Haykal alega retirada de Israel do Líbano

Em Abdullah, o Comandante do Exército Libanês reafirmou o objectivo de um destacamento em todo o território e apelou à retirada de Israel. Rodolphe Haykal também insistiu na implementação das decisões do Estado, no controle de fronteiras e no fortalecimento das capacidades militares, durante sua visita a Bekaa na segunda-feira.

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O Comandante das Forças Armadas Libanesas, Rodolphe Haykal, declarou na segunda-feira 16 de novembro que a instituição militar estava continuando sua implantação em todo o país. Em visita a Abdullah, Bekaa, ele também pediu a retirada das forças israelenses da terra libanesa.

O General formulou esta posição perante os oficiais e soldados do Comando Regional. Recorda que as suas acções devem ser do interesse nacional e permitir a aplicação de decisões do Estado sem quaisquer outras considerações.

Haykal exige retirada de Israel

O líder do exército associou dois objetivos: completar a presença militar em todo o território nacional e alcançar o fim da ocupação israelense. Ele ressaltou que o exército estava trabalhando para completar seu destacamento, sem anunciar um novo prazo durante esta visita.

Antes das tropas, Rodolphe Haykal também rejeitou a influência de acusações e rumores em missões militares. Assegurou – lhe que não desviariam a instituição de seus deveres. Sublinhou a responsabilidade do exército pela segurança e estabilidade de todos os cidadãos.

Uma inspecção do Comando de Bekaa

Em Abdullah, o Comandante-em-Chefe foi informado sobre as missões do comando regional. Percorreu os seus diversos serviços e examinou as suas instalações e os projectos de desenvolvimento envolvidos.

O seu encontro com os militares incluiu apoio às unidades operacionais implantadas no Bekaa. Ele elogiou seu trabalho diário para manter a segurança, monitorar e controlar fronteiras, em um contexto que ele descreveu como particularmente difícil.

Rodolphe Haykal também mencionou os meios da instituição. O exército constrói suas próprias capacidades e pretende fortalecê-las no próximo período, disse ele. Ele finalmente prestou homenagem aos sacrifícios dos militares, enfatizando seu papel em tranquilizar os habitantes em todo o território.

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