O Ministério da Justiça da Arménia abriu a consulta sobre o projecto de Constituição. O preâmbulo proposto já não se refere à Declaração de Independência de 1990. Nikol Pachinian pede à oposição que apoie a organização de um referendo, que deve ser aprovado por dois terços dos deputados e não tem data.

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O Ministério da Justiça arménio publicou na segunda-feira, 23 de Novembro, uma primeira versão do projecto de Constituição e convidou os cidadãos a proporem alterações. O novo preâmbulo, do qual o primeiro-ministro Nikol Pachinian leu um trecho, coloca o futuro do Estado dentro de suas fronteiras internacionalmente reconhecidas, sem repetir a referência do texto atual à Declaração de Independência de 1990. A actual Constituição não mudou e não foi anunciada a data do referendo.

O que muda no preâmbulo proposto

A Constituição actual refere-se aos princípios do Estado arménio e aos objectivos nacionais estabelecidos na Declaração de Independência de 23 de Agosto de 1990. O preâmbulo apresentado na segunda-feira faz parte de outra formulação: define o objetivo de um Estado independente e pacífico em seu território internacionalmente reconhecido. O Departamento de Justiça salienta que o texto ainda pode ser alterado durante a consulta.

A questão vai além do debate institucional em Yerevan. O Presidente Ilham Aliyev do Azerbaijão apresentou a retirada desta referência como condição para a assinatura de um acordo de paz: na sua opinião, a referência à Declaração de 1990 equivale a um pedido sobre Nagorny Karabakh. Yerevan contesta esta interpretação. Na segunda-feira, Pachinian disse que a adoção de uma nova Constituição era uma forma de conseguir a assinatura e ratificação de um acordo de paz com o Azerbaijão. Este é o objectivo anunciado pelo Primeiro-Ministro, e não um acordo alcançado pela publicação do projecto.

O referendo ainda não é chamado

O artigo 202.o da actual Constituição exige um referendo para adoptar uma nova Constituição. Para submeter o projecto ao eleitorado, a Assembleia Nacional deve votar por uma maioria de dois terços de todos os seus deputados. De acordo com Pachinian, seu grupo, Contrato Civil, são seis vozes deste limiar. Mais uma vez, convidou a oposição a votar a favor de um referendo, que não equivaleria a aprovar o texto em si.

O Primeiro-Ministro reiterou o compromisso que assumiu em 19 de Novembro: demitir-se-ia se os eleitores rejeitassem o texto e, se fosse adoptado, não procuraria um novo mandato como Primeiro-Ministro após as próximas eleições. Nesta fase, a nova etapa é a publicação do projeto pela Justiça, que abre o debate público antes de qualquer decisão parlamentar.

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