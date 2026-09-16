Depósitos bancários: nos bastidores entre Beirute e o Fundo Monetário

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O projeto de lei pretendia organizar o tratamento das perdas financeiras e o reembolso dos depositantes libaneses avança de forma muito menos linear do que o debate público sugere. Por trás de desentendimentos conhecidos sobre a distribuição de perdas entre o Estado, o Banco do Líbano, bancos e seus acionistas, Annahar, de 16 de setembro de 2026, descreve um processo legislativo incomum: as observações atribuídas ao Fundo Monetário Internacional continuariam a chegar mesmo quando os textos já estão em discussão, forçando os funcionários libaneses a assumirem as disposições já discutidas.

Este mecanismo contribuirá directamente para atrasos. Ela também fornece uma melhor compreensão do porquê o governador do Banco do Líbano, Karim Suaid, não espera uma rápida adoção do texto sobre organização financeira e retorno de depósitos.

Segundo Annahar, Karim Souaid mencionou recentemente um horizonte de até oito meses antes da adoção do projeto. O jornal diário afirma que esta estimativa não era necessariamente uma crítica ao Parlamento. O programa centrar-se-ia na forma como os textos financeiros negociados com o Fundo foram desenvolvidos, alterados e revistos.

O assunto é particularmente sensível. Este projeto deve determinar as regras para lidar com parte das consequências da crise bancária que privaram os depositantes de acesso normal ao seu dinheiro. Deve também complementar a legislação já adoptada em matéria de reestruturação bancária. No entanto, de acordo com as informações publicadas por Annahar, o texto ainda não atingiu uma forma suficientemente estável para permitir uma viagem parlamentar ordinária.

Alterações após o início do trabalho parlamentar

A confiança mais interessante de Annahar diz respeito à circulação das observações do Fundo Monetário.

O jornal explica que, num processo legislativo tradicional, o Conselho de Ministros adopta um projecto e transmite-o ao Parlamento. As comissões parlamentares examinam-na antes de passar perante a assembleia.

Nos textos relacionados com o programa de reformas financeiras, o funcionamento seria diferente.

Segundo Annahar, de 16 de Setembro, uma vez que o projecto tenha sido transmitido ao Parlamento e a sua análise tenha começado, novas listas de comentários e alterações atribuídos ao Fundo Monetário poderão ainda chegar aos funcionários libaneses.

A comissão parlamentar seria então confrontada com um texto comovente.

Algumas disposições já discutidas devem ser reabertas. Em alguns casos, a revisão poderia até dizer respeito a artigos sobre os quais já havia havido votação.

O problema não é, portanto, apenas a existência de diferenças entre o Líbano e o Fundo. É devido ao momento em que essas diferenças aparecem no processo.

Um texto considerado suficientemente bem sucedido para ser transmitido ao Parlamento poderá continuar a evoluir após a sua chegada aos deputados.

Annahar considera que este método já contribuiu para prolongar consideravelmente a análise das reformas financeiras anteriores.

Observações de circuitos incomuns

A vida diária revela outro detalhe muito mais surpreendente.

Segundo Annahar, de 16 de Setembro, não haveria correspondência formal directa entre o Fundo Monetário e o Parlamento neste processo.

Algumas observações viriam através do governo ou conselheiros. O jornal até evoca transmissões por mensagens instantâneas ou por e-mail que não assumiriam a forma de correspondência institucional tradicional com o Parlamento.

Esta informação merece ser tratada com precisão. Annahar não diz que as leis libanesas são elaboradas diretamente pelo Fundo Monetário. Descreve um mecanismo no qual as observações atribuídas à instituição internacional chegam aos responsáveis enquanto o processo legislativo já está em curso.

Mas este método levanta uma questão institucional óbvia: quando é que um projecto negociado com uma organização internacional se torna definitivo o suficiente para ser transmitido ao legislador?

O problema é tanto mais importante quanto as mudanças não são marginais.

A Annahar recorda que, durante a revisão da Lei de Reestruturação Bancária, as observações recebidas durante o projecto poderiam ter preocupado uma parte significativa do texto.

A comissão teve de voltar ao seu próprio trabalho.

O governo teria assumido o texto

Além disso, o projecto sobre o défice e os depósitos financeiros deixaria de estar nas mãos do Parlamento.

Annahar relata que Nawaf Salam teria assumido o projeto para reconsiderar.

Este movimento explica em parte porque Karim Suaid não considera sua adoção iminente.

Assim, a questão não é apenas quanto tempo o Parlamento vai demorar a votar a lei. Em primeiro lugar, deve ser conseguida uma versão suficientemente estável entre o Governo, as autoridades financeiras e o Fundo Monetário.

No entanto, as diferenças permanecem significativas.

A visita a Beirute de uma delegação do Fundo é precisamente neste contexto. O projeto sobre organização financeira e retorno de depósitos é uma das principais questões discutidas.

O ponto central de atrito continua a ser a forma como as perdas acumuladas desde a crise serão absorvidas.

Quem vai pagar a conta?

Por trás das discussões técnicas está uma questão simples e politicamente explosiva: quem vai suportar as perdas?

O Estado pode ser chamado a assumir parte do fardo. O Banco do Líbano é directamente afectado pela dimensão do seu balanço e pelas responsabilidades acumuladas nos anos anteriores à crise. Os bancos comerciais estão igualmente no centro do regime. O destino dos seus accionistas e do seu capital é um dos pontos sensíveis das negociações.

