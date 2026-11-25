Framatome inaugurado na terça-feira 24 de novembro, no Creusot, uma oficina dedicada a peças que mantêm combustível no tanque do reator. O grupo anuncia quase 100 milhões de euros em investimentos. A fabricação começou em julho, mas as primeiras entregas para o EPR2 só são esperadas a partir de 2032.
O ministro da Indústria Sébastien Martin abriu o local em Saône-et-Loire. A Framatome adquiriu cerca de 15.000 metros quadrados de espaço industrial para instalar grandes equipamentos para usinagem, soldagem e montagem.
Partes que mantêm o combustível
« Estagiários de vácuo » não são nem o próprio tanque nem o combustível. São estruturas mecânicas que, dentro do tanque, mantêm e posicionam os conjuntos de combustível. Podem ser removidos durante as paradas de manutenção. Segundo Framatome, sua fabricação requer a montagem de quase 7.600 peças com um alto nível de precisão. A nova oficina concentra os meios necessários para a fabricação e montagem destas estruturas.
Fabricação a partir de 2026, entregar a partir de 2032
O workshop lançou suas primeiras produções em julho para o programa francês de seis reatores EPR2. O calendário anunciado pela Framatome diz respeito aos componentes: 2032 corresponde ao início esperado de suas entregas, não ao comissionamento de uma usina. A inauguração marca assim um passo industrial à frente dos canteiros de obras. A produção de peças tão complexas está sendo preparada vários anos antes da instalação em futuros reatores.
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