O INSEE estima a inflação francesa em 2,9% ao longo de um ano em novembro. Os produtos frescos aumentariam 9,4%, em comparação com 0,2% para o resto da dieta. A energia continua a ser cara apesar de um abrandamento. Os dados também distinguem entre as variações de preços e o volume de compras domésticas em França.

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A inflação em França diminuiria de 3,4% em Outubro para 2,9% em Novembro, de acordo com a estimativa do INSEE publicada em 27 de Novembro. No entanto, produtos frescos custariam 9,4% há mais de um ano e energia 19,2% a mais. A média nacional diminui ao longo de um mês, mas nem todas as famílias gastam a mesma parte do seu orçamento nestas despesas.

Preço dos produtos frescos: + 9,4% ano após ano

A estimativa de novembro distingue dois movimentos. Os preços dos alimentos para animais subiriam 1,3% ano após 1,2% em outubro. Neste total, os produtos frescos aumentariam de +8,0 % para +9,4%. O resto da alimentação diminuiria de +0,3% para +0,2%. Uma compra focada em produtos frescos não evolui, portanto, como item alimentar como um todo.

A diferença deve-se principalmente à composição do índice. Os alimentos representam 14,85 % do cabaz de referência da INSEE em 2026, mas os produtos frescos representam 1,70 % do cabaz total. O resto da dieta pesa 13,15%. Uma grande variação de preços num item relativamente pequeno pode ser muito visível para os consumidores que compram regularmente e movimentam apenas alguns décimos do índice global.

Variações superiores a 12 meses em França, em percentagem. Novembro 2026: estimativa provisória do INSEE. Publicação Novembro de 2025 Outubro de 2026 Novembro de 2026 Todos os preços +0,9 +3,4 +2,9 Alimentos +1,4 +1,2 +1.3 Produtos frescos -2.8 +8,0 +9,4 Outros alimentos +1,9 +0,3 +0,2 Energia -4.6 +24,1 +19,2 Serviços +2.2 +2,6 +2.3

O ponto de partida também conta. Em novembro de 2025, os preços dos produtos frescos caíram 2,8% ao longo de um ano. Após este declínio e o aumento estimado de 9,4% ao ano, houve um aumento estimado de 6,3% entre novembro de 2024 e novembro de 2026. Este cálculo não reduz o aumento anual. Não o confunde com preços mais elevados durante dois anos e não indica o preço de um determinado produto.

Produtos petrolíferos retardam o índice, gás é a exceção

A energia continua a ser o maior aumento anual entre os principais grupos de índices: 19,2% em novembro. Mas o aumento foi de 24,1% em outubro. O INSEE atribui o abrandamento ao abrandamento acentuado dos preços do petróleo. Por outro lado, os preços do gás acelerariam. Por conseguinte, o valor energético global não se aplica a todos os contratos ou a todos os modos de aquecimento.

Em comparação com outubro, o índice global cairia em 0,7%, após um aumento de 0,4% no mês anterior. O declínio dos produtos petrolíferos e o declínio sazonal dos preços dos transportes contribuíram para este declínio. Paralelamente, o INSEE observa que os preços dos alimentos são quase estáveis ao longo do mês. A comparação com outubro e novembro de 2025 responde a duas perguntas diferentes. Podem até ter sinais opostos: os preços podem descer mais de um mês e permanecer mais elevados do que um ano antes.

O orçamento de uma família não é o cabaz de referência. Uma família que gasta mais do que a média em combustível ou aquecimento pode experimentar um aumento de preço mais elevado do que o IPC. Um agregado cujas despesas se concentram em produtos manufacturados não tem a mesma tendência: os seus preços desceriam 0,2% ao longo de um ano. Isto não é suficiente para calcular a inflação. Isso exigiria as suas quantidades, os itens selecionados e as taxas reais cobradas a eles.

Preços e quantidades: duas medidas de orçamento familiar

Em publicação separada no mesmo dia, o INSEE relatou que o consumo de bens domésticos permaneceu estável em volume em outubro, após -0,9% em setembro. As compras de energia diminuíram 2,9% em volume, com o Instituto a diminuir drasticamente para os combustíveis num contexto de preços elevados. As compras de alimentos eram quase estáveis, abaixo de 0,1 por cento. Por outro lado, os produtos manufacturados cresceram 1,3% após sua queda em setembro.

A publicação sobre o consumo tem como efeito os preços para estimar variações nas compras. Não diz se as despesas em euros de uma dada família diminuíram. Uma redução das quantidades consumidas pode coexistir com uma factura estável ou superior. Estes números abrangem Outubro, enquanto os preços provisórios são para Novembro: nenhum dos dois inquéritos ainda está em condições de estabelecer a resposta das famílias à variação dos preços de Novembro.

Para comparar dois tickets, a medida útil é o preço em quantidade constante: quilo, litro ou moeda do mesmo formato. Para a energia, deve distinguir-se a parte fixa de uma subscrição e o preço do consumo. Esta leitura não substitui o índice nacional; indica que parte da diferença numa factura provém do preço unitário e que parte provém do volume consumido ou da composição do cabaz.

O índice harmonizado, utilizado para comparar os países europeus, aumentaria 3,2% ao longo de um ano. Esta não é uma segunda estimativa do mesmo cabaz: o tratamento das despesas de saúde, em particular, difere. Até novembro, o INSEE deverá publicar os números finais na sexta-feira 11 de dezembro. A estimativa provisória não deve ser utilizada para a avaliação contratual.

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