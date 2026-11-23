De casas a oficinas em Sharjah, o talli é transmitido por tressing. O arquivo UNESCO lança luz sobre o que os artesãos preservam e evoluem.

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Nos Emirados Árabes Unidos, o talli reconhece-se em uma coleira ou manga, mas aprende com a roupa: na frente de uma almofada, vendo um artesão cruzar os fios no final de suas bobinas. Em 2022, esse know-how foi incorporado ao patrimônio cultural intangível da humanidade, e foi passado para a casa, para as oficinas e para as escolas de design em Sharjah.

Uma banda feita antes de ser costurada

O talli não é um padrão bordado diretamente em um vestido. Primeiro, uma faixa estreita é tecida e depois costurada na roupa. O Ministério da Cultura de Emirati está particularmente preocupado comtobice akandurae ao longo das pernas das calças. O serviço cultural de Abu Dhabi também aponta bandas costuradas lado a lado para formar uma fronteira mais ampla. O galão adorna tanto roupas diárias como vestidos cerimoniais.

A almofada sobre a qual a trança forma repousa sobre um suporte de metal, okajoujahOs fios são enrolados em bobinas. O serviço cultural de Abu Dhabi indica de oito a cinquenta, dependendo da complexidade do motivo. Nos modelos descritos, uma banda central metalizada de dois fios é maior do que aquela com um único fio. Os fios metálicos sintéticos substituíram o ouro genuíno e a prata na prática descrita hoje pela instituição.

Aprender um movimento, ouvir uma história

No caso da UNESCO, a transmissão familiar vai principalmente de mãe para filha. Mas o aprendizado não se limita a duas pessoas. As mulheres se reúnem em casas ou em seu bairro para trançar. Há maneiras de fazer as coisas, mas também histórias e provérbios. Estes encontros são um dos aspectos do know-how reconhecido em 2022 no arquivo nacional 01712; o registro não recompensa um único motivo ou uma determinada cidade.

O mesmo ficheiro descreve uma transmissão mais formal para escolas, universidades e centros de património. Em Sharjah, o Centro Tradicional de Comércio do Instituto Heritage coloca o talli entre o know-how que acompanha e apresenta a prática na oficina como meio de transmiti-los. Um workshop e um encontro de bairro não cumprem a mesma função: o primeiro abre a aprendizagem para um novo público, o segundo circula em conjunto os gestos e as histórias que os acompanham.

Em Sharjah, também manter o tempo de fabricação

Em seu relatório 2024 à Rede Cidades Criativas da UNESCO, Sharjah revê o trabalho do Conselho Irthi entre 2018 e 2023. Duas publicações bilíngues são dedicadas a Talli. O relatório identifica mais de 100 modelos tradicionais ou experimentais documentados, com seus materiais, método e número de horas necessárias. Este último detalhe informa sobre o trabalho que um simples motivo fotografado não permite apreciar.

A cidade afirma que mais de 300 artesãos Emirati baseados em Sharjah foram treinados em artesanato e design como parte do programa. Este número abrange várias profissões: não mede o número de tranças de tali ou o seu número actual nos Emirados. O relatório também distingue outra experiência: em 2022, cinco estudantes da Universidade Americana de Sharjah participaram em documentação tridimensional de modelos de quatro ofícios. Aqui, novamente, o arquivo vai além do único tali.

A banda também sabe que usa fora da roupa. Para a coleção Zenobia, Irthi associou o tali e a marquetaria com o designer Nada Debs, baseado em formas de contêineres associadas às tradições beduínas. O objeto muda, mas a trança continua sendo um trabalho completo. Esta é a diferença entre retomar a aparência de um motivo e continuar a ensinar o gesto que torna possível fazê-lo.

Arquivo: Um artesão trabalha com fios e uma almofada em Abu Dhabi, dezembro de 2019. Fotografia ilustrativa no emirati de artesanato têxtil, fora do programa de Sharjah. Kaiser Firdhous / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Vista Libnanews.

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