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A saída anunciada do Finul já abre uma batalha diplomática sobre a arquitetura de segurança que terá de ser bem sucedida no Sul do Líbano. Por trás das declarações oficiais sobre o apoio ao exército libanês, vários cenários começam a aparecer na imprensa em 16 de setembro de 2026. Ainda não descreveram um acordo. Em vez disso, revelam uma negociação em curso, com várias fórmulas concorrentes. O Paquistão parece ser um possível candidato a uma futura força multinacional. Uma presença militar americana também é mencionada em uma análise. Ao mesmo tempo, as capitais ocidentais estão discutindo a era pós-Final e o lugar a ser ocupado pelo exército libanês.

Ad Diyar de 16 de setembro de 2026 traz os elementos mais precisos na pista paquistanesa. De acordo com « fontes políticas informadas » citadas pelo jornal, Islamabad gostaria de estender no Líbano o papel diplomático adquirido nas negociações entre Washington e Teerã. A cooperação formal entre o Líbano e o Paquistão só faria parte de uma aproximação muito mais ampla.

Paquistão avança para além da mediação

A primeira etapa desta aproximação já é visível. Ad Diyar recorda a recente visita ao Paquistão pelo Ministro do Interior, Ahmad Hajjar. Em especial, resultou num acordo sobre o intercâmbio de prisioneiros e a cooperação em matéria de segurança contra os estupefacientes e a criminalidade informática. Islamabad também reafirmou seu apoio à soberania libanesa e condenou ataques israelenses.

Mas as fontes citadas por Ad Diyar descrevem uma ambição diferente. Relata-se que tiveram lugar discussões nos corredores da ONU e em reuniões entre funcionários regionais sobre um possível papel militar paquistanês no Líbano. De acordo com essas fontes, Islamabad está preparado em princípio para participar da « força alternativa », qualquer que seja a forma, que poderia assumir do Finul após o fim de sua missão.

Esta perspectiva faz parte de uma transformação mais ampla da diplomacia paquistanesa. Islamabad havia organizado e patrocinado várias etapas de discussões entre os Estados Unidos e o Irã desde abril de 2026. Este processo levou à assinatura do memorando de Junho, antes de as negociações se terem transferido para Genebra e Doha. Apesar das dificuldades encontradas desde então, o Paquistão continuaria a considerar-se um potencial intermediário entre Washington e Teerão.

Esta posição é de interesse direto para Beirute. As fontes de Ad Diyar acreditam que as autoridades libanesas vêem o Paquistão como um Estado que pode falar simultaneamente com americanos e iranianos. O seu peso militar e as suas relações com ambos os lados poderiam torná-lo um actor aceitável num ambiente em que a composição da força futura é tanto uma questão política como militar.

O Presidente Joseph Aoun já indicou que o Líbano se congratula com qualquer ajuda que possa ajudar a pôr fim à guerra. De acordo com Ad Diyar, os últimos contactos entre o Líbano e o Paquistão reforçaram a ideia de que o Paquistão poderia também servir de canal para o Irão facilitar a implementação de possíveis acordos internacionais.

Uma força multinacional futura ainda sem forma definitiva

O cenário relatado por Ad Diyar não consiste necessariamente em simplesmente substituir os pacificadores paquistaneses pelos atuais pacificadores. Em vez disso, o documento refere-se à possibilidade de um novo mecanismo multinacional.

O Paquistão pode ser um dos seus núcleos. Atualmente não é um dos 46 países que participam da Final, com Ad Diyar representando 7.462 soldados. Por outro lado, Islamabad tem longa experiência em operações de manutenção da paz das Nações Unidas. Para fontes cotidianas, essa experiência daria ao seu exército habilidades técnicas e uma forma de legitimidade internacional para participar de uma nova missão criada para evitar um vazio de segurança no Sul.

