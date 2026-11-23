Em Naame, um molar de hipopótamo. Em Ras al-Kelb, um pré-molar de rinoceronte. Estes fósseis permitem reconstruir as paisagens da costa libanesa para pré-história. Dois estudos mostram como o desgaste dentário conta sobre as refeições, enquanto a composição do esmalte revela variações ao longo das estações do ano.

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Em Naame, ao sul de Beirute, os pré-historianos encontraram um molar de hipopótamo. Em Ras al-Kelb, identificaram um pré-molar de rinocerontes. Os dentes fósseis do Líbano também dizem a paisagem dessas espécies: seu desgaste e a química de seus esmaltes ajudam a reconstruir as florestas, escovas e clareiras onde esses animais se alimentam.

Os dentes fósseis do Líbano, duas maneiras de ler uma refeição

Quando um animal mastiga, o alimento e o pó que ele engole mudam a superfície de seus dentes. Em toda a escala dentária, o alívio das pontas indica a abrasão experimentada ao longo do tempo. Sob o microscópio, as últimas faixas e pequenas cavidades dão outro vislumbre: eles acompanham o que o animal comeu no final de sua vida. Ambas as leituras não necessariamente se contradizem. Um animal pode consumir plantas abrasivas durante parte do ano e então cair em folhas ou ramos.

O esmalte tem um segundo tipo de pista. Ao analisar várias bandas do mesmo dente, os pesquisadores comparam momentos sucessivos de treinamento. Variações de carbono fornecem informações sobre as plantas consumidas; oxigênio ajuda a entender água potável e variações sazonais. Nenhuma destas pistas diz como era toda a costa. Mas em vários cervídeos, os resultados são consistentes com a alimentação em subcrescimentos sombreados. Pelo contrário, os auroques, ancestrais selvagens do gado doméstico, frequentam uma gama mais ampla de ambientes.

Três coleções, não uma floresta congelada no tempo

Os pesquisadores analisaram 721 ossos e dentes preservados no Museu de Pré-história Libanesa da Universidade de São José, em Beirute. Só Naame fornece mais de três quartos dos restos mortais. Os conjuntos de Nahr Ibrahim e Ras al-Kelb são menos fornecidos. As antigas colecções podem ter favorecido os ossos maiores ou melhor preservados: a frequência de um animal numa janela ou numa reserva não dá a sua frequência na paisagem da era.

A equipe datou diretamente cinco dentes selecionados desses conjuntos. O de Ras al-Kelb data de cerca de 402.000 anos, com uma incerteza de 46.000 anos. Um dos dentes de Nahr Ibrahim é estimado em 245.000 anos, em uma estimativa de 23.000 anos. Em Naame, um depósito dental mais elevado é estimado em 107 000 anos, com uma incerteza de 13 000 anos; Outro dente do mesmo depósito deu uma idade muito mais recente. Esses resultados datam dos espécimes, nem todos os ossos de cada local, e não provam que todos os animais citados viveram ao mesmo tempo.

Os dois estudos, publicados em setembro de 2026, encontraram ambientes florestais em várias ocasiões no passado da costa libanesa. Não descrevem uma floresta uniforme ou uma cobertura contínua observada ano após ano. Isto é precisamente o que diferentes dentes permitem ver: cervídeos se alimentando à sombra, auroques mudando mais dieta, e, em alguns espécimes, estações ainda legíveis no esmalte.

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