Fiat El Djazaïr abriu as inscrições para o Grande Panda reunidos em Tafraoui em 23 de novembro. Os preços começam em 2.949.000 dinares para Pop e 3.299.000 dinares para La Prima. O processo não vale a pena encomendar. Nenhum prazo de entrega é anunciado.

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Fiat El Djazaïr abriu, segunda-feira 23 de novembro, as inscrições para seu Grande Panda montado em Tafraoui, na wilaya de Oran. A versão pop é exibida a partir de 2.949.000 dinares argelinos. O processo online não envolve o comprador e não define uma data de entrega.

Dois prémios para o Grande Panda na Argélia

O catálogo local anuncia 3.299.000 dinares para o acabamento La Prima, 350.000 dinares mais do que o Pop ao preço inicial. Ambas as versões têm o mesmo motor a gasolina de 72 cavalos e uma transmissão manual de 5 velocidades. A diferença inclui o equipamento. Fiat anuncia para os projetores LED La Prima, uma câmera traseira e um ecrã táctil de 10,25 polegadas. Pop mantém um aparelho digital e suporte a smartphones.

O fabricante só abre as inscrições no seu site argelino. Seu catálogo convida o candidato a se registrar e, em seguida, especifica que Fiat irá contatá-lo novamente. Ele não dá o tamanho do primeiro lote ou agenda de entrega chave. O preço anunciado permite assim comparar os dois acabamentos, mas não informa sobre a disponibilidade imediata. A Fiat afirma que o modelo é elegível para crédito ao consumidor, sem anunciar em sua liberação de taxa ou agenda.

Em Tafraoui, o lançamento comercial segue o ritmo

Fiat destaca uma montagem de componentes desmontados, um processo conhecido como DRC. O fabricante anuncia uma taxa de integração local de mais de 20% para este modelo. Sua liberação não quebra esta taxa por peça ou fornecedor. A assembleia na Argélia não significa, portanto, que todos os componentes sejam fabricados lá.

Esta abertura das inscrições é um passo que Stellantis anunciou em abril quando o site foi lançado. O grupo relatou que havia produzido 53 mil veículos em Tafraoui em 2025, todos modelos combinados. Foi alvo de 90.000 unidades para 2026 e até 135.000 por ano em 2028. Estes objectivos abrangem toda a fábrica. Eles não dão o número de Grand Pandas já montado ou os carros Fiat pretende entregar neste lançamento.

Ilustração: Fiat Grande Panda híbrido fotografado na Alemanha em 14 de setembro de 2025. Este arquivo não mostra nem a versão da gasolina comercializada na Argélia nem o lançamento de Tafraoui. M 93 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 DE; toda a foto redimensionada, Libnanews vestir sob a mesma licença.

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