Irã: Trump negocia sem desistir da força · Global Voices

Donald Trump deixa o caminho aberto para um acordo com o Irã, sem excluir novas greves. As operações em torno de Qeshm, a criação da Força-Tarefa do Portal de Ferro e a oferta condicional de Abbas Araghchi em dois dias iluminam esta negociação sob pressão. O Qatar está tentando superar posições, enquanto as eleições dos Estados Unidos aumentam o custo político do conflito. Essa análise distingue fatos estabelecidos de ameaças, meios anunciados de seus resultados e perspectivas diplomáticas de supostas intenções.

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Donald Trump deixa uma porta aberta a um acordo com o Irã, mantendo a oportunidade de atacar. As declarações de 8 de novembro, as operações em torno de Qeshm e a criação do Iron Gate mostram a mesma lógica: negociar sem liberar pressão imediatamente. Teerão responde com uma oferta condicional em dois dias, apoiada pela sua alavanca sobre Ormuz. Após as eleições americanas, cada um procura transformar as restrições do outro em concessões.

A nomeação prevista para segunda-feira 9 de novembro na Casa Branca com o Primeiro-Ministro do Catar Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani dá um prazo concreto para este confronto diplomático. O Qatar continua a mediar entre Washington e Teerão. Mas uma cimeira não é suficiente para demonstrar que um compromisso está pronto. As posições públicas deixam ainda em aberto algumas questões centrais: a ordem dos compromissos, o seu controlo e o âmbito de uma eventual cessação das hostilidades.

Irã: Trump mantém opção militar condicional · Vozes globais

No domingo, 8 de novembro, Donald Trump considerou a necessidade de novos ataques « altamente improvável », sujeito ao progresso diplomático e a um acordo sólido. Ao mesmo tempo, ele mencionou 38 pontes iranianas entre as infra-estruturas que poderiam ser alvo. Por conseguinte, a sua declaração associava uma preferência pela negociação a uma ameaça explícita. Não constitui uma renúncia geral de força nem o anúncio de um cessar-fogo adicional.

Esta formulação deixa ao Presidente dos EUA uma grande margem de apreciação. Nenhum critério público define especificamente o progresso suficiente para evitar uma greve. Washington pode considerar uma proposta séria e depois considerar insuficiente. Teerão deve, portanto, avaliar palavras que ainda dependem de uma decisão americana, em vez de um mecanismo acordado entre as duas partes.

Marco Rubio usou um tom menos otimista antes de partir para Paris no domingo. O Secretário de Estado rejeitou a ideia de um avanço iminente e denunciou exigências iranianas que considerava irrealistas. Também manteve a possibilidade de ações americanas contra ameaças contra suas forças ou navegação. Estas declarações expressam uma justificação americana para as operações, não uma validação independente de cada alvo.

A diferença de tom não prova um desacordo dentro da administração. Pode corresponder a papéis separados na mesma negociação. Trump ressalta que uma solução permanece possível; Rubio afirma que as condições atuais não satisfazem Washington. O resultado prático continua a ser o mesmo para os mediadores: transformar uma abertura política geral em compromissos suficientemente precisos para serem aplicados.

Qeshm impede negociação de confusão e parar greves

A ilha iraniana de Qeshm, na entrada do Estreito de Ormuz, ilustra a persistência da atividade militar. Funcionários dos EUA confirmaram uma operação de 2 de novembro como medida defensiva contra meios antiaéreos. Donald Trump também confirmou em 6 de novembro greves limitadas contra defesas iranianas. Os anúncios públicos, no entanto, não fornecem uma cronologia exaustiva de todas as operações.

Ao mesmo tempo, explosões foram relatadas no sul do Irã durante o fim de semana. Sua atribuição, natureza e efeitos não são todos estabelecidos. Seria, portanto, abusivo transformar cada ruído relatado em um ataque americano confirmado. A distinção conta: uma transação reivindicada permite a análise de uma decisão; um incidente não atribuído requer várias explicações possíveis.

Qeshm mostra acima de tudo que Washington pode distinguir uma campanha militar ampliada de ações ad hoc apresentadas como defensivas. Uma declaração que impeça temporariamente o regresso a uma guerra mais intensa pode assim coexistir com greves limitadas. É nesse período que permanece o risco de escalada: uma ação considerada circunscrita pelo seu autor pode ser interpretada de outra forma pelo seu oponente.

