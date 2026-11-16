LAU: Kobeissy recebe prêmio de pesquisa sobre câncer

Philippe Hussein Kobeissy, da Universidade Libanesa-Americana, recebeu uma bolsa de estudos do Prêmio Hussein para Pesquisa do Câncer em Amã. Apoia projectos no mundo árabe durante dois anos. O montante atribuído e o protocolo do projecto não estão incluídos nos anúncios oficiais consultados.

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Philippe Hussein Kobeissy, professor-pesquisador da Universidade Libanesa-Americana, recebeu uma bolsa de estudos da categoria « Promising Investigator » do Prêmio Hussein para Pesquisa do Câncer. A rendição ocorreu em 14 de novembro de 2026 em Amã. O príncipe Talal bin Mohammad honrou os vencedores em nome do rei Abdullah II, na presença da princesa Ghada Talal, que preside a Fundação e Centro de Câncer Hussein.

A distinção concedida ao investigador libanês é um programa de apoio ao projecto. Não corresponde ao preço da carreira, nem a um anúncio de tratamento agora disponível. Um segundo beneficiário, Zaid Abdul Rahman, trabalha no Centro de Câncer Hussein, na Jordânia. O montante efectivamente concedido a cada indivíduo e o protocolo específico do projecto Kobeissy não estão incluídos no anúncio da cerimónia consultada.

Investigação sobre o cancro: um subsídio de dois anos

O regime financia projectos de investigação realizados no mundo árabe durante dois anos. Seus regulamentos prevêem dois beneficiários por ano e subvenções de até US $ 100.000 cada. Esse limite não deve ser confundido com o valor alocado pessoalmente ao pesquisador do SAU.

Os candidatos devem realizar um doutorado científico ou médico, residir no mundo árabe e realizar suas pesquisas lá. O programa visa jovens pesquisadores. Ele também pediu o envolvimento de um mentor com pelo menos dez anos de experiência e dez publicações revisadas por pares. Deve acompanhar o projecto durante os dois anos previstos.

A seleção consiste em duas etapas. Os candidatos apresentam primeiro as suas qualificações e uma carta de intenções que resume o seu projecto. Os candidatos bem sucedidos devem então apresentar uma proposta detalhada. Os organizadores prestam especial atenção às questões relacionadas à incidência ou manifestações de câncer em países árabes.

Uma viagem entre Líbano, França e Estados Unidos

A LAU relata que em 2022 Philippe Hussein Kobeissy juntou-se como professor assistente de biologia celular em tempo integral. Graduou-se em Bioquímica na Universidade Libanesa em 2013, depois em Mestrado em Paris-Saclay em 2015. Também apoiou o doutorado em biologia celular, microbiologia e inovação terapêutica em 2018.

Seu trabalho de doutorado teve como foco as interações entre o organismo e patógenos, bem como a regulação da inflamação intestinal. A apresentação da universidade menciona, em particular, Clostridioides infecção difícil.

Em 2019, Kobeissy entrou para o Departamento de Medicina da Universidade Columbia em Nova York. Segundo seu histórico acadêmico, trabalhou em genômica funcional de fibrose pulmonar idiopática. Também estudou a regulação de uma via de sinal relacionada à falta de oxigênio no câncer colorretal.

Várias categorias de distinções em Amã

O Prémio Hussein foi criado em 2020 em memória do Rei Hussein da Jordânia. Ele distinguiu diferentes etapas da carreira científica. Este ano, Nizar Tannir, MD Anderson Center da Universidade do Texas, recebeu um prêmio especial de excelência científica. Amer Zeidan da Universidade de Yale e Imam Waked da Menoufia foram premiados com os Prémios de Carreira nas categorias internacional e regional respectivamente.

As distinções para pesquisadores emergentes voltaram para Maryam Shalaby do Instituto Holandês de Câncer e Omnia Atallah da Academia Árabe de Ciência, Tecnologia e Transporte Marítimo. A bolsa obtida por Kobeissy pertence a uma categoria separada, centrada na execução de um projecto. Os detalhes futuros esperados dizem respeito ao seu conteúdo, aos seus objectivos e ao trabalho que este financiamento irá realizar.

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