Três textos, publicados em 1991, 2004 e 2006, lançam luz sobre três exigências do metropolitano: o direito ao retorno, a liberdade de consciência e as instituições comuns.

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Para Georges Khodr, viver juntos era verdadeiro para certas coisas: a possibilidade de voltar à sua aldeia após a guerra, a liberdade de consciência e o direito de não depender de um protetor comunitário. Três textos do Metropolita ortodoxo do Monte Líbano seguem este raciocínio de 1991 a 2006.

1991: voltando para casa além das fronteiras da guerra

Em 16 de novembro de 1991, Khodr escreveu sobre famílias deslocadas durante a guerra civil. Ele não lhes pede que esperem pela reconciliação abstrata. Segundo ele, o regresso exige uma decisão do Estado. Defende a liberdade de viver na região de sua escolha e a restituição do que as famílias perderam. Ele também advertiu que fazer da reconstrução completa das aldeias um pré-requisito para seu retorno prolongaria o exílio por vários anos.

O seu ponto é tanto sobre lugares como sobre pessoas. Em sua opinião, a maioria da comunidade de uma região não conseguia decidir quem poderia viver lá sozinha. Invoca os direitos humanos e as suas crenças religiosas, mas distingue a reconciliação, que exige trabalho entre os habitantes, e a decisão pública que permite o regresso.

2004: liberdade de consciência, além do diálogo polido

Num texto de 13 de Março de 2004, o Metropolita examina uma declaração de uma reunião de organizações e personalidades muçulmanas em Beirute. Leva a sério o compromisso de respeitar os outros. Ele então sente o significado disso fazendo perguntas concretas: a igualdade é válida entre crentes de diferentes religiões, entre mulheres e homens, e para uma pessoa que quer mudar de religião?

Essas questões partem do discurso das circunstâncias. Khodr não afirma que o texto esgota a diversidade do Islão libanês. Ao lê-lo de perto, torna o diálogo um lugar onde os desacordos podem ser expressos abertamente, sem desistir antecipadamente de garantias iguais para todos.

2006: um Estado comum que deixa margem para desacordo

16 de Dezembro de 2006, emLíbano possívelKhodr vai de encontrar confissões para exercer poder. Combina a saída do clientelismo com uma administração baseada na competência e na convicção de que está efectivamente representada no Parlamento. Não pediu aos libaneses que adotassem as mesmas escolhas políticas. Pede-lhes que discutam estas escolhas sem ameaçar a segurança física ou os direitos dos outros.

Por conseguinte, os três textos não propõem o mesmo em três nomes. Em 1991, o objectivo era tornar possível um regresso. Em 2004, verificar a extensão da liberdade. Em 2006, para que as instituições funcionem em desacordo. Khodr faz assim viver juntos uma questão de direitos e conduta pública, não um mero elogio à diversidade.

Arquivos fotográficos: Mosteiro ortodoxo de Balamand, Norte do Líbano. François El Bacha / Libnanews.

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