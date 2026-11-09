Investigando Trump: A Batalha Depois dos Meses

Após as eleições de 3 de novembro, os democratas estão preparando investigações sobre a administração Trump. No entanto, uma iniciativa dirigida a Pete Hegseth poderia voltar ao Congresso esta semana. Este arquivo distingue as resoluções já apresentadas, as investigações anunciadas e as etapas necessárias para a remoção. Examina assuntos familiares, contratos, arquivos Epstein e dados federais, bem como objeções do executivo. Uma maioria eleitoral não é suficiente para estabelecer as acusações ou garantir uma condenação no Senado.

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As investigações contra Trump estão entrando em uma nova fase após as eleições americanas em 3 de novembro. Os democratas estão preparando um controle mais forte de sua administração, enquanto uma iniciativa republicana já está mirando Pete Hegseth. Em 8 de novembro, Hakeem Jeffries anunciou seu apoio à acusação do Secretário de Defesa. Mas nem esta declaração nem a vitória eleitoral democrática é uma miséria. Em Washington, vários procedimentos, vários funcionários e dois calendários se sobrepõem.

O primeiro calendário é imediato. Thomas Massie quer mover a sua resolução contra Hegseth assim que os representantes regressarem a Washington. O segundo começa em janeiro de 2027, quando os novos funcionários eleitos tomam posse e reorganizam as comissões. Entre estes dois prazos, os republicanos mantêm os poderes ligados ao Congresso cessante. As investigações anunciadas pelos futuros democratas devem, portanto, ser distinguidas das já realizadas.

Hegseth, primeiro evento parlamentar após a eleição

A mudança política mais precisa ocorreu no domingo, 8 de novembro. Em uma entrevista à televisão, Jeffries disse que votaria na resolução de Hegseth. Prevê uma discussão com os representantes democráticos na terça-feira, sem pretender ter um compromisso de todos. Massie, republicana eleita de Kentucky, está planejando relançar sua abordagem já na segunda-feira, 9 de novembro. Esta é uma intenção anunciada, não o resultado de uma votação.

Esta iniciativa não nasceu apenas com provas intercalares. Em 15 de setembro, Massie apresentou oito líderes contra o Secretário de Defesa. O seu comunicado de imprensa oficial e a sua intervenção no Registo do Congresso permitem verificar o seu conteúdo. O cerne do texto é a guerra contra o Irã e as limitações impostas ao executivo pela Resolução de Poderes de Guerra de 1973.

Três chefes claramente contestam o surto de hostilidades, sua continuação apesar de um pedido de retirada do Congresso e sua continuação além dos prazos legais invocados. Os outros relacionam-se com a proteção de civis, ataques a barcos suspeitos de tráfico de drogas, supostas represálias contra o senador Mark Kelly, a operação na Venezuela e operações no Iêmen. Estas são as acusações feitas por Massie, não as conclusões de um tribunal.

A administração contesta a abordagem. Donald Trump defendeu Hegseth e disse que queria ficar com ele. O secretário denuncia um empreendimento de destruição política. Esta resposta não aborda as questões de direito levantadas pelos representantes eleitos. No entanto, confirma que os procedimentos são opostos pelo executivo, não uma renúncia anunciada ou reconhecimento dos fatos.

O debate sobre as potências de guerra tem uma dificuldade jurídica adicional. Não é apresentada ao Presidente uma resolução concorrente adoptada por ambas as câmaras para assinatura. O acórdãoINS vs. Chadhade 1983 enfraqueceu os mecanismos para o Congresso modificar a ação executiva sem esta etapa. As análises do Serviço de Pesquisa do Congresso destacam essa dificuldade para a Seção 5 (c) da Resolução dos Poderes de Guerra. O âmbito vinculativo do mecanismo continua a ser contestado.

