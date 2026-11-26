Ataques aéreos foram relatados em 26 de novembro perto de Ain el-Tineh. Israel reivindicou um deles. Não havia balanço confirmado de vítimas.

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Novos ataques aéreos israelenses foram relatados na quinta-feira, 26 de novembro, no oeste do vale do Bekaa, especialmente nas proximidades de Ain el-Tineh. O Exército israelense reivindicou um ataque na região. Não havia balanço confirmado de vítimas no momento da publicação.

Explosões no oeste do vale

Vários correspondentes libaneses relataram explosões perto de Ain el-Tineh. As primeiras informações indicam ataques também na região de Toumat Niha. Os relatos divergem sobre o número de ataques e ainda não permitem estabelecer a extensão dos danos. Trata-se da localidade no oeste do Bekaa, não do bairro de mesmo nome em Beirute.

Israel reivindica o ataque perto de Ain el-Tineh

Ella Waweya, porta-voz em língua árabe do Exército israelense, afirmou que a operação tinha como alvo uma instalação que ela atribui ao Hezbollah. A natureza do local atingido não foi verificada de forma independente. A declaração não confirma os alvos nem as consequências dos outros ataques relatados. Até a publicação, o centro de operações de emergência do Ministério da Saúde libanês não havia divulgado um balanço para esse episódio.

Esses bombardeios são distintos do ataque de 19 de novembro em Janta, no leste do Bekaa, também reivindicado por Israel. As autoridades libanesas também não haviam publicado um balanço consolidado dos episódios de quinta-feira no sul do Líbano.

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