A participação do Paquistão na reunião preparatória de Paris dedicada ao apoio ao exército assume, portanto, uma importância adicional. Oficialmente, esta reunião deverá identificar as necessidades do exército e das forças de segurança. Na leitura proposta pelas fontes de Ad Diyar, também pode ser utilizado para medir a vontade dos Estados de se envolverem na próxima etapa.

O diário acrescenta outro elemento: os funcionários libaneses procurariam uma fórmula regionalmente aceitável, enquanto uma aliança militar essencialmente europeia no Sul iria, de acordo com suas fontes, encontrar oposição israelense e relutância americana. O Paquistão apresentaria, portanto, um perfil diferente.

No entanto, deve ser mantida uma distinção essencial. O Ad Diyar relata aqui as avaliações de fontes anónimas. Não há provas no corpus de que já tenha sido alcançado um acordo internacional para confiar esse papel ao Paquistão.

A Finlândia confirma que o pós-Final já é um tema para discussão

No entanto, um elemento oficial confere maior coerência à existência de discussões sobre o futuro mecanismo.

Ad Diyar, de 16 de Setembro, relata a visita a Beirute do Ministro finlandês da Defesa, Antti Häkkänen. A Finlândia tem participado há muito tempo em Finul. O seu ministro reuniu-se com Joseph Aoun e o ministro da Defesa libanês Michel Menassa.

Häkkänen afirmou que o seu país olhou favoravelmente para o que o Líbano gostaria durante o período que se seguiu ao fim do mandato Finul. Sublinhou igualmente a vontade da Finlândia de reforçar a sua cooperação militar com Beirute. O Líbano, por sua vez, procura manter o envolvimento internacional no Sul após o fim da atual missão.

Este sinal é importante. Não confirma o cenário paquistanês nem o de uma presença americana. No entanto, confirma que a questão dodepois de Finul ser tratado como um dossiê concretoentre Beirute e alguns parceiros internacionais.

Por conseguinte, o debate deixou de se limitar à manutenção ou à cessação da missão existente. Ele começa a olhar para o que virá depois dela.

Washington, Paris e Roma no coração da busca por uma fórmula

Al Joumhouria coloca essa reflexão em uma negociação mais ampla. Os relatórios diários sobre os preparativos da conferência de Paris sobre o exército estão a ser conduzidos em paralelo com os debates sobre as negociações libanesa-israelitas, o alargamento da autoridade estatal e as modalidades de destacamento do exército para o Sul.

De acordo com informações diplomáticas relatadas pelo jornal, a questão central passa a ser a capacidade de passar de um quadro político geral para mecanismos executáveis. As negociações anteriores teriam permitido alguns avanços técnicos sobre « zonas experimentais » e o destacamento do exército. Mas as questões mais difíceis permanecem em aberto: retirada israelita, mecanismo de verificação, dispositivos de segurança e armas Hezbollah.

A questão da futura presença internacional deve, portanto, ser lida através deste quadro. Uma nova força não poderia ser concebida independentemente da missão confiada ao exército libanês, das modalidades da retirada de Israel e das garantias que seriam solicitadas às várias partes.

Washington mantém uma posição central neste dispositivo. Al Jumhouria salienta que a substituição da reunião de Roma por uma nomeação entre os embaixadores libaneses e israelitas em Washington confirma a vontade americana de manter o controle do canal diplomático. O jornal vê como um sinal de que Washington não quer que o processo seja bloqueado apesar do adiamento do novo encontro em Roma.

Annahar, de 16 de setembro de 2026, faz uma leitura atenta sobre este ponto. O diário acredita que a organização dos Estados Unidos de um encontro entre os embaixadores libaneses e israelenses visa manter o processo vivo, mesmo sem progresso decisivo imediato. O apoio ao exército segue a mesma lógica: preservar um quadro mínimo até que a situação regional permita novos progressos.

A hipótese mais sensível: forças americanas no Sul

É nesse contexto que aparece o cenário mais espetacular. Ad Diyar de 16 de setembro publicou uma análise intitulada « Forças Americanas no Sul? ».