Por conseguinte, seria incorrecto repetir o argumento da Massie como um direito definitivo. O desafio a esta seção não resolve por si só outras questões: autorização inicial, tempo de retirada ou condução de operações. Cada chefe é baseado em uma justificação separada. Os representantes podem discuti-los separadamente e não são obrigados a tratar as oito acusações como um bloco indivisível.

Uma votação processual ainda não seria uma remoção

Massie usa um procedimento privilegiado para obrigar a administração da Câmara a lidar com a sua resolução. A questão é evitar que ela simplesmente permaneça sem exame. Mas provocar uma votação não significa obter uma votação favorável sobre as acusações. Em especial, a secção pode decidir retirar o texto ou enviá-lo à comissão. A formulação exacta da questão perante os representantes eleitos será, portanto, decisiva.

Um exemplo recente convida a este esclarecimento. Em 15 de setembro, a Câmara aprovou uma proposta de demissão da resolução de Trump H.Res.1486. O registro republicano de votos indica 232 votos a favor, 147 contra e 47 votos contra. Esta eleição não foi nem uma condenação presidencial nem um julgamento do Senado. Contar indistintamente todos os votos relacionados com uma remoção produz uma leitura enganosa da atividade parlamentar.

Para Hegseth, a primeira pergunta será saber o que Massie faz quando o Congresso voltar. A decisão da gestão da Câmara, o conteúdo da votação e o apoio reunido virão então. O comício público de Jeffries fortalece politicamente a iniciativa. Não permite anunciar antecipadamente o resultado destas etapas, especialmente numa assembleia cuja composição permanece pré-eleitoral.

Contra Trump, já existem resoluções

A fórmula « novo procedimento de remoção » também pode mascarar textos pré-eleitorais. Em particular, o registro do governo mantém H.Res.1575, arquivado em 24 de setembro por Steve Cohen e referido à comissão judicial. Ela propõe acusar Trump com vários conjuntos de fatos. A sua existência é certa. Não é válido para adopção pela assembleia.

Esta distinção é visível até à apresentação do documento. O texto publicado contém a redação que o Presidente é acusado porque descreve a decisão que o autor solicita aos representantes para tomar. Esta formulação normativa não atesta que esta decisão tenha sido votada. A declaração oficial « Introduzido na Câmara » identifica uma versão apresentada, não uma resolução aprovada.

Os textos de Cohen e D’Al Green mostram que a pressão parlamentar precede a nova maioria. Eles não demonstram a existência de uma decisão democrática coletiva para lançar imediatamente um terceiro julgamento presidencial. Em uma entrevista no dia 5 de novembro, Robert Garcia distinguiu as investigações que deseja realizar da perspectiva de uma nova acusação de Trump. Insistiu em meios utilizáveis de controle e na barreira do Senado.

Três níveis devem, portanto, ser separados: um representante propõe contagens, uma maioria eventualmente decide adotá-los, e o Senado considera a acusação. Uma declaração de apoio, um texto apresentado e um procedimento concluído não são três formas equivalentes de descrever a mesma situação. Os documentos consultados estabelecem iniciativas e preparativos, sem permitir a supressão presidencial como comprometido com o seu fim.

Nem todas as investigações Trump começam em janeiro

Robert Garcia definiu suas prioridades em 3 de novembro: os interesses financeiros da família presidencial, as práticas de grandes empresas, as operações do Departamento de Segurança Interna e ICE, e o processamento de arquivos Epstein. Seu comunicado de imprensa usa vocabulário contraditório. Esse vocabulário expressa sua posição política; não substitui a demonstração esperada de uma investigação.

Mais importante ainda, a mudança de maioria poderia proporcionar mais recursos para as medidas já tomadas. Os representantes eleitos podem escrever às administrações, solicitar documentos e publicar relatórios. A direcção de uma comissão acrescenta o controlo do seu programa, das audições e dos instrumentos de restrição, dentro dos limites dos seus poderes e regras. A mudança de uma aplicação voluntária para uma injunção formal pode alterar o equilíbrio de poder.

