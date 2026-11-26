O Roteiro aborda dados, serviços públicos e formação. O programa com a Oracle tem um alvo de 50.000 pessoas para treinar.

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No Líbano, o projecto de estratégia nacional para a inteligência artificial até 2032 distingue entre projectos de governação, infra-estruturas e formação. A versão pesquisável foi submetida para comentário até 31 de outubro. A sua publicação não significa que cada projecto já tenha um orçamento ou uma decisão de execução.

Em 25 de novembro, durante um workshop da Câmara de Comércio de Beirute e do Monte Líbano, Kamal Shehadi apresentou novamente formas de financiar a adoção de IA por empresas: fundos de investimento, linhas de crédito, co-financiamento para PME e acesso a créditos de computação em nuvem. Ele os descreveu como desenvolvendo projetos, sem anunciar uma janela aberta ou desembolso.

Um roteiro, vários projectos para distinguir

O Ministério da Tecnologia e Inteligência Artificial, em particular, apresenta trabalhos sobre identidade digital, interoperabilidade dos serviços e proteção de dados. Estes tijolos não são todos aplicações de inteligência artificial. Registros confiáveis e regras de compartilhamento podem melhorar um serviço público sem automatizar sua decisão. Por outro lado, um serviço que processa dados sensíveis deve fornecer garantias desde o início do seu desenho, quer utilize ou não um modelo d ».

O Ministério dá um exemplo de trabalho já realizado: a conversão dos ficheiros em papel do Ministério das Pessoas Deslocadas em arquivos digitais e o desenvolvimento de um portal de aplicações. A manutenção de registros digitais e o desenvolvimento de portal são marcos distintos na implementação em larga escala: a submissão não fornece informações sobre o número de aplicações processadas através deste canal.

Só o roteiro e os projectos de transformação digital não nos permitem estabelecer quais os serviços já abertos. Para o saber, é necessário poder verificar, numa base projecto-a-projecto, a administração responsável, a base jurídica para o tratamento de dados, o financiamento e o calendário de envio. Os usuários também devem saber quem pode corrigir um erro ou reconsiderar uma decisão.

A formação é um componente separado

O Ministério de Kamal Shehadi relatou um protocolo com a Oracle para treinar 50.000 pessoas no Líbano durante cinco anos em computação em nuvem, IA e aprendizado de máquina. Este número é um objectivo anunciado pelos parceiros. Não mede os indivíduos que estão registados ou que completaram a formação.

Por conseguinte, o acompanhamento da estratégia deverá permitir distinguir três resultados verificáveis: os serviços públicos efectivamente acessíveis, a formação completa e as regras de protecção aplicáveis aos projectos em curso. O documento apresentado apenas para consulta não apresenta uma avaliação desses resultados.

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