Em Paris, a ajuda ao exército libanês também está a ser negociada no terreno político

Na véspera da reunião preparatória de Paris sobre o apoio ao exército libanês, as discussões deixaram de se centrar apenas nos veículos, equipamentos ou meios financeiros necessários à instituição militar. Parte dos parceiros do Líbano quer agora saber o que o reforço do exército irá realmente mudar no terreno, especialmente no Sul e no caso de armas para além do controlo do Estado.
Segundo fontes diplomáticas citadas por Al Jumhouria em 15 de setembro de 2026, Washington tende a ligar o volume e a natureza da ajuda internacional à capacidade do Estado libanês, com o seu exército, de cumprir os seus compromissos de controlo de armas e o exercício exclusivo da autoridade pública. As mesmas fontes descrevem doadores que ainda são cautelosos, aguardando garantias políticas e reformas para garantir que o fortalecimento da instituição militar será acompanhado por uma extensão efetiva da autoridade do Estado.
Essa condicionalidade, se confirmada nas conversações de Paris, coloca Beirute diante de uma delicada equação. O Líbano explica que precisa de um exército mais bem equipado para recuperar gradualmente o controle do território e assumir mais responsabilidades no Sul. Por outro lado, alguns dos seus parceiros parecem querer medir o seu auxílio relativamente aos progressos já realizados pelo Estado.
O dossiê assume uma importância adicional na perspectiva do fim da missão Finul. O exército poderia ser chamado a ocupar um lugar muito maior nos futuros arranjos de segurança do Sul, enquanto as negociações com Israel ainda não resolveram várias questões centrais: a retirada israelense, os mecanismos de controle, os arranjos de segurança e o destino das armas Hezbollah.
Uma lista de necessidades, mas também compromissos
No entanto, o dossiê libanês apresentado em Paris é muito concreto. Al Joumhouria detalha vários pedidos de transporte, logística, sistemas de comunicação, equipamentos de proteção e capacidades para implantação em campo. Acrescenta-se a isso a situação financeira dos militares, enfraquecida por vários anos de crise econômica.
Paris também procuraria incluir as Forças de Segurança Interna no mecanismo de apoio. O objectivo seria permitir-lhes assumir mais responsabilidade no interior do país e, assim, libertar capacidades militares para missões fronteiriças e para o Sul.
Mas esta lista técnica já não é suficiente para resumir as discussões.
A reunião teve lugar após vários meses, durante o qual o governo de Nawaf Salam fez do monopólio de armas e da decisão sobre a guerra e a paz um dos seus principais compromissos políticos. Antes do Parlamento, o Primeiro-Ministro defendeu novamente esta linha na sessão de 15 de Setembro.
Ad Diyar, de 16 de Setembro, informa que insistiu na falta de estabilidade duradoura sem estender a autoridade do Estado a todo o território pelas suas próprias forças. Nawaf Salam também reafirmou que a decisão sobre a guerra e a paz deve pertencer exclusivamente ao Estado.
A reacção do Hezbollah ao Parlamento mostrou a dificuldade de traduzir esta posição em medidas concretas. Hassan Ezzeddine acusou o poder de assinar o quadro de negociação com Israel sem mapas suficientemente fortes. Ibrahim Moussaoui, por sua vez, derrubou a questão perguntando o que o Estado tinha feito para armar o exército e dar-lhe os meios para defender o território.
Assim, o debate de Paris reúne-se directamente com o debate de Beirute: os parceiros internacionais pedem garantias de autoridade estatal no momento em que parte do Parlamento pergunta por que razão o exército ainda não recebeu os meios militares necessários para exercer plenamente esta autoridade.
O Sul, primeiro teste em tamanho real
As negociações com Israel dão uma dimensão imediata a esta questão. Al Joumhouria relata que a ajuda ao exército está intimamente ligada, em discussões diplomáticas, à sua capacidade de se deslocar para o Sul.