A diferença é medida no documento procurado. Uma carta pode perguntar por que um contrato foi adjudicado. A audição pode questionar os responsáveis pela decisão. As partes internas podem comparar sua resposta com a cronologia real. Nenhum desses atos por si só prova favoritismo. Entretanto, sua articulação nos permite ir além de um confronto de enunciados públicos.

Assuntos familiares e contratos, um projeto documentado

O arquivo de interesse privado já contém solicitações formais. Em 6 de outubro, Garcia pediu a Jared Kushner informações sobre os investimentos da Affinity Partners e sua relação com seu papel diplomático no Oriente Médio. A carta aborda um possível conflito de interesses. Não permite concluir que cada investimento constitui uma contrapartida de uma decisão dos EUA.

Esta questão é concreta: quem beneficia de uma operação financeira, quando e durante a qual responsabilidades públicas? Para estabelecer uma relação problemática, devem ser examinadas as participações, as decisões administrativas, os intercâmbios e as regras aplicáveis. A proximidade familiar pode justificar o aumento do controle. Não isenta as pessoas em causa da verificação dos factos ou da obtenção de explicações.

Outro caso diz respeito a acordos entre Trump e escritórios de advocacia. Em 16 de outubro, Jamie Raskin, Richard Blumenthal e Adam Schiff contestaram a recusa de Kirkland & Ellis em fornecer esclarecimentos sobre um compromisso de serviço legal. A sua abordagem envolve a Câmara e o Senado mesmo antes da instalação das novas maiorias. Ele ilustra o tipo de pedidos que poderiam ser replicados com recursos adicionais.

Essas investigações podem chegar às empresas privadas sem acusá-las automaticamente de um crime. Uma sociedade pode deter contratos, e-mails ou elementos contabilísticos relevantes para o controlo de uma decisão pública. O exame deve distinguir entre os documentos solicitados, o papel do titular e quaisquer conclusões. Receber um pedido do Congresso não equivale a uma acusação.

Epstein, imigração e dados federais

A gestão de casos Epstein está entre as prioridades anunciadas por Garcia. Ele queria audiências públicas e mais documentos. O assunto tem duas perguntas diferentes: os atos dos envolvidos nos crimes de Epstein e como as autoridades lidaram com as informações disponíveis. Uma investigação do segundo não atribui automaticamente o primeiro a qualquer pessoa citada nos arquivos.

A publicação de documentos terá também de tratar da protecção das vítimas e das exigências judiciais. Um nome em um livro de endereços, um testemunho, uma acusação e uma decisão judicial têm valores probatórios distintos. Para o Congresso, o desafio é verificar o que foi retido, comunicado ou retido, e depois explicar em que base. O acúmulo de documentos não é suficiente sem sua contextualização.

No que se refere à imigração, existe também um claro contexto parlamentar. Em 14 de Janeiro, Robin Kelly apresentou a resolução H.Res.996 contra Kristi Noem. Referiu, nomeadamente, obstáculos ao controlo dos locais de detenção. Este texto constitui um precedente de data. Não deve ser apresentada como uma iniciativa intercalar, nem deve ser confundida com o antigo objectivo ministerial com os actuais funcionários.

Garcia também quer ver as atividades do DOGE e o acesso aos dados federais. Em sua entrevista de 5 de novembro, ele fez perguntas sobre as informações consultadas e sobre as pessoas que tiveram acesso a elas. Estas questões exigem registos de acesso, autorizações e respostas administrativas. Não permitem, no estado, afirmar que se estabelece um roubo de dados.

A batalha dos arquivos pode preceder a das testemunhas

Em 29 de outubro, Garcia e Raskin pediram à Casa Branca para preservar conversas presidenciais com ferramentas de inteligência artificial. Sua carta seguiu informações sobre o uso de Grok de uma operação na Venezuela. Solicitaram igualmente uma informação sobre as regras de conservação. O ato verificável é esse pedido de preservação; as narrativas sobre as decisões militares permanecem por examinar.