O texto refere-se a uma antecipação atribuída ao diplomata americano Aaron David Miller. De acordo com a redação relatada pelo jornal, um acordo entre Beirute e Tel Aviv poderia eventualmente levar, com o acordo de Teerão, ao estacionamento de forças americanas, em vez de europeias no sul do Líbano.

O âmbito destas informações deve ser estritamente definido. Ad Diyar não relata aqui uma decisão do governo dos EUA. O diário não produz um projeto formal de implantação. Este é um cenário atribuído a um diplomata americano em uma análise.

A diferença é fundamental.

Mas a hipótese torna-se interessante quando está perto de outras informações. O Paquistão é apresentado como um possível elemento de uma força multinacional. A Finlândia discute oficialmente com Beirute a etapa seguinte à Final. Washington mantém o controle sobre a mediação entre o Líbano e Israel. Paris prepara-se com o apoio de Beirute ao exército. E as discussões já se concentram nas condições concretas para um futuro mecanismo de segurança.

Assim, não há nenhuma evidência convergente a favor de uma força americana. Estes são sinais convergentes queo vácuo deixado pelo Finul já é objeto de uma competição entre várias arquiteturas possíveis.

Uma equação de três níveis: Forças Armadas Libanesas, Força Internacional e Garantias Regionais

A primeira arquitetura se concentraria no exército libanês. Tornar-se-ia a principal força mobilizada no terreno, com um maior apoio internacional e um mecanismo externo de verificação e assistência.

O segundo acrescentaria uma força multinacional a esta presença nacional. O Paquistão poderia então desempenhar um papel significativo por causa de sua experiência militar e capacidade de manter relações com atores antagônicos. Este é essencialmente o cenário descrito pelas fontes de Ad Diyar.

O terceiro seria muito mais diretamente americano. Envolveria uma presença dos Estados Unidos no terreno e mudaria profundamente a natureza das garantias de segurança no Sul do Líbano. No momento, as fontes fornecidas não nos permitem ir além da hipótese relatada por Ad Diyar.

No entanto, o fator iraniano está passando por todos os três cenários. O papel do Paquistão reside precisamente na sua capacidade de se envolver com Teerão. A hipótese americana relatada pelo próprio Ad Diyar assume o consentimento iraniano. E as medidas de segurança previstas no Sul não podem ser separadas do destino das armas Hezbollah.

É aqui que o dossiê pós-final se junta directamente ao das negociações regionais.

Sul torna-se um pedaço de regulação regional

O calendário ajuda a acelerar as discussões. As negociações com Israel devem definir as condições de retirada e de segurança. A nomeação de Paris deve determinar as capacidades adicionais necessárias para o exército. Os contactos com países susceptíveis de participar nas futuras disposições começam também a tomar forma.

O Paquistão tem uma vantagem especial nesta equação. Sua possível presença poderia responder simultaneamente a várias restrições: trazer uma força militar experiente, evitando uma composição exclusivamente ocidental e mantendo um canal político com o Irã.

Mas isto não é uma solução. Da mesma forma, nenhuma fonte do corpus confirma que uma força americana foi aprovada por Washington, Beirute ou Teerã. Os jornais descrevem suposições intersetoriais, consultas e interesses. Ainda não descreveram um acordo.

É precisamente isso que torna o ficheiro importante. A questão já não é apenas saberquando Finul deixa o Sul, mas que arquitetura de segurança será aceitável o suficiente para evitar que a sua partida crie um vácuo.

Atrás do Paquistão, Finlândia, Paris, Roma e Washington, há várias concepções da era pós-Final. Sua semelhança permanece com o exército libanês. Sua principal diferença diz respeito à identidade, mandato e poder da presença internacional que a acompanharia.

Por enquanto, o Paquistão é a faixa mais detalhada relatada por uma fonte de imprensa. A opção americana continua a ser a mais sensível e a menos estabelecida. No meio, as consultas ocidentais mostram que a busca por uma alternativa já começou.