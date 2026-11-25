Alberta anuncia uma moção contra certos efeitos da Lei Federal Anti-Odiador. A província desafia a remoção de uma defesa relacionada à boa fé expressão religiosa. Se for aprovada, a moção convidará o governo de Alberta a agir sem alterar o Código Penal.

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Na terça-feira, 24 de novembro, o Governo de Alberta anunciou que iria mover uma moção para sua Assembleia Legislativa em resposta à Lei Federal Anti-Odiador. A primeira-ministra Danielle Smith desafia a remoção de uma defesa relacionada com opiniões religiosas expressas de boa fé. A moção não é apresentada como aprovada e, mesmo que fosse, não devolveria essa defesa ao Código Penal.

O que o Parlamento Federal mudou

Bill C-9 recebeu Royal Assent em 18 de junho e entrou em vigor em 18 de julho. Elimina a defesa baseada em opiniões religiosas expressas de boa fé em dois casos específicos: acusação pela promoção voluntária do ódio e acusação pela promoção voluntária do anti-semitismo através da aprovação, negação ou banalização do Holocausto.

O texto distingue esta supressão do limiar de infracção. Uma declaração não é propaganda de ódio simplesmente porque ofende. A lei especifica que as discussões de interesse público, incluindo discussões religiosas, educativas, políticas ou científicas, são permitidas quando não preenchem os critérios para crimes. Também cria infracções relacionadas com a intimidação e obstrução do acesso a determinados locais de culto ou instituições comunitárias.

O que a província pretende fazer

Edmonton invoca seu Alberta Soberania Act dentro de um Canadá unido. Segundo o governo provincial, a moção pediria ao gabinete que considerasse medidas legais para proteger a expressão legal e informar o povo sobre seus direitos. O Ministro da Justiça da província, Mickey Amery, acredita que o desaparecimento da defesa pode desencorajar declarações não ilegais. Esta é uma avaliação feita pelo governo provincial, não uma decisão judicial.

O governo afirma que já convidou os procuradores Albertan em setembro para considerar a liberdade de expressão e não para processar apenas com o fundamento de que uma opinião é controversa ou impopular. Estas orientações estão sujeitas a um processo judicial. São distintos do texto federal, que continua a ser aplicado. O próximo passo é considerar a moção da Assembleia Legislativa de Alberta.

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