O executivo egípcio aguarda os resultados da investigação al-Warraq antes de considerar novas medidas no transporte rodoviário de produtos petrolíferos.

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O incêndio de um camião-tanque na estrada circular do Cairo Maior abriu uma segunda questão, distinta da da responsabilidade na colisão: que precauções estão envolvidas no transporte de produtos petrolíferos num eixo urbano movimentado? O porta-voz do governo egípcio Mohamed Adel disse que estava esperando pelos resultados da investigação antes de decidir sobre quaisquer outras medidas.

O caminhão que caiu em 25 de novembro em al-Warraq, governador de Gizé, pertencia a uma empresa privada, não ao ministério do petróleo, disse o porta-voz. O Ministério do Interior anunciou no dia seguinte que havia encontrado um vídeo da colisão. De acordo com a análise dele, um carro bateu na traseira do camião a tentar ultrapassá-lo pela direita. O processo foi enviado à acusação. Esta reconstituição policial diz respeito ao início da colisão, não à conformidade técnica do tanque.

Registo do veículo, regras específicas de carga

A Lei de Tráfego Egípcio, publicada no Diário Oficial como No. 66 de 1973 e alterada desde então, regula a entrada em serviço e a utilização de veículos. Os documentos da Agência Egípcia dos Assuntos Ambientais também distinguem entre autorizações para o manuseamento de substâncias classificadas como perigosas. O quadro prevê, nomeadamente, um pedido à autoridade competente e um registo da natureza, das quantidades e dos meios de transporte das substâncias em causa. Este procedimento não substitui as formalidades rodoviárias do veículo.

Para esta rota específica, os elementos tornados públicos pelas autoridades não permitem verificar a data da última inspecção técnica do conjunto, os documentos relativos à carga ou as restrições de circulação aplicáveis ao tanque nessa secção. Nem podem estabelecer o incumprimento de uma empresa. Um vídeo que identifique o ponto de partida de uma colisão não responde a estas perguntas.

O governo não anunciou quaisquer novas restrições à periferia ou ao calendário da reforma. Sua posição, nesta fase, é aguardar as conclusões judiciais para esclarecer o que pretende rever nas regras para o transporte de produtos petrolíferos.

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