Finalmente vêm os depositantes.

Qualquer arquitectura financeira é julgada no Líbano através de uma pergunta: que parte dos seus depósitos poderão recuperar, de acordo com que calendário e em que forma?

A Annahar indicou que as discussões com o Fundo incluíam mecanismos para a atribuição de perdas e reestruturação e recapitalização de bancos.

Por conseguinte, o projecto deve arbitrar entre interesses directamente contraditórios.

Muita perda para os depositantes seria politicamente difícil e socialmente pesada. A imposição de encargos ao Estado equivale a transferi-lo para as finanças públicas e, por conseguinte, para os contribuintes. Impor uma recapitalização maciça dos bancos pode levar ao desaparecimento ou à reestruturação de parte do sector.

Não há solução sem custos.

É precisamente por isso que cada modificação do texto provoca uma nova batalha.

Karim Souaid não acredita em adoção rápida

Neste contexto, a estimativa do Governador do Banco do Líbano assume outro significado.

Segundo Annahar, Karim Suaid indicou que a lei pode não vir a existir por vários meses. O jornal insiste em que esta avaliação não visa necessariamente o ritmo dos trabalhos do Parlamento.

Em vez disso, o Governador teria tido em conta todo o processo: negociações, alterações, arbitragens governamentais, observações do Fundo, revisão de comissões e, em seguida, adoção parlamentar.

A diferença é importante.

Acusar os deputados de atrasarem as reformas não permitiria explicar por que razão os projectos se apresentam antes de continuarem a sofrer alterações substanciais.

Annahar estima que esse método pode adicionar seis a oito meses a um texto.

A responsabilidade pelo atraso torna-se, portanto, difusa.

O governo está a negociar. O Fundo faz exigências ou observações. O Parlamento está a ponderar. As autoridades financeiras intervêm. Depois, alguns arranjos voltam ao circuito.

Entretanto, os depositantes estão à espera.

Uma batalha em torno do artigo sobre bancos

O desacordo diz respeito, nomeadamente, às condições impostas ao sector bancário.

Annahar relata que as discussões sobre o mecanismo de recapitalização e apuramento do balanço continuam difíceis. O objectivo declarado é determinar quais os bancos que podem recuperar uma posição financeira viável e que terão de ser reestruturados ou retirados do mercado.

Esta etapa é inseparável do processamento de depósitos.

Um banco não pode ser declarado viável sem determinar o valor real dos seus activos, perdas e passivos que ainda pode honrar.

Desde o início da crise, o Fundo tem sublinhado a necessidade de reconhecer as perdas em vez de as atrasar indefinidamente.

Mas partilhar estas perdas continua a ser o cerne do conflito libanês.

Cada ator procura reduzir sua participação.

Os bancos defendem a sua sobrevivência e os seus accionistas. O Estado procura evitar mais encargos financeiros. O Banco do Líbano deve preservar a sua futura capacidade de conduzir a política monetária. Os depositantes exigem o retorno de seus ativos.

A lei tem de transformar este conflito em regras.

É precisamente isso que explica a sua dificuldade.

O Fundo, um parceiro indispensável mas contestado

A relação com o Fundo Monetário continua, portanto, ambivalente.

O Líbano precisa de um acordo internacional para restabelecer parte da sua credibilidade financeira e facilitar o acesso ao financiamento externo. O Fundo procura uma série de reformas para tornar o sistema financeiro sustentável.

Mas a forma como estes requisitos entram no próprio procedimento nacional torna-se um assunto.

A informação publicada por Annahar destaca uma área que não é visível no processo: o movimento de mudanças entre especialistas internacionais, o governo e parlamentares.

Se os comentários continuarem a chegar após a transmissão oficial dos projectos, o debate já não se concentra exclusivamente no seu conteúdo. Também diz respeito ao método utilizado para produzir a lei.

Esta questão está longe de ser secundária.

Uma reforma tão importante como a dos depósitos deve determinar o destino de parte das poupanças acumuladas pelos libaneses durante décadas. Irá também redesenhar o sector bancário e determinar a distribuição de uma parte considerável das perdas financeiras.

Por conseguinte, a estabilidade jurídica do texto é essencial.

Ao contrário, Annahar descreve um processo onde o projeto pode continuar a mudar enquanto sua revisão já está em andamento.

Oito meses que ainda podem ser caros para os candidatos

O horizonte mencionado por Karim Souaid não significa que a lei será necessariamente aprovada em oito meses. Em vez disso, dá uma idéia de quanto tempo o processo pode levar se as diferenças atuais persistirem.

Nenhuma das informações publicadas ainda permite obter a versão final do texto.

Também não é possível determinar precisamente o que cada categoria de candidatos irá recuperar. As modalidades finais continuam a depender das arbitragens que ainda têm de ser realizadas.

É precisamente isso que torna importantes as confidências de Annahar.

Mostram que, por detrás das declarações públicas sobre a urgência das reformas, a lei mais esperada pelos candidatos libaneses continua a ser negociada a vários níveis. E que o texto apresentado amanhã aos deputados ao Parlamento Europeu pode não ser exactamente o que circula hoje entre Beirute e o Fundo Monetário.

Para os depositantes, o debate institucional tem uma consequência muito concreta: enquanto os funcionários libaneses e o Fundo não estabilizarem o seu compromisso sobre perdas, bancos e depósitos, o calendário de retorno também permanecerá suspenso.