O Tribunal Federal de Brooklyn estabeleceu a sentença de Asif Merchant em 27 anos e meio, considerado culpado em março em uma trama de assassinatos políticos frustrada nos Estados Unidos. O caso diz respeito a fatos de 2024 e ligações com os Guardiões da Revolução, de acordo com o Ministério Público americano. A cronologia distingue sua prisão da decisão e da sentença do júri. Sua defesa levantou medos para sua família; Um advogado anunciou uma chamada.

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Asif Merchant foi condenado terça – feira, 17 de novembro de 2026, em Brooklyn, a 330 meses de prisão, ou 271⁄2 anos. O juiz federal Eric Komitee impôs esta sentença após o veredicto de culpa emitido em 6 de março. Este cidadão paquistanês de 48 anos foi condenado por assassinato ordenado e tentativa de atos terroristas transnacionais em um projeto de assassinato político frustrado nos Estados Unidos.

Asif Merchant sentenciado em Brooklyn

O Departamento de Justiça dos EUA apresenta Merchant como um agente da Guarda Revolucionária Iraniana. De acordo com o seu relatório, ele pensou que Donald Trump seria o alvo final. Joe Biden e Nikki Haley também estavam entre os possíveis alvos mencionados. Isto é uma conspiração impedida, não um assassinato real.

O caso remonta à campanha presidencial de 2024. Merchant chegou aos Estados Unidos em abril, após uma estadia no Irã. Um conhecido que ele tinha pedido alertou o FBI, em seguida, colaborou com os investigadores. Os homens que ele pensava recrutar como assassinos eram agentes infiltrados.

Detenção em julho de 2024, veredito em março de 2026

Em 21 de junho de 2024, Merchant deu-lhes um adiantamento de 5.000 dólares para Nova Iorque, de acordo com documentos apresentados pela acusação. Ele então planejava deixar os Estados Unidos e emitir instruções do exterior.

As autoridades o prenderam em 12 de julho de 2024 antes de sua partida. Esta data está definida na declaração inicial do Ministério Público, publicada em agosto de 2024, bem como no anúncio do veredicto de março de 2026. A sentença imposta na terça-feira é, portanto, uma nova etapa judicial, mais de dois anos após sua prisão.

Defesa anuncia recurso

Segundo uma agência de notícias na audiência, a defesa alegou que Merchant tinha agido por medo da sua família no Irão. Ele alegou ter confiado no fracasso do projeto. A acusação desafiou esta restrição. Teerã negou tentar matar oficiais americanos.

Seu advogado Avraham Moskowitz anunciou sua intenção de apelar. O juiz não manteve a vida reivindicada pela acusação. O anúncio de um recurso ainda não constitui confirmação do seu depósito.

Fontes e referências

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