Um estudo da Universidade do Nordeste mede o risco de reidentificação em entrevistas simuladas e os limites das proteções testadas.

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Remover os nomes de uma entrevista nem sempre é suficiente para proteger o orador. Uma obra da Universidade Nordeste, pré-publicada em 4 de outubro e apresentada pela Universidade em 24 de novembro, mediu 822 entrevistas fictícias. Revela falhas na anonimização dos textos, mas não permite calcular o risco de qualquer conta sob pseudônimo.

Um teste em entrevistas construído para o experimento

As 822 entrevistas foram baseadas em informações já públicas sobre pessoas conhecidas pelos pesquisadores. As entrevistas foram simuladas: não foram testemunho privado ou amostra representativa de usuários anônimos da internet. A equipe comparou quinze configurações. Os sistemas mais eficientes identificaram o falante em cerca de 400 entrevistas. Sem acesso à internet, três modelos ainda identificaram corretamente entre 15% e 28% das pessoas nesse corpus.

Aproximadamente nove em cada dez respostas foram precisas entre aqueles com alta ou muito alta confiança nos sistemas. Esta proporção não se aplica a todas as respostas ou sistemas. Uma resposta confiante não é prova de identidade; a falsa reconciliação também pode expor uma pessoa a suspeita ou assédio.

O que a releitura de um testemunho pode mudar

Em um segundo teste, das 143 entrevistas selecionadas dentre aquelas cujos falantes já haviam sido identificados, a equipe avaliou uma escrita mais conservadora das transcrições. A proporção média de identificações diminuiu de 75,1% para 35,1% neste subconjunto. O risco não desapareceu e estas duas taxas não descrevem todos os 822 textos.

Para um editorial que promete proteger uma testemunha, não basta substituir seu nome. Uma revisão deve avaliar toda a narrativa e seu contexto editorial, incluindo as peças e seus metadados. Uma equipe pode reformular ou remover detalhes desnecessários de acordo com a testemunha, limitar a circulação do documento original e evitar o envio para um serviço de terceiros para testá-lo. Se a revelação da identidade teria sérias consequências, é necessário reavaliar com a pessoa o que pode ser publicado e o que é melhor lembrar.

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