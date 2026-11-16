Haykal alega retirada de Israel do Líbano

O Comandante das Forças Armadas Libanesas, Rodolphe Haykal, declarou na segunda-feira 16 de novembro que a instituição militar estava continuando sua implantação em todo o país. Em visita a Abdullah, Bekaa, ele também pediu a retirada das forças israelenses da terra libanesa.
O General formulou esta posição perante os oficiais e soldados do Comando Regional. Recorda que as suas acções devem ser do interesse nacional e permitir a aplicação de decisões do Estado sem quaisquer outras considerações.
Haykal exige retirada de Israel
O líder do exército associou dois objetivos: completar a presença militar em todo o território nacional e alcançar o fim da ocupação israelense. Ele ressaltou que o exército estava trabalhando para completar seu destacamento, sem anunciar um novo prazo durante esta visita.
Antes das tropas, Rodolphe Haykal também rejeitou a influência de acusações e rumores em missões militares. Assegurou – lhe que não desviariam a instituição de seus deveres. Sublinhou a responsabilidade do exército pela segurança e estabilidade de todos os cidadãos.
Uma inspecção do Comando de Bekaa
Em Abdullah, o Comandante-em-Chefe foi informado sobre as missões do comando regional. Percorreu os seus diversos serviços e examinou as suas instalações e os projectos de desenvolvimento envolvidos.
O seu encontro com os militares incluiu apoio às unidades operacionais implantadas no Bekaa. Ele elogiou seu trabalho diário para manter a segurança, monitorar e controlar fronteiras, em um contexto que ele descreveu como particularmente difícil.
Rodolphe Haykal também mencionou os meios da instituição. O exército constrói suas próprias capacidades e pretende fortalecê-las no próximo período, disse ele. Ele finalmente prestou homenagem aos sacrifícios dos militares, enfatizando seu papel em tranquilizar os habitantes em todo o território.
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