O risco de surpresa, portanto, existe sem a necessidade de anunciar um ataque iminente. É o resultado da ausência de uma empresa pública que exclua qualquer operação e de critérios de intervenção ainda unilateralmente avaliados. No entanto, a informação pública disponível não fornece uma data, hora ou futuro plano de greve. Uma capacidade militar disponível não é prova de que tenha sido emitida uma ordem.

Portão de Ferro ataca terra e suprimentos de Cáspio

Em 7 de novembro, o Comando do Oriente Médio dos Estados Unidos anunciou a criação do portal de ferro da Força-Tarefa. O Almirante Brad Cooper colocou esta equipa de cerca de vinte civis e militares em Tampa, Flórida. Sua missão é coordenar os serviços dos EUA contra a passagem de armas avançadas, tecnologias de uso duplo, materiais sancionados e receitas ilegais qualificadas através de Washington, através das fronteiras terrestres iranianas e do Mar Cáspio.

A medida alarga o âmbito da pressão dos EUA para além dos portos. Por si só não demonstra a existência de um bloqueio material das terras do Irão. O comunicado descreve uma estrutura de coordenação. Não anuncia a ocupação das fronteiras, nem anuncia uma força americana que controla o Cáspio, nem anuncia uma paragem verificada em todo o comércio iraniano.

Essa diferença determina os meios necessários. No mar, a interceptação pode imobilizar fisicamente um navio. Numa cadeia de abastecimento de terra, os postos de controlo podem ser transportadores, pagamentos, intermediários ou passagens de fronteira. A sua eficácia depende das informações disponíveis e das decisões tomadas pelas autoridades em causa. A criação de um pessoal ainda não revela quais destas possibilidades serão utilizadas.

A referência Caspiana acrescenta uma dificuldade geográfica. Este mar fechado abre-se às trocas do Irão com outros Estados ripários. Combater esses fluxos requer algo além de uma presença naval americana no Golfo. A pressão sobre transações ou empresas não produz os mesmos efeitos que a interceptação. A consolidação desses instrumentos parece ter adquirido uma capacidade que o anúncio não demonstra.

O objectivo declarado é limitar o rearmamento e os recursos iranianos. O resultado deve ser medido pela carga efectivamente interrompida e pelos canais afectados. Será igualmente necessário distinguir entre bens militares, bens de dupla utilização e comércio civil. Sem esta distinção, um anúncio de transferências proibidas poderia ser mal representado como um encerramento total das fronteiras.

Os dois dias de Araghchi permanecem uma proposta

Abbas Araghchi reiterou domingo, 8 de novembro, que a proposta iraniana em dois dias permaneceu válida. O Ministro dos Negócios Estrangeiros tem estado ligado à observância das exigências de Teerão, especialmente no final das hostilidades em todas as frentes. Acompanhava esta abertura por uma ameaça de resposta em caso de novos ataques. Sua mensagem também combina a possibilidade de acordo e pressão militar.

Este calendário não significa que a guerra termine dentro de 48 horas após a declaração. Ele descreve uma oferta condicional. O mecanismo discutido diz respeito, nomeadamente, à Ormuz e às condições de desfasamento. Os pedidos do Irão incluem o levantamento do contra-bloqueio dos EUA, medidas sobre sanções petrolíferas e activos congelados. A sua aceitação e implementação não estão estabelecidas.

Por conseguinte, o desacordo diz respeito tanto à ordem dos actos como ao seu conteúdo. Teerã quer mudanças concretas na pressão econômica e militar. Washington aguarda compromissos que possa apresentar como suficientemente robustos, em particular no domínio nuclear. Se cada um exigir que o outro comece, um calendário muito curto pode permanecer por muito tempo sem aplicação.

A fórmula « em todas as frentes » complica ainda mais o acordo. Levanta a questão dos actores e operações abrangidos por um compromisso. Os Estados Unidos e o Irão podem comprometer-se com as suas próprias decisões, mas a cessação das hostilidades regionais exige o esclarecimento do lugar de outros beligerantes. Esta dificuldade não condena a negociação. Torna necessário definir o seu perímetro.

Qatar procura compromissos executáveis

Em 6 de novembro, Emir Tamim ben Hamad Al-Thani trocou com Donald Trump em descalation. O registro oficial do Qatar menciona o apoio às negociações, à liberdade de navegação e à segurança do aprovisionamento energético. Doha negou então que seu primeiro-ministro havia anunciado o fracasso das discussões. A mediação continua, sem que seja anunciado um acordo final.

