9 novembre 2026
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AUB e Anghami desafiam estudantes

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A Universidade Americana de Beirute e Anghami organizam um desafio estudantil dedicado ao engajamento da geração Z na região. Os participantes devem defender uma proposta de negócio viável e, em seguida, explicar como medir seus resultados. Cinco equipes são esperadas na final de 13 de novembro de 2026. A colaboração independente com a plataforma é anunciada para os vencedores, enquanto outras recompensas incluem suporte profissional e visita da empresa. Assim, o programa associa a aprendizagem estratégica e testa uma ideia à frente dos profissionais.

Vue d’archives du campus de l’AUB et de son terrain sportif, utilisée en illustration du défi étudiant avec Anghami.
Le campus de l’AUB, photographie d’archives. Elle ne représente pas le concours Anghami. Photo et montage sous CC BY-SA 2.0 : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/. © marviikad / Flickr, via Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
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AUB e Anghami oferecem aos alunos para transformar um verdadeiro problema de negócios em um exercício de estratégia. Na Suliman S. Olayan Business School, o desafio é envolver e manter a geração Z no Oriente Médio e Norte da África. A final foi anunciada em 13 de novembro de 2026 no campus da Universidade Americana de Beirute.

As equipes devem projetar uma proposta para a plataforma de música. A questão vai além da apresentação de uma ideia atrativa: é necessário explicar a que público se dirige, como funcionaria, e quais resultados permitiriam julgar seu interesse.

AUB e Anghami: cinco equipas para a final

O programa foi lançado em 16 de Outubro. Após a apresentação das propostas em cartaz, programada para 30 de outubro, Anghami deve selecionar cinco equipes para a apresentação final. 13 de novembro corresponde ao Dia da Demonstração, não à data de seleção finalista anunciada.

A avaliação combina coerência estratégica, conhecimento dos consumidores na região, viabilidade e capacidade de medir o impacto da proposta. A qualidade da apresentação também conta. Esta combinação exige aproximar a criatividade do raciocínio económico.

Uma experiência de trabalho na chave

A equipe vencedora, que pode reunir até cinco pessoas, receberá uma colaboração independente com Anghami para desenvolver seu conceito. O segundo receberá apoio e feedback direto dos profissionais. Uma visita da empresa está prevista para o terceiro. Anghami Plus também está entre os benefícios anunciados para os participantes.

A fórmula coloca assim os estudantes à frente de um beneficiário profissional: o seu projecto deve poder ser discutido por uma empresa, para além do seu valor académico. O próximo passo será a apresentação das cinco propostas selecionadas e, em seguida, a escolha de uma que a plataforma deseja aprofundar.

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