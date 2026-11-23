Voltar ao Iraque não significa encontrar o seu lar. A Organização Internacional para a Migração registrou quase cinco milhões de pessoas retornando às suas comunidades até o final de 2025. A sua contagem não indica se vivem na sua antiga habitação, têm serviços básicos ou recebem compensação.

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Voltar ao Iraque não significa encontrar o seu lar. A Organização Internacional para a Migração registrou quase cinco milhões de pessoas retornando às suas comunidades até o final de 2025. A sua contagem não indica se vivem na sua antiga habitação, têm serviços básicos ou recebem compensação.

Um retorno é contado em uma escala de localidade

O Relatório de Monitoramento da IOM n.o 135, publicado em março de 2026, incluiu 4.954,518 pessoas retornando às suas comunidades de origem e 9.97.334 pessoas ainda deslocadas internamente em 31 de dezembro de 2025. Esses dados, provenientes de uma rede de informantes locais, cobrem as viagens desde janeiro de 2014. Este não é nem o número de retornos de 2025 sozinho, nem uma estimativa da situação em 23 de novembro de 2026.

A pessoa é contada como renda, mesmo que viva com um parente, em outra habitação ou num abrigo temporário, em vez de na sua antiga habitação. Por outro lado, uma viagem a outro município pode encerrar uma estadia num acampamento sem contar como retorno a esta pesquisa. Essas distinções explicam porque o número de retornos não é suficiente para julgar as condições de vida.

Os serviços públicos não são lidos em números iniciais

Para avaliar as condições nas áreas de retorno, a OIM e seus parceiros utilizam outra ferramenta. O índice identifica 16 indicadores divididos em dois grupos: meios de subsistência e serviços básicos, coesão social e percepção da segurança. Os pontos seguintes incluem o acesso ao mercado, o funcionamento dos serviços administrativos e a disponibilidade de electricidade. Classifica localidades, não famílias, e não concede quaisquer direitos individuais.

O Plano de Resposta da OIM 2026 identifica, nomeadamente, a habitação danificada, as disputas fundiárias e a falta de título como obstáculos à reinstalação sustentável. Dificuldades em acessar documentos de registro civil também podem limitar o uso de serviços. Duas famílias contadas como renda na mesma área podem, portanto, viver em condições muito diferentes.

Um pedido de indemnização segue um processo separado

A Lei n.o 20 do Iraque de 2009 prevê um mecanismo de reparação para certos danos causados por operações de guerra, erros militares ou atos terroristas. O texto foi alterado, nomeadamente em 2020. O regime de compensação cobre os danos reconhecidos num caso: não basta estabelecer um direito de pagamento numa conta de retorno. Por outro lado, uma decisão individual não demonstra que os serviços necessários para o trabalho de regresso.

Em Jurf al-Sakhar, a abertura anunciada em 20 de novembro de um comando conjunto dizia respeito à organização das forças. Os documentos consultados não estabelecem retornos coletivos, status de serviços para os habitantes deslocados ou compensação local. Serão necessárias informações sobre cada uma destas questões para medir as consequências civis da reorganização.

Arquivo: Tiger in Bagdá, 31 de julho de 2016. A fotografia não mostra o Jurf al- Sakhar. Dominique A. Pineiro / Departamento de Defesa dos EUA, Domínio Público Federal dos EUA. Boxe e composição Libnanews.

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