Quando o Anthropic entra na bolsa de valores, uma única classe F compartilha 50,1% dos votos sobre questões gerais. Mas a maioria dos lugares no conselho estão em outro título. O prospecto distingue os direitos de voto, a quota de capital e a nomeação dos administradores.

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As ações que Anthropic introduziu em Nasdaq em 19 de novembro dão um voto por título. Uma única acção noutra categoria dá 50,1% dos votos sobre questões ordinárias submetidos aos accionistas. O prospecto final, no entanto, separa o controle desses votos da nomeação da maioria do conselho de administração. A distinção explica por que nem a parte do capital nem o preço do título apenas dizem quem decide.

Parte cujo peso se ajusta ao capital

O título proposto para os investidores é Categoria A. Cada ação nesta categoria dá uma voz. As ações da classe N não votam geralmente a menos que exigido por lei. Por conseguinte, a detenção de um grande número de títulos não dá necessariamente o mesmo peso a todos os investidores. Para determinar quem pode votar, é necessário primeiro saber quais categorias de títulos participam.

A única ação classe F está reservada para uma empresa chamada Fundador LLC. Os estatutos determinam o seu peso na data escolhida para a votação: corresponde a 50,1% dos votos em jogo para as questões apresentadas aos accionistas no seu conjunto. Não é um número fixo de votos. Se o Anthropic emite novas ações A, o peso da ação F ajusta-se para manter essa proporção nesses votos. Os fundadores podem, portanto, manter esta alavanca mesmo que a sua parte económica mude.

Sete fundadores juntos determinam a votação

O prospecto final identifica sete membros originais da Fundação LLC. Cada um tem um voto na decisão interna que determina como a entidade vota. Em princípio, a maioria determina a instrução para a ação F; Algumas decisões requerem um limiar mais elevado. Na ausência de um acordo de maioria, a votação geralmente segue, e sujeito a um quórum, a distribuição de votos expressos pelos titulares de ações A. Portanto, o Presidente e CEO sozinho não tem 50,1%.

Os fundadores também podem individualmente deter ações A. As regras que regem a votação da Acção F não exigem a mesma instrução para estes valores mobiliários. O prospecto fornece estimativas que combinam seus direitos individuais com a ação detida através do Fundador LLC. Este valor combinado não deve ser confundido com o peso da parte F isoladamente ou utilizado como medida da sua parte de capital.

A maioria do conselho é regida por um mecanismo separado

Outro título, compartilhamento de Classe T, pertence ao Long-Term Benefit Trust, uma estrutura de governança separada. Não vota sobre questões normais submetidas a todos os accionistas. É geralmente usado para eleger ou remover os diretores de nível T, que constituem a maioria dos assentos autorizados do conselho. Os acionistas, incluindo o Fundador LLC, elegem os demais diretores de acordo com as regras gerais de votação.

No entanto, a confiança não direciona as atividades diariamente e não define a estratégia no lugar do conselho. O prospecto distingue a sua função de nomeação e aconselhamento das prerrogativas dos directores. Isto é importante quando uma decisão é tomada pelo conselho e não pela assembleia: o poder de voto e o poder de nomeação não são exercidos sobre o mesmo assunto.

Condições que podem alterar esta distribuição

O privilégio ligado à ação F não desaparece com uma simples elevação de capital. No entanto, o prospecto prevê uma transição quando o grupo for abrangido por três fundadores elegíveis durante 90 dias consecutivos, consoante as condições que define. A empresa abre então um período de 450 dias após o qual compra ações F sem consideração. Outros eventos, incluindo a dissolução do Fundador LLC, também podem pôr fim a este regime.

Se a Acção T permanecer em vigor após a cessação da Acção F, o Trust manterá os seus direitos de nomeação. Ações A, em seguida, decidir sobre os outros lugares e questões gerais. O regime de acção T tem as suas próprias condições de alteração. A leitura do prospecto leva assim a duas questões distintas para cada decisão: quem pode fazer a maioria dos votos e quem tem o direito de nomear os directores em causa?

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