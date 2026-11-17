Do You Love Me de Lana Daher será exibido no Barbican no London Palestine Film Festival em 19 de novembro de 2026 às 20h45. Completamente construído a partir de arquivos, o documentário abrange setenta anos de memória audiovisual libanesa. Filmes independentes, televisão, fotografias e vídeos familiares compõem esta exploração de Beirute. Um índice online amplia a pesquisa. Após Veneza em 2025 e uma estreia britânica em fevereiro de 2026, esta sessão oferece um novo encontro em Londres em torno do filme.

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O filme Você me amaLana Daher será mostrada quinta-feira, 19 de novembro de 2026 às 20:45 em Barbican, Londres. Esta sessão do Festival de Cinema da Palestina de Londres apresenta uma passagem de 70 anos de memória audiovisual libanesa, inteiramente composta de arquivos.

Lana Daher reúne imagens espalhadas do Líbano

Film, televisão, vídeos de família e fotografias são o tema do documentário. O plano dele não é filmar uma nova história de Beirute em frente a uma câmara. Ele reúne imagens já produzidas, preservadas em lugares e condições muito diferentes.

O cineasta começou a desenvolver este trabalho em 2018. Sua pesquisa levou a coleções privadas e arquivos abandonados. O filme baseia-se em mais de uma centena de obras de cinema libanês independente, juntamente com gravações nacionais, música e outros materiais de som.

Este dispositivo faz conhecer memória pessoal e memória coletiva. Pessoas, cineastas e artistas não são apenas sujeitos representados: suas imagens compõem a narrativa. Memórias familiares ocorrem ao lado das obras transmitidas no teatro ou na televisão.

Um filme de teste, não uma crônica exaustiva

Nascida em 1983, durante a guerra civil, Lana Daher explicou que havia procurado nos arquivos uma maneira de entender o presente. Em sua nota de intenção, ela se recusa a reduzir a vida à violência. A criação, a intimidade e os momentos de alegria também pertencem à experiência da cidade.

A montagem retornou a Qutaiba Barhamji, também co-escritora com o diretor. Pierre Armand assegura um bom trabalho. A montagem dos fragmentos não se baseia, portanto, apenas na sua ordem histórica: os sons, as vozes e as aproximações das imagens participam na escrita do filme.

Este primeiro filme estende a jornada multidisciplinar de Lana Daher. Formada em belas artes e design gráfico na Universidade Americana de Beirute, depois no cinema em Goldsmiths, Londres, trabalha entre ela, imagem e arquivos.

Um índice para encontrar as obras

Um site acompanha o documentário e lista alguns dos materiais utilizados. Inclui Beirute Ocidental, Beirute Fantasma, Caramel e Filhos de Shatila. Filmes familiares e fundos fotográficos também estão incluídos.

O índice não é um inventário completo do património audiovisual libanês. Torna visíveis os recursos relacionados ao projeto e permite que a descoberta de obras para além da projeção continue.

A diversidade de fundos aparece nas entradas do índice. Álbuns fotográficos da família Daher e filmes amadores da coleção Jabbour acompanham os arquivos fotográficos dos jornais As-Safir e An- NaharEstes materiais não provêm dos mesmos autores ou dos mesmos usos: memória privada, informação ou criação cinematográfica.

Produção entre Beirute e Europa

A produção do filme reuniu Films de Force Majore, na França, e My Little Films, empresa de Lana Daher no Líbano. Wood Water Films na Alemanha e Studio Lemon na França estão participando da co-produção. Jean-Laurent Csinidis e o diretor são os produtores.

O genérico também distingue os trabalhos sobre arquivos da única montagem. Denis Liakhov e Lana Daher são responsáveis por sua produção, enquanto Alexis Lambotte assina a calibração. O cartão apresentado no Giornate degli Autori anuncia um filme de 75 minutos, misturando cores e preto e branco.

Uma nova sessão de Londres, 19 de novembro

A passagem para Barbican faz parte de uma viagem internacional já em curso. Você me ama estreou no Giornate degli Autori em Veneza em 4 de setembro de 2025. Uma estreia britânica foi realizada no Instituto de Artes Contemporâneas em Londres em fevereiro de 2026.

A reunião de Novembro não é, portanto, uma primeira vez no Reino Unido. Oferece um novo compromisso no Festival de Cinema da Palestina de Londres. O programa Barbican também inclui trabalhos dedicados a Gaza e Jenin; o filme de Lana Daher traz um foco em Beirute e seus habitantes.

A exibição terá lugar em Barbican Cinema 2 em 19 de novembro às 20:45 hora de Londres. As reservas passam pelo cinema.

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