por ação em cerca de 24% em 2027. Esta estimativa implica o pleno efeito das sinergias: não é um resultado já alcançado.

A sinergia refere-se a um ganho esperado em reconciliação, por exemplo através de custos partilhados ou receitas adicionais. Deve então ser obtido nas contas. As despesas necessárias para a integração e o ritmo de execução influenciam o resultado real.

O banco francês oferece igualmente um dividendo excepcional de mil milhões de euros aos actuais accionistas do Banco BPM. O relatório de intercâmbio previsto inclui um prémio de 20%. Este prémio baseia-se numa comparação dos múltiplos benefícios esperados para 2027 utilizados para valorizar as contribuições. Não corresponde automaticamente a uma oferta de dinheiro 20% mais elevada ao último preço da bolsa de valores.

O voto e as autorizações dos accionistas continuam a ser decisivos

O projecto deve tomar várias medidas. O Conselho de Administração do Banco BPM deve primeiro avaliar a proposta. A estrutura jurídica precisa continua a ser definida entre as partes. O Crédit Agricole prevê então a aprovação pela assembleia extraordinária do banco italiano.

O conjunto previsto inclui uma derrogação ao requisito de apresentação de uma oferta pública, de acordo com um procedimento de « lavagem em branco ». O comunicado estabelece um duplo bloqueio: a maioria necessária para a fusão e protecção de outros accionistas durante a votação sobre a derrogação. Por conseguinte, o contributo das actividades por si só não será suficiente para levar a participação francesa ao nível-alvo.

Crédit Agricole cita finalmente a autorização do Banco Central Europeu e a aplicação do regime italiano para o controlo dos investimentos estratégicos, denominado « poder dourado ». Estas medidas podem afectar as condições de implementação e o calendário. A segunda metade de 2027 é o prazo proposto pelo grupo francês. A próxima decisão esperada diz respeito à resposta do Banco BPM à abertura das discussões.

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