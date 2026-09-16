Aoun quer um acordo de segurança com Israel

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Presidente libanês Joseph Aoun disse terça-feira 15 setembro 2026 que ele queria negociar umacordo de Segurança com Israelantes de qualquer paz, reafirmando a sua vontade de desarmar o Hezbollah sem causar confronto interno. Ao mesmo tempo, o Chefe de Estado apela a uma força temporária europeia ou internacional para evitar um vazio de segurança no sul do Líbano após o fim das operações Finul, prevista para 31 de dezembro de 2026.

Um acordo de segurança com Israel antes da paz

Joseph Aoun coloca agora a questão da segurança no centro da relação com Israel. Em uma entrevista com uma agência de notícias internacional, o Presidente libanês explicou que um acordo de segurança deveria primeiro acabar com o estado hostil e implantar totalmente o exército libanês na fronteira.

O Chefe de Estado, portanto, não apresentou um tratado de paz como um passo imediato. Em vez disso, estabeleceu uma sequência. O Líbano procuraria primeiro um acordo de segurança, incluindo a retirada israelita do território libanês e o destacamento do exército. Este acordo poderia então abrir caminho para negociações políticas mais amplas.

Esta formulação representa um desejo de dissociar dois arquivos. A primeira diz respeito às medidas militares e de segurança necessárias para estabilizar a fronteira. A segunda diz respeito a uma possível normalização futura das relações entre os dois países. Joseph Aoun acredita que não é possível avançar diretamente para esta segunda fase.

A questão da retirada de Israel continua a ser central nesta abordagem. Uma parte do sul do Líbano permanece sob ocupação israelense, enquanto Beirute exige o respeito pela sua soberania e a restauração da autoridade exclusiva do Estado sobre todo o território nacional.

Joseph Aoun quer evitar um vácuo após a Final

A outra emergência diz respeito ao futuro do Sul depois do Finul. Joseph Aoun espera que uma nova força europeia ou internacional possa fornecer uma presença temporária depois de a missão das Nações Unidas ter parado as operações.

O Presidente resumiu a sua prioridade, salientando a necessidade de evitar qualquer segurança « vazia ». Esta força não seria, no entanto, esperada para substituir o exército libanês em uma base duradoura. De acordo com o esboço apresentado pelo Chefe de Estado, teria uma função transitória até que as forças armadas libanesas tivessem os meios para garantir a sua implantação.

Esta questão torna-se urgente à medida que o final de 2026 se aproxima. O Conselho de Segurança das Nações Unidas decidiu, em agosto de 2025, prorrogar o mandato do Finul pela última vez até 31 de dezembro de 2026. Nessa data, a missão deve cessar as operações e iniciar uma retirada ordenada, que deve ser concluída no prazo de um ano.

A resolução prevê, por conseguinte, uma fase de retirada em 2027, mas a Missão deixará de manter o seu actual funcionamento operacional após 31 de Dezembro. O objetivo das Nações Unidas continua a ser fazer do governo libanês a única autoridade de segurança no sul.

Para Beirute, a transição representa um desafio militar e diplomático. Finul está presente no Líbano desde 1978. Seu papel foi reforçado após a guerra de 2006 entre Israel e Hezbollah. Em particular, acompanha a cessação das hostilidades e acompanha o exército libanês no seu destacamento para o sul.

O desarmamento do Hezbollah sem confronto

Joseph Aoun também reafirmou sua determinação em abordar a questão das armas do Hezbollah. Ele queria alcançar o desarmamento do movimento xiita, mas excluiu um confronto que poderia abrir uma crise interna.

Esta posição coloca o estado em um equilíbrio difícil. Por um lado, as autoridades libanesas afirmam o seu objectivo de restabelecer o monopólio estatal sobre as armas e a autoridade militar. Por outro lado, uma operação coercitiva contra o Hezbollah poderia causar grandes tensões políticas e de segurança.

A questão está diretamente relacionada com o futuro do sul. A Resolução 1701 do Conselho de Segurança, adoptada após a guerra de 2006, prevê, nomeadamente, uma zona entre a Linha Azul e os Litani livre de pessoal armado, mercadorias e armas que não sejam as do Governo libanês e do Finul. As resoluções internacionais recordam também o objectivo de um controlo eficaz do Estado sobre todo o território.

Joseph Aoun liga assim três dossiês que convergem para o mesmo objectivo institucional: a retirada israelita, o destacamento do exército e a resolução da questão das armas do Hezbollah. Mas ele insiste em um método gradual, que deve evitar transformar este processo em um confronto interno.

Uma transição de segurança sob alta pressão

O calendário torna esta estratégia particularmente sensível. O Finul deve parar as operações no final do ano, enquanto a situação no sul permanece frágil. Em 2026, as Nações Unidas novamente relataram tensões ao longo da Linha Azul e destacaram os riscos associados a novas hostilidades.

O reforço do exército libanês é, portanto, um dos elementos-chave do próximo período. A resolução que organiza o fim do Finul apela igualmente ao Secretário-Geral das Nações Unidas para que examine as formas de apoiar a aplicação da Resolução 1701 na sequência da retirada da missão, em especial para o acompanhamento da Linha Azul e o apoio à readaptação do exército a sul do Litani.

A proposta de Joseph Aoun para uma força temporária está dentro deste alcance. Pretende evitar que uma ruptura brutal entre a presença internacional e a ascensão do exército crie uma área de incerteza em matéria de segurança.

No entanto, a sua composição, mandato, financiamento e quadro jurídico continuam a ser determinados. O Presidente falou de uma força vinda da Europa ou de outros países, sem anunciar nesta fase um acordo internacional sobre a sua criação.

A retirada de Israel como condição política

O processo presidencial baseia-se também numa importante condição política: a retirada israelita do território libanês. Para Beirute, um acordo de segurança não pode ser separado da soberania nacional.

Assim, o Presidente procura estabelecer uma sequência em que a estabilização da fronteira precederia possíveis desenvolvimentos diplomáticos. A implantação das Forças Armadas Libanesas seria o pilar interno deste acordo, enquanto um acordo de segurança com Israel estabeleceria o quadro de fronteira e militar.

Tal arquitetura, no entanto, depende de vários atores. Implica um acordo entre o Líbano e Israel, apoio internacional à transição pós-final e aumento da capacidade do exército libanês. Implica também uma resolução progressiva da questão das armas do Hezbollah sem confronto interno.

Assim, as declarações de Joseph Aoun traçam um roteiro em vez de um acordo já alcançado. Três meses e meio após o final das operações da Final, a prioridade imediata da Presidência libanesa continua a ser evitar um vazio no sul, enquanto se prepara para a transferência de responsabilidade de segurança para o exército e procura um quadro de negociação com Israel.