5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O novo pavilhão de Gerhard Richter em Doha começa com uma pintura pintada em 1990. Apresentado durante o fim de semana pelos Museus do Catar no parque do Museu de Arte Islâmica, o edifício de seis lados reproduz-se nos padrões exteriores desta tela. Ele reúne dentro de pinturas, esculturas e espelhos. Richter projetou o trabalho para o site. Selldorf Architects feito com ele.

Uma tela cortada em imagens, não em pedaços

Originalmente localizadoAbstraktes Bild, tela listada no número 724-4. O Richter não cortou o quadro. Trabalhou numa imagem digitalizada para obter fitas cada vez mais finas. Invertendo tiras como em um espelho e repetindo-as, ele revelou padrões que não liam desta forma na pintura. Seu livroPadrões. Dividido, Espelho, Repetidodocumente esta experiência.

Segundo a Fundação Beyeler, a mesma investigação deu origem aTirasA série começou em 2011. As tiras são cortadas verticalmente no início. Nas melhores composições, o olhar distingue principalmente das linhas horizontais. Movendo da imagem para a fita, depois da fita para o padrão, portanto também muda a direção em que se olha para a imagem.

Dentro, os espelhos movem o ponto de vista

Em Doha, os padrões mudam de escala e cobrem os lados do pavilhão. Dentro, três grandes tabelas da sérieTirarao lado de uma escultura central,Strip Tower, e dois trabalhos da sérieEspelhoAs reflexões variam quando você se move. O padrão torna-se assim uma experiência do espaço, e não mais apenas um desenho que se olha de um ponto fixo. Os Museus do Catar reúnem as repetições da fachada de certas geometrias das artes islâmicas. Esta é a leitura proposta pela instituição, não a identificação de uma razão histórica que Richter teria copiado.

Um lugar permanente, um programa temporário

De acordo com os Museus do Catar, o pavilhão estende as trocas culturais entre o Catar e a Alemanha a partir de 2017. Seu lançamento acompanha a primeira edição de Rubaiya Qatar, que acontece de 21 de novembro de 2026 a 30 de abril de 2027 em vários lugares. O Museu de Arte Islâmica e o Parque também participam de uma exposição sobre o lugar da água na vida e nas trocas. A data de 30 de Abril é a do programa de exposição, não o encerramento do pavilhão.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews