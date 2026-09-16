Governo Salam: Por que a batalha de confiança poderia virar-se contra opositores

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A sessão parlamentar dedicada ao governo de Nawaf Salam destinava-se a permitir que seus oponentes pressionassem o executivo. Poderia produzir o efeito oposto. De acordo com vários relatórios publicados na imprensa libanesa em 16 de setembro de 2026, as críticas contra o governo permanecem fortes, mas nesta fase não parecem formar uma maioria pronta para causar sua queda. Mais importante ainda, um voto de confiança poderia forçar deputados críticos ou hesitantes a apoiar Nawaf Salam a fim de evitar a abertura de uma nova crise política.

Ad Diyar, de 16 de Setembro, informa que os círculos a favor do governo consideram que uma possível exigência de confiança transformaria a sessão num teste político muito mais amplo. Segundo eles, poderia levar à reconstituição de uma maioria parlamentar em torno do Primeiro-Ministro, inclusive com deputados que não necessariamente apoiam toda a sua política.

O raciocínio apresentado é menos sobre a adesão ao governo do que sobre as consequências de sua queda. Num Parlamento fragmentado, causando a partida de Nawaf Salam abriria imediatamente a questão da sua substituição e da formação de um novo executivo. Ad Diyar acredita que um acordo rápido sobre uma nova equipe seria muito difícil.

O jornal chega ao ponto de evocar a existência de um limite político conhecido dos protagonistas. As oposições podem criticar, desafiar ministros e desafiar escolhas governamentais. No entanto, a transição para uma batalha para derrubá-la seria outro passo.

A maioria das circunstâncias em torno de Salam

No entanto, a sessão de 15 de setembro mostrou a extensão das diferenças.

A política governamental em relação a Israel, o quadro para as negociações, as armas do Hezbollah, as consequências da guerra, as reformas económicas, os depósitos bancários e as nomeações administrativas por vezes deram origem a intervenções duras.

Jogando abertamente a carta da oposição, Gebran Bassil apresentou uma verdadeira lista de acusações contra o executivo. Ad Diyar de 16 de setembro relata que o presidente da Corrente Patriótica Livre chamou a equipe de Salam de Nawaf um governo dos eixos, trevas e promessas sem resultados. Ele o culpou por seu desempenho econômico, sua gestão do caso de armas e várias escolhas políticas.

No entanto, Bassil permitiu incerteza sobre a confiança. Declarou que o seu grupo tinha o direito de o solicitar no final da sessão.

Esta reserva é politicamente significativa.

Solicitar um voto permitiria que a Corrente Patriótica Livre empurrasse sua lógica de oposição até o fim. Mas uma vitória parlamentar do governo daria a Nawaf Salam uma nova legitimidade precisamente num momento em que os seus adversários tentam demonstrar o seu enfraquecimento.

Al Joumhouria, em sua edição de 15 de setembro, já havia identificado esse risco antes da sessão. O jornal relatou que um político considerou que uma demanda de confiança poderia levar a um resultado próximo do anterior ou a um ligeiro aumento do governo. Em ambos os casos, a operação poderia consolidar o executivo em vez de abalá-lo.

Annahar, de 16 de Setembro, fez a mesma observação após o primeiro dia dos debates. O jornal acredita que a maioria que continua a confiar no governo não mudou realmente. Salientou que uma nova votação poderia mesmo levar o executivo a reconquistar a confiança do Parlamento, apesar da virulência da crítica na Câmara.

Assim, as três leituras convergem para um ponto: o desafio parlamentar é real, mas não se transforma automaticamente numa maioria de substituição.

Opositores que não formam um lado

A dificuldade reside na própria natureza da oposição.

Os membros que atacam o governo não o fazem pelas mesmas razões. Alguns o culpam por ir longe demais nas negociações com Israel. Outros o acusam de não se mover suficientemente rápido na aplicação do monopólio estatal sobre armas. Alguns focam suas críticas em questões econômicas e financeiras. Outros referem-se a nomeações ou funcionamento institucional.

Esta fragmentação apareceu muito claramente durante a sessão.

Os deputados do Hezbollah reagiram fortemente ao discurso de Nawaf Salam sobre a guerra e o quadro para as negociações. Em particular, Hassan Ezzeddine acusou o poder de aceitar um quadro elaborado em benefício de Israel sem elementos de força suficientes.

No outro final do debate, deputados das Forças Libanesas e Kataeb defenderam a orientação geral do governo, incluindo o monopólio de armas.

George Adwan escolheu a ironia para apoiar Nawaf Salam. Ele lhe perguntou como ele poderia « ousar » envolver seu governo no monopólio de armas, antes de encorajá-lo a seguir esta política. Samy Gemayel também apresentou o governo como uma oportunidade para reconstruir o estado, enquanto lhe pedia para transformar suas posições em ação.

Entre estes dois campos, outros grupos adotaram posições mais matizadas. O Partido Socialista Progressista defendeu o princípio do monopólio das armas, desafiando alguns dos resultados das negociações e pedindo garantias para aqueles que lutaram contra a ocupação.

A crítica do governo, portanto, existe em várias frentes que não podem ser facilmente adicionadas.

