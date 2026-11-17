No Pavilhão Nuhad Es-Said, cerca de 500 estudantes participam de uma instalação Abed Al Kadiri. Oficinas até 30 de novembro, visita até 1 de dezembro.

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Uma casa toma forma, desenhando depois de desenhar, no Pavilhão Nuhad Es-Said para Cultura, no Museu Nacional de Beirute. Cerca de 500 alunos de escolas públicas e privadas participam de « Esta Casa Pertence a Todos », uma instalação coletiva projetada e dirigida pelo artista libanês Abed Al Kadiri.

Apoiada pela União Europeia no âmbito da Cultura para Todos, a iniciativa envolve o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação e do Ensino Superior. As oficinas continuam até 30 de novembro de 2026; o público pode descobrir o trabalho em evolução até 1 de dezembro.

Desenhos para viver no mesmo espaço

O dispositivo é baseado em uma estrutura metálica que mostra os contornos de uma casa. Cada participante adiciona seu desenho. Durante as sessões, as contribuições individuais formam assim um espaço comum.

De acordo com a apresentação dos organizadores, os alunos primeiro descobrem desenhos feitos por crianças deslocadas em escolas e centros de recepção no Líbano. Depois imaginam a sua própria casa. A viagem exige uma abordagem conjunta ao lar, pertencimento e experiências de deslocamento, em vez de produzir imagens isoladas.

Uma abordagem artística nascida em 2020

Esta instalação faz parte de uma abordagem mais ampla de Abed Al Kadiri, « Hoje eu gostaria de ser uma árvore ». O projeto nasceu após a explosão do porto de Beirute em 4 de agosto de 2020. A galeria Tanit lembra que a exposição do artista, « Remains of the Last Red Rose », foi enterrada sob os escombros.

Em 2026, o trabalho foi implantado em crianças deslocadas, com sessões de arte coletiva e apoio psicossocial. O site do projeto descreve um processo de três etapas: criação com crianças, intervenção do artista em seus desenhos e, em seguida, exposição para levantar fundos.

Uma exposição de livros de artistas em paralelo

O pavilhão também abriga a exposição « Hoje eu gostaria de ser uma árvore », inaugurada em 11 de novembro e apresentada até 1 de dezembro. Ele reúne contribuições de 22 artistas, dependendo do local da exposição. Mais de 1.000 crianças participaram das sessões que produziram 180 metros de desenhos, transformados em livros dobrados de acordeão, chamados leporellos.

Estes livros ampliam o diálogo entre crianças e artistas. A exposição visa financiar a educação e apoio psicossocial de crianças afetadas pela guerra em benefício das associações libanesas Azahir e Bassma. Ela acompanha a instalação dos alunos, sem se confundir com ela.

A ser visto: « Esta casa pertence a todos », no Pavilhão Nuhad Es-Said para a Cultura, Museu Nacional de Beirute, até 1o de dezembro de 2026. O pavilhão abre de terça a domingo. As oficinas escolares terminam em 30 de novembro.

Foto da capa: fachada do Museu Nacional de Beirute, arquivos da Libnanews.

Fontes: apresentação dos organizadores de 17 de novembro ; nuhad Es-Said pavilhão ; local do projeto ; galeria Tanit.

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