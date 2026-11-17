As reuniões coreográficas de Beirute inauguraram segunda-feira 16 de novembro de 2026 no Teatro Al Madina com Laboratórios, de Selim Ben Safia. O festival organizado pelo Beirute Physical Lab combina espetáculos, oficinas e criações em curso. Várias reuniões já são anunciadas até 29 de novembro em vários lugares da capital e em Bourj Hammoud.
Encontros coreográficos de Beirute com laboratórios
A peça de Selim Ben Safia combina quatro dançarinos com um músico em seu desenho inicial. Nadia Kaabi-Linke é um sinal da instalação cenográfica. O seu trabalho baseia-se nos vestígios do bairro de Magrebin, em Jerusalém, destruído em 1967.
O passeio de Laboratórios registrou bem Beirute a partir de 16 de novembro. Esta etapa é entre uma apresentação em Saint-Barthélemy-d-Anjou em 13 de novembro e a Bienal Jaou Tunis em 20 de novembro. A peça liga dança, música e artes visuais em torno de forças opostas: imobilização e a capacidade de continuar o movimento.
O sistema cenográfico mostra paredes transparentes que os intérpretes habitam e se movem através de sua presença. A peça baseia-se em várias práticas: dança contemporânea, breakdance, circo e danças tradicionais. Os ritmos palestinos e tunisianos fazem parte de suas referências.
Um workshop de Mehdi Dahkan em 24 de novembro
A transmissão ocupa um lugar no festival. Coreógrafo marroquino Mehdi Dahkan vai sediar a oficina LigaçãoTerça-feira, 24 de Novembro, às 13 horas, no Teatro Tournesol em Koon Space. A sessão dura duas horas e destina-se a dançarinos ou intérpretes com experiência no movimento.
O trabalho proposto baseia-se na reacção e não na reprodução de um vocabulário de gestos. Os participantes explorarão o peso, o momento, as mudanças de liderança e a escuta. Responderão também às propostas de um parceiro e depois de um grupo.
Este método associa-se à pesquisa desenvolvida em KMs de resistênciaO som e a respiração alteram os movimentos dos intérpretes. O workshop deve fornecer ferramentas de composição imediata, utilizáveis em improvisação ou criação.
Nascido em Tangier em 1998, Mehdi Dahkan veio para dançar através de breakdance, parkour e práticas urbanas. Ele fundou Jil Z em 2019. A sua presença em Beirute combina assim a partilha de um método de trabalho com a apresentação de uma obra a partir dela.
Dois trabalhos em andamento em Beit Beirute
No sábado 28 de novembro às 17:00, Beit Beirute sediará uma sessão dedicada a Pamela Hayek e Lisa Almunaizel. O programa reúne duas obras em desenvolvimento: A Arquitetura da Memória e Conto-te o meu diaPortanto, não se trata de anunciar duas criações completas.
O primeiro explora a memória corporal e o papel da repetição. O segundo coloca uma pessoa diante de um objeto ou um ser imóvel em um ambiente doméstico. Questiona, em particular, a presença, ausência e relação entre sujeito e objeto.
A bilheteria oferece uma reserva gratuita para este programa duplo, bem como um bilhete de suporte. Esta fórmula permite que você participe de uma fase de trabalho e descubra a pesquisa antes de sua forma final.
A respiração no centro de KMs de Resistência
29 de Novembro às 21H00, programa Union Marks, Bourj Hammoud KMs de resistência por Mehdi Dahkan. A criação coreográfica e sonora é inspirada na tradição oral marroquina de « laita ». Ela mobiliza a respiração, vozes e corpos para construir sequências rítmicas coletivas.
O projeto existe em dupla e quarteto. Coloca a respiração no coração da expressão de palco, em vez do slogan. A empresa Jil Z é responsável pela sua produção.
Esses encontros ilustram os diferentes formatos reunidos pelo Laboratório Físico de Beirute: representações, aprendizagem e apresentação da pesquisa. As reservas são oferecidas separadamente na bilheteria do festival, com um local e horário específicos para cada sessão.
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