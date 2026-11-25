Os preços no consumidor no Líbano aumentaram 2,04% entre setembro e outubro de 2026, segundo o Serviço Central de Estatística. Ao longo de 12 meses, o aumento foi de 16,17%, em comparação com 17,53% em setembro. Por conseguinte, a inflação anual está a abrandar, embora os preços tenham aumentado mais rapidamente de um mês para o outro.
Os dois números não comparam os mesmos períodos. 2.04 % medem a diferença entre dois meses sucessivos; 16.17% comparam o nível de preços de outubro de 2026 a outubro de 2025. Em Setembro, o aumento mensal tinha sido de 1,35%. O aumento de 17,53 por cento para 16,17 por cento ao longo de um ano não significa que os preços caíram em outubro. A título de ilustração, uma cesta idêntica à do índice, no valor de £1 milhão por ano antes, teria custado cerca de 1.162 milhões em outubro de 2026.
A educação aumenta 8,68 % ao longo do mês
A educação é refletida em dados de outubro: seu índice é 8,68 por cento maior do que em setembro. Este número, por si só, não indica quanto o custo de cada escola aumentou ou qual foi o efeito no orçamento de cada família. Uma família que paga pela educação e uma família que não paga por ela não tem a mesma estrutura de gastos, mesmo que vivam na mesma cidade.
Monte Líbano postou o maior aumento mensal
Entre as seis províncias para as quais a administração dá uma taxa mensal, o Monte Líbano registrou o maior aumento (+2,32%). O Norte segue (+1,92%), Beirute (+1,87%), Bekaa (+1,71%), Nabatiyah (+1,68%) e Sul (+1,56%). Estas diferenças dizem respeito à variação de preços, não ao seu nível absoluto: não permitem dizer que o mesmo cesto é mais caro no Monte Líbano do que em Beirute.
A administração relatou um limite para Nabatiyah: não poderia aumentar a maioria dos preços reais e teve que estimar um grande número deles para estabelecer o índice. A taxa publicada para o governo deve, portanto, ser lida com esta reserva, especialmente quando comparada de perto com a do Sul ou Bekaa.
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