O papel do Qatar não se limita a entregar mensagens. O desafio consiste em conciliar os compromissos que devem ser cumpridos de forma compatível. O levantamento de restrições económicas, uma garantia marítima e uma medida de controlo nuclear implicam diferentes autoridades e procedimentos. Colocá-las na mesma declaração política não é suficiente para as tornar simultâneas.

Um acordo gradual testaria compromissos limitados antes de uma liquidação mais ampla. Seria também um risco: cada uma das partes pode considerar o seu primeiro gesto irreversível e o do outro como insuficiente. A credibilidade de um acordo dependerá então das modalidades de verificação, do tratamento dos incidentes e das consequências de uma violação.

A nomeação anunciada em Washington deve ser lida nesta escala. Pode permitir a clarificação de requisitos americanos ou arbitragem política. Não prova que o Irão tenha aceite uma fórmula ou que as dificuldades técnicas sejam resolvidas. O anúncio útil seria o de obrigações identificáveis, com responsabilidades e um calendário.

A Ormuz mantém um custo humano e económico

O confronto marítimo não é apenas uma alavanca diplomática. Em 6 de Novembro, a Organização Marítima Internacional registou 130 incidentes confirmados no seu acompanhamento regional e 25 marinheiros mortos. Seu gráfico inclui uma morte na Safira Velos, que foi danificada no Qatar em 4 de novembro. Estes números são datados: não constituem uma actualização de cada incidente comunicado desde então.

A ameaça à navegação dá ao Irão um meio de influenciar o comércio regional. O contrabloqueador americano, por sua vez, visa os recursos que Teerã deriva do seu comércio. Estas pressões podem aumentar o interesse de um compromisso. Eles também podem fortalecer as condições políticas deste último, se cada governo apresentar qualquer concessão como uma recompensa por coerção oposta.

Uma reabertura anunciada não seria necessariamente suficiente para restaurar imediatamente os fluxos. As tripulações e os operadores devem poder avaliar a segurança das passagens. Por conseguinte, as regras compreensíveis e aplicadas contam tanto como uma declaração. A desfasamento ocorreria no movimento real dos navios, no declínio dos incidentes e no cumprimento dos compromissos marítimos.

Após os semestres, aumento da restrição política

As eleições americanas de 3 de novembro enfraqueceram os republicanos e devolveram o custo da guerra ao debate político. Donald Trump reconheceu que o conflito tinha contribuído para sua derrota. Este reconhecimento não permite que o Irão atribua todo o resultado eleitoral. No entanto, estabelece que a Casa Branca não pode tratar a guerra como uma questão externa sem consequências internas.

A mudança de maioria não retira imediatamente os poderes do Presidente. Os novos mandatos parlamentares começam em 3 de Janeiro, de acordo com o calendário constitucional. O Congresso tinha poderes legislativos, orçamentais e de supervisão, mas os seus efeitos dependiam dos textos adoptados. A votação de Novembro não é, portanto, por si só, uma ordem para pôr termo às operações militares.

Esta situação pode levar Trump a buscar um acordo apresentável como resultado. Pode também encorajar a demonstração de que a derrota eleitoral não enfraquece a sua capacidade de agir. Nenhum destes comportamentos pode ser deduzido mecanicamente da votação. Para Teerão, superestimar a impossibilidade americana de greve seria tão arriscado quanto negligenciar o novo custo político da escalada.

Um possível legado diplomático, não um resultado adquirido

Donald Trump poderia procurar incluir um acordo iraniano entre os resultados duradouros de seu segundo mandato. Seria uma leitura plausível de seu interesse político, não uma motivação demonstrada apenas por suas declarações. Essa ambição poderia promover um compromisso; Também poderia levar a exigências para uma cena de vitória que é difícil de aceitar para Teerão.

No entanto, o valor de um acordo seria medido por elementos menos espectaculares: segurança rodoviária marítima, compromissos nucleares controláveis e redução duradoura dos ataques. Um texto assinado sem aplicação ofereceria um frágil sucesso na comunicação. Por outro lado, as medidas efectivas podem alterar a situação mesmo antes de uma solução geral.

Washington e Teerão mantêm assim dois meios simultâneos de pressão: a promessa de um lucro em caso de acordo e a ameaça de um custo adicional em caso de fracasso. Qeshm, Iron Gate e Ormuz dão a esta negociação a sua dimensão concreta. O próximo passo decisivo será saber se os contactos de 9 de Novembro produzem compromissos públicos verificáveis, para além da afirmação de que o outro lado deve agora escolher.

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