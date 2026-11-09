AUB e Anghami desafiam estudantes

A Universidade Americana de Beirute e Anghami organizam um desafio estudantil dedicado ao engajamento da geração Z na região. Os participantes devem defender uma proposta de negócio viável e, em seguida, explicar como medir seus resultados. Cinco equipes são esperadas na final de 13 de novembro de 2026. A colaboração independente com a plataforma é anunciada para os vencedores, enquanto outras recompensas incluem suporte profissional e visita da empresa. Assim, o programa associa a aprendizagem estratégica e testa uma ideia à frente dos profissionais.

9

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

AUB e Anghami oferecem aos alunos para transformar um verdadeiro problema de negócios em um exercício de estratégia. Na Suliman S. Olayan Business School, o desafio é envolver e manter a geração Z no Oriente Médio e Norte da África. A final foi anunciada em 13 de novembro de 2026 no campus da Universidade Americana de Beirute.

As equipes devem projetar uma proposta para a plataforma de música. A questão vai além da apresentação de uma ideia atrativa: é necessário explicar a que público se dirige, como funcionaria, e quais resultados permitiriam julgar seu interesse.

AUB e Anghami: cinco equipas para a final

O programa foi lançado em 16 de Outubro. Após a apresentação das propostas em cartaz, programada para 30 de outubro, Anghami deve selecionar cinco equipes para a apresentação final. 13 de novembro corresponde ao Dia da Demonstração, não à data de seleção finalista anunciada.

A avaliação combina coerência estratégica, conhecimento dos consumidores na região, viabilidade e capacidade de medir o impacto da proposta. A qualidade da apresentação também conta. Esta combinação exige aproximar a criatividade do raciocínio económico.

Uma experiência de trabalho na chave

A equipe vencedora, que pode reunir até cinco pessoas, receberá uma colaboração independente com Anghami para desenvolver seu conceito. O segundo receberá apoio e feedback direto dos profissionais. Uma visita da empresa está prevista para o terceiro. Anghami Plus também está entre os benefícios anunciados para os participantes.

A fórmula coloca assim os estudantes à frente de um beneficiário profissional: o seu projecto deve poder ser discutido por uma empresa, para além do seu valor académico. O próximo passo será a apresentação das cinco propostas selecionadas e, em seguida, a escolha de uma que a plataforma deseja aprofundar.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews