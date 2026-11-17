Dar al-Nimer apresenta uma exposição de 19 a 29 de novembro de 2026 sobre cem anos de histórias infantis no Líbano. Mais de duzentas histórias foram selecionadas de mais de dez mil livros. Preparada por Maud Stephan, Fadia Hoteit e Lena Merhej, a jornada liga a escrita, ilustração e publicação com as transformações da sociedade libanesa. Os três Comissários atravessam as suas experiências em leitura pública, pedagogia e narração visual. Uma visita com uma sessão de contar histórias também é anunciada para crianças.

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Dar al-Nimer abriu uma exposição em Beirute em 19 de novembro de 2026 dedicada a cem anos de histórias infantis no Líbano. Mais de duzentas histórias compõem uma jornada de escrita, ilustração e publicação. A exposição continua até 29 de novembro.

Dar el-Nimer conta sobre as mudanças no livro da juventude

A seleção resulta de dois anos de trabalho de documentação. Permite acompanhar as transformações do livro destinado aos jovens leitores, sem separar textos das imagens. As formas de dizer, desenhar e publicar formam os três eixos desta jornada.

Esta história editorial é também a da sociedade libanesa. As preocupações dos autores estão mudando com as condições sociais e o foco na criança. A exposição convida, assim, a considerar as histórias infantis como documentos sobre o seu tempo, bem como obras de literatura e ilustração.

Uma selecção preparada por três especialistas

Maud Stephan, Fadia Hoteit e Lena Merhej prepararam o projeto. Eles retiveram mais de duzentos histórias de uma coleção de mais de dez mil livros jovens.

O Fundo Árabe de Artes e Cultura, AFAC, e a Fundação Tosh Fesh apoiam a exposição. O curso é para escritores, ilustradores e editores, mas também para famílias, professores e estudantes.

Leitura pública, pedagogia e ilustração

As viagens dos três comissários vinculam a pesquisa do livro à sua circulação e produção. Maud Stephan trabalha na publicação, leitura e acesso à informação. Liderou o projeto de reabilitação da Biblioteca Nacional do Líbano entre 1999 e 2003, antes de prosseguir uma missão de consultoria até 2018.

Sua ação também diz respeito aos leitores fora da capital. Liderou a rede de Centros de Leitura e Animação Culturais, liderada pelo Ministério da Cultura com a Organização Internacional de La Francophonie. Neste contexto, foram criados 14 centros, com especial atenção para as obras de juventude em árabe. Ela também co-fundou a Assabil Association, que trabalha para bibliotecas públicas.

Fadia Hoteit traz um olhar da psicologia e ciências da educação. Professora na Universidade Libanesa, dedicou-se à pesquisa de crianças, famílias e mulheres. Seus livros incluem um estudo sobre literatura infantil no Líbano, publicado em 2001, e um livro sobre crianças e políticas nacionais, publicado em 2018.

Lena Merhej, co-fundadora da Samandal Comics, está trabalhando em narração visual. Ela ilustrou mais de 30 livros infantis e produziu quadrinhos e filmes animados. Sua pesquisa de doutorado focou-se em histórias de guerra em romances gráficos libaneses. Essa jornada dá lugar à imagem como forma de narrativa, não como mero acompanhamento do texto.

AFAC lista o projeto 100 Anos de Histórias e Contos entre seus 2024 apoiadores, no programa de treinamento e eventos regionais. A exposição de Novembro dá agora um encontro público a este trabalho sobre o património das histórias infantis.

Um encontro para crianças em Clemenceau

Uma visita interativa, acompanhada de uma sessão de narração de histórias, foi anunciada para crianças das 11h30 às 12h30. Combina a descoberta dos livros com uma prática oral da narrativa.

A abertura terá lugar na quinta-feira, 19 de novembro, às 16h Dar el-Nimer está localizado na America Street, no bairro Clemenceau de Beirute. A galeria pode ser acessada em +961 1 367 016 para os procedimentos de visita.

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