Evitar uma nova guerra: prioridade de Salam

Nawaf Salam quer evitar uma nova guerra no Líbano. O Primeiro-Ministro reafirmou esta prioridade na segunda-feira, 9 de novembro de 2026, numa reunião ministerial no Grande Serail em Beirute. Esta declaração estendeu uma entrevista divulgada no dia anterior, na qual defendeu o monopólio estatal sobre armas e decisões de guerra e paz.
A proteção do país, sua segurança e estabilidade devem orientar a ação governamental, disse Nawaf Salam na abertura da reunião. Os Ministros analisaram os desenvolvimentos no Líbano e na região, bem como várias questões de segurança e diárias. O registro oficial não menciona qualquer decisão envolvendo o país em um confronto militar.
Ambas as intervenções especificam a mesma posição com um dia de diferença. No domingo, o chefe de governo respondeu às críticas de um poder hesitante diante da mudança regional. Na segunda-feira, colocou a prevenção da guerra no topo das prioridades ministeriais. Liga esta protecção à autoridade das instituições libanesas, e não depois das relações de poder externas.
Nawaf Salam quer evitar uma nova guerra
Em sua entrevista publicada no domingo, 8 de novembro, o primeiro-ministro desafiou as acusações de confusão contra seu governo. Ele lamentou que os libaneses foram enganados por discursos apresentando o executivo como dependente de « apostas externas » ou « calculos ilusórios ».
Opôs-se a esta leitura como base institucional para sua ação. Seu governo, disse ele, atua sob a Constituição, a lei e a confiança parlamentar. Ele lembrou-se de ter obtido essa confiança duas vezes. Ele também se referiu à sua declaração ministerial como um quadro para o trabalho, independentemente dos cenários previstos no exterior.
Esta resposta surge como as consequências das eleições americanas e israelitas alimentam as questões no Líbano. No entanto, Salam se recusa a apresentar essas mudanças como princípio orientador da ação governamental. Ele afirma manter sua linha, independentemente da natureza dos desenvolvimentos externos.
Assim, o Primeiro-Ministro distingue os meios diplomáticos que tenciona mobilizar das dependências políticas que denuncia. Garante que os recursos próprios e as relações do Líbano com países amigos são utilizados para manter uma rede de segurança. Não apresenta estes passos como uma garantia já adquirida contra qualquer escalada.
Armas e decisão de guerra nas mãos do Estado
O coração de sua intervenção é o poder de envolver o Líbano em conflitos. Segundo Nawaf Salam, a proteção do país exige que todos respeitem dois princípios: reservar ao Estado a decisão de paz e guerra, e garantir-lhe a exclusividade das armas. Assegura-se de que seguirá esta política sem parar.
Também denunciou os laços externos que, segundo ele, levam regularmente o país a « guerras absurdas ». Ele advertiu que esses compromissos poderiam oferecer a Israel novos pretextos para expandir sua ocupação do Sul. Referiu-se à continuação da destruição, morte e deslocamento.
Estas declarações expressam o seu aviso político das consequências de um novo confronto. Não constituem o anúncio de uma operação israelita específica. Salam não deu um calendário militar ou descrição de um plano ofensivo. Ele pediu que a razão e os melhores interesses do Líbano prevalecessem sobre os cálculos regionais.
O chefe de governo opôs-se à sua abordagem aos atores que ele acusa de vincular seus interesses no exterior. Ele não os nomeou nas palavras citadas. A questão, no entanto, junta-se ao debate libanês sobre as armas do Hezbollah e sobre a capacidade do Estado de impor apenas as suas escolhas militares.
Sua intervenção não detalha uma nova fase operacional do desarmamento. Reafirma um objectivo político e institucional. Da mesma forma, a reunião ministerial de segunda-feira não inclui na sua acta qualquer prazo adicional ou novas disposições nesta matéria.
Um aviso já dado a Baabda
Na entrevista, o próprio Nawaf Salam referiu-se à sua declaração de 4 de Novembro, após o seu encontro com o Presidente Joseph Aoun. Em Baabda, ele advertiu contra qualquer nova aventura militar que estava sendo realizada ao serviço de interesses externos. Sublinhou que o Líbano não podia suportar as consequências de tal confronto.
Ele então insistiu na situação do povo do Sul. As perdas humanas, as habitações destruídas e os meios de subsistência perdidos estavam no centro do seu aviso. Defendeu o direito de viver em segurança e recusou-se a impor-lhes uma nova guerra.
Por conseguinte, as observações de 8 e 9 de Novembro continuam esta posição. Sua novidade se deve principalmente à resposta direta às acusações de detentismo. Salam afirma que seu governo segue sua própria política, enquanto busca relações diplomáticas libanesas para reduzir os perigos.
Entre negociações com o Irão e ameaças israelitas
O contexto regional permanece incerto. Donald Trump estimou domingo, 8 de novembro, que novos ataques americanos contra o Irã eram muito improváveis. Esta avaliação estava condicionada: o Presidente dos EUA referia-se ao progresso das negociações e à conclusão de um acordo que considerava suficientemente sólido.
Por conseguinte, as suas observações não constituem uma renúncia definitiva à opção militar. Foi anunciada segunda-feira em Washington uma reunião com o Primeiro-Ministro do Catar, Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani. O Qatar atua como mediador entre os Estados Unidos e o Irã.
O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, proferiu um discurso mais ameaçador no domingo. Ele afirmou que a missão de Israel sobre o Irã não foi concluída. Ele também ameaçou Hezbollah com greves muito graves se o movimento participou de um ataque iraniano a Israel.
Esta ameaça permanece condicional. Não demonstra que o Hezbollah tenha decidido participar numa possível retomada da guerra. Tampouco as declarações de Trump e Katz permitem concluir que um novo confronto é interrompido. É nesta incerteza que Salam reafirma a prioridade da preservação do Líbano.
Em Beirute, acompanhamento das medidas de segurança
A reunião de segunda-feira também centrou-se em medidas de segurança em Beirute e Grande Beirute. Os Ministros analisaram o reforço das patrulhas e o destacamento de segurança. Salam pediu esforços contínuos para proteger os habitantes e seus bens.
Em matéria de segurança alimentar, os debates incidiram na intensificação das inspecções de restaurantes, armazéns e centros de distribuição. Os ministérios e departamentos relevantes devem coordenar-se com a Autoridade Libanesa de Segurança Alimentar. Por último, os participantes debateram as medidas tomadas em torno do aeroporto para preservar a segurança da aviação. O relatório não detalha o conteúdo.
Foto da ilustração: Nawaf Salam em Nova York em setembro de 2026. Esta imagem não representa a reunião de 9 de novembro. © União Europeia, 2026 / Andrea Renault. Box retrato disponível sob licença CC BY 4.0; Libnanews vestido editorial, sem mudar o rosto.
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