Um deputado contra a política econômica de Nawaf Salam não necessariamente votará com Hezbollah contra o governo. Um parlamentar hostil às armas do Hezbollah pode criticar alguns ministros enquanto se recusa a provocar uma crise governamental. Outro pode desafiar negociações com Israel sem querer voltar a vários meses de consultas para formar um novo executivo.

É esta geografia parlamentar que hoje protege Nawaf Salam mais do que um apoio uniforme à sua acção.

O factor externo dos cálculos parlamentares

Ad Diyar acrescenta outra dimensão a esta proteção.

De acordo com os círculos mencionados pelo diário de 16 de setembro, atores estrangeiros após o caso libanês consideram a estabilidade do governo como um elemento importante da próxima etapa. Uma batalha de confiança, portanto, também seria lida fora como um teste da capacidade de Nawaf Salam para continuar a gerir esta fase.

Esta avaliação não significa que capitais estrangeiros determinem o voto dos deputados. Não obstante, pesa fortemente nos cálculos políticos numa altura em que várias questões libanesas dependem directamente das negociações e do apoio internacionais.

O calendário está particularmente ocupado. O Líbano prepara-se para a conferência de Paris para apoiar o exército e as forças de segurança. As negociações com Israel continuam sob mediação americana. Ao mesmo tempo, o governo está buscando financiamento para reconstrução e está tentando avançar questões financeiras com instituições internacionais.

Uma queda do executivo interromperia ou complicaria esses diferentes processos.

Al Liwaa, de 16 de Setembro, também insiste neste elemento de estabilidade. O jornal considera que os equilíbrios parlamentares não revelam uma força política suficientemente coerente para fazer o governo cair e assumir imediatamente as consequências de tal decisão.

O apoio do executivo não deve, no entanto, ser confundido com uma satisfação no seu balanço. Vários deputados que talvez mantivessem a sua confiança nele expressaram sérias críticas.

A maioria de Nawaf Salam assemelha-se assim a uma maioria de necessidade em vez de um bloco político homogéneo.

Sessão revela fraquezas e resistência do governo

Esta protecção parlamentar não elimina os problemas que o Governo enfrenta.

As intervenções dos deputados recordaram a fragilidade dos resultados alcançados em vários dossiês. O Sul continua sujeito a operações israelitas. Os residentes ainda não podem regressar às suas aldeias. A reconstrução depende do financiamento externo. O ficheiro de armas continua em conflito. A situação económica continua a pesar fortemente sobre as famílias.

O próprio Nawaf Salam reconheceu a magnitude das dificuldades.

De acordo com Ad Diyar, de 16 de setembro, ele insistiu perante os deputados sobre o custo considerável da guerra e a necessidade de obter apoio árabe e internacional para a reconstrução. Defendeu também o uso da negociação como meio de conseguir a retirada de Israel e o regresso dos habitantes.

Seu discurso não convenceu seus oponentes. Mas colocou a responsabilidade política de seu governo em um contexto regional excepcional, um argumento que seus apoiadores usam para explicar o ritmo lento dos resultados.

A sessão torna-se assim um exercício paradoxal. Quanto mais os deputados expõem as fraquezas do executivo, mais difícil é construir uma alternativa que possa trazer uma maioria.

O risco de dar nova legitimidade a Salam

Este é, em última análise, o dilema que enfrenta Gebran Bassil.

A Corrente Patriótica Livre quer impor-se como força principal da oposição parlamentar. Bassil disse explicitamente durante a sessão. Para tornar esta posição credível, uma exigência de confiança seria o gesto político mais forte.

Mas o resultado poderia ser exatamente contrário ao que se procurava.

Uma maioria a favor de Nawaf Salam permitiria que o Primeiro-Ministro saísse de dois dias de críticas dizendo que mantém a confiança do Parlamento. A votação apagaria parcialmente a imagem de um governo sitiado e moveria o debate para a incapacidade dos seus opositores de reunir uma maioria contra ele.

Ad Diyar destaca especificamente este risco. Segundo as fontes do governo citadas pelo jornal, uma batalha de confiança poderia levar deputados relutantes a aderir ao campo de manutenção executiva, não por meio da adesão a todas as suas políticas, mas para prevenir a desestabilização institucional.

Esta é provavelmente a principal protecção de Nawaf Salam nesta fase.

Os seus oponentes podem pôr o seu governo em apuros. Eles podem desafiar seu registro, atingir certos ministros e denunciar suas escolhas. Eles podem até se juntar em torno de uma crítica particular de deputados de campos muito diferentes.

Mas derrubar o governo requer outra coisa: uma maioria capaz de assumir o que aconteceria no dia seguinte.

No entanto, as informações publicadas por Ad Diyar, Annahar, Al Joumhouria e Al Liwaa mostram que tal maioria não surgiu no primeiro dia do debate.

Por conseguinte, a sessão parlamentar revela uma situação invulgar. Nawaf Salam não tem uma maioria política uniforme, mas seus oponentes não têm maioria alternativa. Neste equilíbrio, a ameaça de um voto de confiança pode tornar-se menos perigosa para o governo do que para aqueles que decidem provocá-lo.