Isto mostra por que uma investigação às vezes começa bem antes de uma audiência espetacular. Se os ofícios procurados não são preservados, sua reconstrução torna-se mais difícil. Por conseguinte, os representantes eleitos podem solicitar a conservação dos arquivos sem terem ainda estabelecido todos os factos. Esse pedido deve proteger a possibilidade de controlo posterior. Não prejudica o conteúdo dos documentos nem o que irão demonstrar.

Departamento de Justiça prepara resposta

Em 7 de novembro, Trump pediu ao Departamento de Justiça para olhar para os democratas que ameaçam sua administração de investigações ou remoção. Ele descreveu sua conduta como criminosa sem fornecer provas de uma ofensa. No dia seguinte, o ministro Todd Blanche retomou esta crítica. Essas declarações acrescentam conflito institucional às investigações anunciadas.

A questão não é apenas quem vai realizar a audiência. O Ministério da Justiça também intervém em disputas sobre certos pedidos do Congresso. Quando os funcionários eleitos procuram documentos sobre a própria acção do Ministério, as posições das duas instituições podem diferir. Uma ameaça de investigação contra parlamentares, no entanto, não absolve os poderes de controle constitucional do Congresso.

O executivo pode invocar o privilégio executivo para proteger certas comunicações. Este mecanismo não nasceu com o segundo mandato de Trump. Um parecer do escritório jurídico do Ministério, datado de 20 de dezembro de 2024, já defende a proteção contra certas sanções parlamentares contra um funcionário que respeita uma invocação presidencial deste privilégio. Esta é a posição jurídica do executivo, não uma autorização geral para recusar qualquer cooperação.

Em particular, as comissões dispõem de recursos civis para solicitar aos tribunais que imponham uma injunção. Estes procedimentos levantam questões de competência, finalidade legislativa e privilégio. Eles podem durar. Embora o sucesso eleitoral seja uma alavanca, não garante a libertação imediata dos casos ou um calendário judicial alinhado com as expectativas políticas.

A Câmara acusa, o Senado pode demitir

A Constituição divide os papéis. A Câmara tem o poder de acusação, geralmente exercida por maioria de votos. O Senado tem o poder de julgar. Uma condenação requer o acordo de dois terços dos senadores presentes. Se os 100 senadores participarem, são necessários 67 votos. Este limiar é diferente daquele suficiente para controlar o conjunto.

O processo pode ser dirigido ao Presidente, ao Vice-Presidente e a outros funcionários civis federais. Não inverte colectivamente uma administração como moção de censura parlamentar. Cada alvo, líder e voto devem ser identificados. A acusação de Hegseth não seria, portanto, legalmente de Trump, mesmo que tivesse consequências políticas para o Presidente.

O Senado não emite uma sentença de prisão neste contexto. As consequências constitucionais dizem respeito à função e, possivelmente, ao futuro acesso a determinadas responsabilidades. A responsabilidade criminal é outra forma. Por outro lado, um inquérito parlamentar pode informar uma reforma ou uma decisão orçamental sem levar a uma acusação. A sanção institucional não é o seu único resultado possível.

Os prazos a controlar

A primeira nomeação é a retomada real da abordagem Massie. O texto apresentado, o processo escolhido e a votação terão de ser verificados. A próxima diz respeito à organização da maioria democrática, aos seus dirigentes e às presidências das comissões. Os novos mandatos terão início em 3 de janeiro de 2027: os anúncios de novembro não transferem imediatamente os poderes do Congresso cessante.

Os primeiros pedidos de documentos, convocações e respostas executivas serão então utilizados para medir a verdadeira extensão do controle anunciado. No que se refere à supressão, o critério decisivo continuará a ser a transição de uma intenção individual para um acto adoptado. Sobre as investigações, serão os documentos obtidos e seu exame contraditório. O debate democrático anunciado na terça-feira em Hegseth é o próximo passo político identificado, ainda não o seu resultado.

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