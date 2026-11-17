Após uma abertura com os Laboratórios Selim Ben Safia no Teatro Al Madina, os Rencontres Coreográficos de Beirute realizam oficinas em vários locais. Mehdi Dahkan sediará Link em Tournesol em 24 de novembro. Beit Beirute sediará dois trabalhos em andamento em 28 de novembro, antes de KMs de Resistência na Union Marks em 29 de novembro. O festival organizado pelo Beirute Physical Lab combina assim criação, transmissão e descoberta de pesquisa de desenvolvimento, com compromissos e reservas separadas específicas para cada sessão.

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As reuniões coreográficas de Beirute inauguraram segunda-feira 16 de novembro de 2026 no Teatro Al Madina com Laboratórios, de Selim Ben Safia. O festival organizado pelo Beirute Physical Lab combina espetáculos, oficinas e criações em curso. Várias reuniões já são anunciadas até 29 de novembro em vários lugares da capital e em Bourj Hammoud.

Encontros coreográficos de Beirute com laboratórios

A peça de Selim Ben Safia combina quatro dançarinos com um músico em seu desenho inicial. Nadia Kaabi-Linke é um sinal da instalação cenográfica. O seu trabalho baseia-se nos vestígios do bairro de Magrebin, em Jerusalém, destruído em 1967.

O passeio de Laboratórios registrou bem Beirute a partir de 16 de novembro. Esta etapa é entre uma apresentação em Saint-Barthélemy-d-Anjou em 13 de novembro e a Bienal Jaou Tunis em 20 de novembro. A peça liga dança, música e artes visuais em torno de forças opostas: imobilização e a capacidade de continuar o movimento.

O sistema cenográfico mostra paredes transparentes que os intérpretes habitam e se movem através de sua presença. A peça baseia-se em várias práticas: dança contemporânea, breakdance, circo e danças tradicionais. Os ritmos palestinos e tunisianos fazem parte de suas referências.

Um workshop de Mehdi Dahkan em 24 de novembro

A transmissão ocupa um lugar no festival. Coreógrafo marroquino Mehdi Dahkan vai sediar a oficina LigaçãoTerça-feira, 24 de Novembro, às 13 horas, no Teatro Tournesol em Koon Space. A sessão dura duas horas e destina-se a dançarinos ou intérpretes com experiência no movimento.

O trabalho proposto baseia-se na reacção e não na reprodução de um vocabulário de gestos. Os participantes explorarão o peso, o momento, as mudanças de liderança e a escuta. Responderão também às propostas de um parceiro e depois de um grupo.

Este método associa-se à pesquisa desenvolvida em KMs de resistênciaO som e a respiração alteram os movimentos dos intérpretes. O workshop deve fornecer ferramentas de composição imediata, utilizáveis em improvisação ou criação.

Nascido em Tangier em 1998, Mehdi Dahkan veio para dançar através de breakdance, parkour e práticas urbanas. Ele fundou Jil Z em 2019. A sua presença em Beirute combina assim a partilha de um método de trabalho com a apresentação de uma obra a partir dela.

Dois trabalhos em andamento em Beit Beirute

No sábado 28 de novembro às 17:00, Beit Beirute sediará uma sessão dedicada a Pamela Hayek e Lisa Almunaizel. O programa reúne duas obras em desenvolvimento: A Arquitetura da Memória e Conto-te o meu diaPortanto, não se trata de anunciar duas criações completas.

O primeiro explora a memória corporal e o papel da repetição. O segundo coloca uma pessoa diante de um objeto ou um ser imóvel em um ambiente doméstico. Questiona, em particular, a presença, ausência e relação entre sujeito e objeto.

A bilheteria oferece uma reserva gratuita para este programa duplo, bem como um bilhete de suporte. Esta fórmula permite que você participe de uma fase de trabalho e descubra a pesquisa antes de sua forma final.

A respiração no centro de KMs de Resistência

29 de Novembro às 21H00, programa Union Marks, Bourj Hammoud KMs de resistência por Mehdi Dahkan. A criação coreográfica e sonora é inspirada na tradição oral marroquina de « laita ». Ela mobiliza a respiração, vozes e corpos para construir sequências rítmicas coletivas.

O projeto existe em dupla e quarteto. Coloca a respiração no coração da expressão de palco, em vez do slogan. A empresa Jil Z é responsável pela sua produção.

Esses encontros ilustram os diferentes formatos reunidos pelo Laboratório Físico de Beirute: representações, aprendizagem e apresentação da pesquisa. As reservas são oferecidas separadamente na bilheteria do festival, com um local e horário específicos para cada sessão.

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