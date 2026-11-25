Ottawa antecipa os primeiros pagamentos do prêmio Red Seal no início de dezembro. Esta assistência de C$ 5 mil destina-se àqueles que completaram um estágio e obtiveram uma certificação elegível. Mais de 18.000 pedidos foram recebidos, mas sua aprovação ainda não foi obtida.
O ministro do Emprego e Famílias Patty Hajdu anunciou em 24 de novembro em Gatineau que o Serviço Canadá começará a comunicar suas decisões nos próximos dias. Os primeiros pagamentos são esperados na primeira semana de dezembro. Este prazo diz respeito a arquivos aprovados, nem todos os que se candidataram desde a abertura do programa em 16 de novembro.
Quem pode pedir os 5.000 dólares?
Para a primeira fase, você deve ter concluído uma aprendizagem e obtido, a partir de 1o de abril de 2025, uma certificação elegível em um comércio designado Selo Vermelho pela província ou território. Os requisitos não se limitam, portanto, a uma contratação recente ou a um comércio especializado. O programa pode pagar um bônus para cada comércio para o qual as condições são cumpridas, até um máximo de C$ 50.000.
As pessoas certificadas entre 1 de abril de 2025 e 15 de novembro de 2026 podem ser aplicáveis até 31 de maio de 2027. Para certificações obtidas a partir de 16 de novembro de 2026, o prazo é de 12 meses a partir da data da certificação. Após a abertura do pedido, a documentação deve ser fornecida no prazo de 28 dias de calendário. Após esse tempo, o Serviço Canadá indicou que o processo deve ser repetido.
Outra maneira de julho 2027
Ottawa planeja estender o bônus às pessoas que obtêm certificação com base em sua experiência profissional, sem completar um programa de aprendizagem. Estes trabalhadores poderão apresentar um ficheiro a partir de Julho de 2027, incluindo se a sua certificação de qualificação foi obtida em ou após Abril 28, 2026. Este anúncio não abre o processo de Novembro.
Uma medida separada deve apoiar os aprendizes durante a sua formação técnica em classe. O Governo fornece um suplemento de C$400 por semana elegível, além da EI. O pagamento deve começar na primavera de 2027 e cobrir semanas de treinamento elegíveis a partir de janeiro 3. Este suplemento é para aqueles que ainda estão em treinamento, enquanto os $5,000 recompensas bônus obtendo certificação.
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