Setores descritos como « áreas experimentais » no processo de negociação tornaram-se um teste. O princípio é permitir que o exército libanês tome uma posição em determinadas áreas, a fim de estabelecer a autoridade do Estado e preparar, ou acompanhar, uma retirada israelita.
O sucesso desta fórmula poderia abrir o caminho para sua extensão. Pelo contrário, o seu fracasso constituiria um argumento para os opositores de uma retirada rápida.
Foi precisamente nessa altura que Israel intensificou as suas acusações contra o exército libanês.
Al Liwaa, de 16 de Setembro, informa que as autoridades israelitas acusam a instituição militar, até ao seu nível de comando, de coordenar a sua acção com o Hezbollah. O diário acredita que essas acusações visam diretamente a credibilidade do exército na véspera da nomeação parisiense.
Para Beirute, o perigo é óbvio. Israel pode argumentar que não pode abandonar certos setores a um exército que considera insuficientemente independente do Hezbollah. Ao mesmo tempo, os parceiros do Líbano pedem ao mesmo exército que demonstre que pode tornar-se a única referência de segurança no terreno.
O Presidente Joseph Aoun respondeu publicamente a estas acusações. Durante a visita do Ministro finlandês da Defesa, Antti Häkkänen, garantiu que o exército tinha reforçado o seu destacamento nas aldeias desocupadas e em outras áreas do Sul. Ele afirmou que ela estava cumprindo seus deveres de manter a segurança, monitorar manifestações armadas e ajudar com o retorno dos habitantes.
Joseph Aoun rejeitou principalmente as acusações israelenses contra a conduta do exército.
Esta defesa surge num momento em que a credibilidade internacional da instituição fica directamente ligada aos meios que espera obter.
A partida do Finul altera a natureza do apoio
A reunião de Paris está finalmente a ter lugar com um prazo que pesa fortemente em todas as discussões: o pós-Final.
Al Joumhouria relata que Paris, Roma e Washington já estão discutindo várias alternativas para a missão internacional no Sul. A questão do apoio ao exército torna-se, portanto, inseparável da questão dos futuros mecanismos internacionais.
Para que o exército recupere algumas das responsabilidades até agora desempenhadas com o apoio do Finul, terá de dispor de capacidades adicionais de vigilância, mobilidade, comunicação e controlo territorial. O Estado libanês, atingido pela crise financeira, não pode financiar este surto sozinho.
Mas os Estados requeridos querem saber em que ambiente político será utilizada a sua ajuda.
É aqui que o caso se torna particularmente sensível ao Hezbollah. Os auxílios explicitamente apresentados como contrapartida do desarmamento poderiam ser interpretados no Líbano como um instrumento de pressão externa. No entanto, a informação de Al Joumhouria não permite tal coisa. Não mencionam um montante condicionado a uma medida específica ou a um calendário para o desarmamento do partido.
Em vez disso, indicam que os doadores querem relacionar a importância de seu compromisso com o progresso do Estado no exercício de sua autoridade.
Esta nuance será decisiva em Paris.
O governo libanês terá de convencer os seus parceiros de que um exército mais forte acelerará precisamente o regresso do Estado. Os doadores terão de decidir se estão dispostos a financiar este aumento antes de todos os obstáculos políticos terem sido eliminados.
No meio desta negociação, o exército encontra-se numa posição paradoxal. Espera-se que se torne a peça central do futuro aparelho sulista, mas os meios necessários para esta missão podem depender de resultados que não pode alcançar sozinho.
A questão das armas é uma questão de decisão política nacional, bem como de operação militar. As negociações com Israel dependem também de Washington e Tel Aviv. A retirada de Israel não está só em Beirute. Quanto ao período pós-Final, ele já estava discutindo entre várias capitais.
É neste emaranhado que Paris deve determinar até que ponto os parceiros do Líbano estão prontos para apoiar o seu exército. Por trás das listas de materiais e necessidades financeiras, o debate também se concentrará no papel que as capitais ocidentais querem desempenhar na instituição militar no Líbano pós-guerra.